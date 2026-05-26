Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο

Κλιματική αλλαγή 26.05.2026, 09:15
Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες, Δευτέρα, για τον μήνα Μάιο στη Γαλλία, ανακοίνωσε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France , η οποία προβλέπει πως η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμα πιο ζεστή.

«Αυτή την Τρίτη το απόγευμα, μέγιστες θερμοκρασίες από 33 ως 36 βαθμούς Κελσίου στους νομούς που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για ‘καύσωνα’. Σε ολόκληρη τη Γαλλία, αυτή η ημέρα προαναγγέλλεται ακόμα πιο ζεστή από εκείνη της Δευτέρας», προειδοποιεί το μετεωρολογικό ινστιτούτο.

Οκτώ νομοί της δυτικής Γαλλίας -οι Φινιστέρ, Μορμπιάν, Μάγχη, Ιλ-ε-Βιλέν, Μεν-ε-Λουάρ, Μαγιέν, Βαντέ και Λουάρ-Ατλαντίκ (Λίγηρα-Ατλαντικού)- έχουν τεθεί από τα περασμένα μεσάνυχτα σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα από τη Météo-France .

Σύμφωνα με τη Le Monde είναι η πρώτη φορά που αυτό το σύστημα συναγερμού ενεργοποιείται τόσο νωρίς μέσα στο έτος. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 32 έως 35 °C στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μέγιστες τιμές 36 °C στα δυτικά, αναφέρει. Παραθέτει δηλώσεις του κλιματολόγου Κριστόφ Κασού, διευθυντή έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS) στην École Normale Supérieure, ο οποίος καλεί να επιταχυνθεί η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η προσαρμογή σε αυτό που περιγράφει ως «κλιματικά UFO».

Καύσωνας στη Γαλλία

«Αυτό το φαινόμενο είναι εντυπωσιακό λόγω της έντασής του (με θερμοκρασίες άνω των 35 °C), της πρόωρης εμφάνισής του, της διάρκειάς του (περίπου 10 ημέρες) και της περιφερειακής του έκτασης, καθώς επηρεάζει όλη τη Δυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα «πρωτοφανές γεγονός, κλίμακας χιλιετίας, με πιθανότητα περίπου μία στις 1.000 να συμβεί αυτή την εποχή του χρόνου, σε σύγκριση με το κλίμα της περιόδου 1979–2025. Και θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί στο προβιομηχανικό κλίμα, πριν η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλέσει την υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι παρόμοιο με τον «θερμικό θόλο» που έπληξε τον Καναδά τον Ιούνιο του 2021, όταν καταγράφηκε θερμοκρασία-ρεκόρ 49,6°C.

Αυτό είναι που αποκαλώ «κλιματικό UFO» ή γεγονός «μαύρου κύκνου»: ένα επεισόδιο που ξεπερνά τα συνηθισμένα στατιστικά δεδομένα και μας σοκάρει τόσο σωματικά όσο και αντιληπτικά. Αυτά τα «κλιματικά UFO» εμφανίζονται όλο και συχνότερα, και μάλιστα σε μέρη όπου δεν τα περιμένουμε. Στη Γαλλία, το κύμα καύσωνα δεν επικεντρώνεται στη Μεσόγειο, αλλά στη δυτική χώρα — οδηγώντας, για παράδειγμα, σε μια «τροπική νύχτα» στη Ρεν της βορειοδυτικής Γαλλίας, μέσα στον Μάιο», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κλιματολόγος.

