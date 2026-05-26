ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Μαΐου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του ot.gr στην Google
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.
Χιλιάδες δικαιούχοι πρόκειται να δουν τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς οι διαδικασίες για τις πιστώσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί.
Τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΑ, ακολουθείται η σταθερή διαδικασία βάσει της οποίας τα επιδόματα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η 31η Μαΐου «πέφτει» Κυριακή κι έτσι η επίσημη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.
Όπως συμβαίνει πάντα, τα ποσά θα εμφανιστούν διαθέσιμα στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026, συμπίπτοντας χρονικά με το δεύτερο κύμα πληρωμών των συντάξεων του ΕΦΚΑ.
Τα επιδόματα που πληρώνονται είναι τα εξής:
- Αναπηρικά επιδόματα
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
- Επίδομα Αναδοχής
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
- Επίδομα Ομογενών
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
- Επίδομα παιδιού α21 (δεύτερη δόση)
- Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
- Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
- Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές.