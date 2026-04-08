Βογιατζόγλου: Μεταβίβαση μετοχών και μεταβολή ποσοστού ψήφου κάτω από 15%

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Βογιατζόγλου έλαβαν χώρα κατά το προηγούμενο διάστημα, με το ποσοστό της κ. Νίνας Βογιατζόλου να υποχωρεί κάτω του 15% μετά την πώληση 250.350 κοινών ονομαστικών μετοχών μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ανώνυμη Εταιρεία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (VOYATZOGLOU) γνωστοποίησε αλλαγές στη μετοχική της σύνθεση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις διαφάνειας που απορρέουν από τον ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση αγοράς.

Στις 7 Απριλίου 2026, η κα Νίνα Βογιατζόγλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Β’ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, προχώρησε σε διάθεση 250.350 κοινών ονομαστικών μετοχών μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της υποχώρησε κάτω από το όριο του 15% και διαμορφώθηκε σε 11,999%, με συνολική κατοχή 758.985 μετοχών.

Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 6.325.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Απόκτηση από συνδεδεμένο πρόσωπο

Την ίδια ημερομηνία, ο κ. Νικόλαος Νικολαΐδης, στενά συνδεδεμένο πρόσωπο με την ανώτατη διοίκηση της εταιρείας, προέβη σε απόκτηση 250.350 κοινών ονομαστικών μετοχών μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.

Μετά τη συναλλαγή κατέχει ποσοστό 3,958% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες η Voyatzoglou ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που υπεβλήθη στην Εταιρεία την 03.04.2026, δυνάμει του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου, το υπόχρεο πρόσωπο και δη η μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Α’ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος) Άννα Βογιατζόγλου προέβη την 02.04.2026, σε διάθεση-μεταβίβαση συνεπεία εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως 253.000 κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με αποτέλεσμα τα δικαιώματα ψήφου της αφενός να σημειώσουν μεταβολή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας Εταιρείας (άρθρο 9 παρ. 4 ν.3556/2007) και αφετέρου να κατέλθουν του ορίου του 15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας ( άρθρο 9 παρ. 1. 3556/2007).

Συνεπεία της ως άνω μεταβιβάσεως και κατόπιν της ολοκλήρωσης αυτής η Άννα Βογιατζόγλου κατέχει 756.335 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 11,957% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (6.325.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές).

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του πρώτου (A΄) Εξαμήνου της χρήσεως 2025 ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 18.054 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,83% σε σχέση με το αντίστοιχο A΄ Εξάμηνο του 2024 (19.802 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 5.201 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 16,05% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2024 (6.196 χιλ. Ευρώ).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους (1.215) χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 349 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2024 ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους (1.239) χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 252 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2024.

Στρατηγική ανάπτυξης

Όπως αναφέρεται στην έκθεση για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Διοίκηση του Ομίλου εν μέσω ρευστού και απαιτητικού περιβάλλοντος, επικεντρώνει τις προσπάθειές της όχι μόνο στη διατήρηση και διασφάλιση της αναπτυξιακής δυναμικής και της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου, αλλά και στην προστασία και ενίσχυση των περιθωρίων κερδοφορίας αυτού.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την στρατηγική που έχει υιοθετήσει η Διοίκηση του Ομίλου προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα προέλθει από την τρέχουσα αναδιοργάνωση των πωλήσεων όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου και τις επενδύσεις στον τομέα των Αυτόματων Ρομποτικών Αποθηκών, ενώ σημαντική συμβολή

στην αναπτυξιακή πορεία θα έχει και η ενίσχυση της δραστηριότητας στον τομέα της Εμπορίας Τεχνικών Προϊόντων.