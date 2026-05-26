Σνάμπελ (ΕΚΤ): Αύξηση επιτοκίων ανεξάρτητα από την έκβαση στο Ιράν

Από τη σημερινή οπτική γωνία, νομίζω ότι θα χρειαστεί αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο, δήλωσε η Σνάμπελ

World 26.05.2026, 09:03
Σνάμπελ (ΕΚΤ): Αύξηση επιτοκίων ανεξάρτητα από την έκβαση στο Ιράν
Η ΕΚΤ θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούνιο, ακόμη και αν οι συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν οδηγήσουν σε συμφωνία, καθώς ο πόλεμος έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν και οι υψηλές τιμές ενέργειας επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία. Αυτό δήλωσε στο Reuters η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του ΔΣ της τράπεζας, γνωστή για τις γερακίσιες απόψεις της σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

«Δεδομένου του μεγέθους και της επιμονής του τρέχοντος σοκ, η επανεξέταση [της κατάστασης] δεν αποτελεί πλέον επιλογή κατά την άποψή μου. Από τη σημερινή οπτική γωνία, νομίζω ότι θα χρειαστεί αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο», δήλωσε η Σνάμπελ.

Ενώ τις προηγούμενες μέρες διαφάνηκε μια πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, η Σνάμπελ, πιθανή διάδοχος της Κριστίν Λαγκάρντ τον επόμενο χρόνο, δήλωσε ότι η ΕΚΤ μπορεί να έχει ξεπεράσει ένα σημείο χωρίς επιστροφή, επειδή οι ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και οι υψηλές τιμές ενέργειας επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία.

Μια συμφωνία δεν θα σταματήσει την αύξηση των τιμών

«Ακόμα κι αν ο πόλεμος τελείωνε σήμερα, έχουν ήδη προκληθεί πολλές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού», είπε η Σνάμπελ, προσθέτοντας ότι «συνεπώς, ακόμη και τότε, πιστεύω ότι θα χρειαζόταν μια αντίδραση νομισματικής πολιτικής».

Κατά την εκτίμησή της, «όσον αφορά την επιμονή, έχουμε ξεπεράσει το δυσμενές σενάριο, το οποίο προϋπέθετε μια ταχεία ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου»

Ο πληθωρισμός έφτασε το 3% τον περασμένο μήνα, με πιθανές περαιτέρω αυξήσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι το υψηλό κόστος ενέργειας θα ωθήσει προς τα πάνω την τιμή άλλων αγαθών και υπηρεσιών μέσω δευτερογενών επιδράσεων, πυροδοτώντας μια δύσκολα αντιστρέψιμη πληθωριστική σπείρα.

Η Σνάμπελ δήλωσε ότι ορισμένες από αυτές τις δευτερογενείς επιπτώσεις μπορεί ήδη να υλοποιούνται, όπως υποδεικνύεται από μια σειρά ερευνών, συμπεριλαμβανομένης της Έρευνας Καταναλωτικών Προσδοκιών της ΕΚΤ, των δεδομένων PMI και του δείκτη κλίματος της Επιτροπής της ΕΕ.

«Βλέπουμε αυξανόμενα σημάδια ότι το σοκ μεταδίδεται και σε άλλα μέρη του καλαθιού κατανάλωσης», είπε και υπογράμμισε πως πέρα από τον Ιούνιο, η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να δεσμευτεί για κανένα βήμα πολιτικής και θα πρέπει να επανεκτιμά τη στάση της σε κάθε συνεδρίαση βάσει δεδομένων.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι η βασική πρόβλεψη της ΕΚΤ περιελαμβάνει δύο αυξήσεις επιτοκίων, μια υπόδειξη που μπορεί να υποδηλώνει ότι μια μόνο αύξηση μπορεί να μην είναι αρκετή.

Οι αγορές έχουν πλήρως αποτιμήσει δύο αυξήσεις στο επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ και βλέπουν περίπου 50% πιθανότητα για μια τρίτη κατά το επόμενο έτος.

Οι οικονομολόγοι είναι πιο επιφυλακτικοί και βλέπουν μόνο δύο αυξήσεις, ακολουθούμενες από μια μείωση στα μέσα του 2027, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Αδύναμη ανάπτυξη

Ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι παρατηρητές της ΕΚΤ βλέπουν μόνο ήπια αυστηροποίηση της πολιτικής στο μέλλον είναι ότι η οικονομία της ευρωζώνης παραμένει αδύναμη και το υψηλό κόστος ενέργειας θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάπτυξή της περισσότερο από όσο φοβούνταν οι αξιωματούχοι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ανάπτυξη 0,9% το 2026, μια μεγάλη επιβράδυνση από πέρυσι και η οποία, μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters, μπορεί να είναι υπερβολικά αισιόδοξη.

«Δεδομένης της μεγάλης επιμονής του σοκ, πιστεύω ότι ο αρνητικός αντίκτυπος στην οικονομική ανάπτυξη θα είναι επίσης ισχυρότερος», είπε η Σνάμπελ. «Έχουμε δει μια απότομη πτώση στους δείκτες εμπιστοσύνης, ιδίως μεταξύ των καταναλωτών».

