Τσίπρας: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος

Απόψε στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας φιλοδοξεί να γράψει ιστορία ή καλύτερα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Αριστεράς και του λεγόμενου προοδευτικού χώρου.

Στις οκτώ το βράδυ στη σκιά της Ακρόπολης μαζί με εθελοντές και χιλιάδες πολίτες αρχίζει το νέο ταξίδι του πρώην πρωθυπουργού και μέσα από ένα βίντεο έκπληξη και υπό τους ήχους της νέας σύνθεσης του Σταμάτη Κραουνάκη ειδικά για την περίσταση θα αποκαλύψει το όνομα του νέου κόμματος και το σήμα του.

Με το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο των αγώνων όπως είπε ο κ. Τσίπρας θα αναγνώσει σε μια πανηγυρική εκδήλωση και σε απευθείας επαφή με την κοινωνία την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα.

Με το μανιφέστο του ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αλλά και συγκεκριμένα στους Αριστερούς, στον δημοκρατικό κόσμο σε μια πανστρατιά για μια μεγάλη δημοκρατική επανεκκίνηση της χώρας.

Απευθύνεται και σε εκείνο του μεγάλο μέρος της κοινωνίας που δεν συμβιβάζεται με τις ανισότητες και στον κανόνα ότι οι τύχες και οι ζωές υποτάσσονται στα συμφέροντα, όπως αναμένεται πει

Έρχεται ως ανάγκη

Αυτό που επισημαίνουν σε όλες τους τις τελευταίες παρεμβάσεις οι στενοί του συνεργάτες είναι ότι ο νέος φορέας έρχεται πρωτίστως ως ανάγκη και αίτημα πολλών πολιτών και υποστηρικτών να υπάρξει κάτι ευρύτερο που θα αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο εξουσίας στη χώρα.

Ο πήχης εξάλλου είναι ψηλά και αυτό ο κ. Τσίπρας θα επιχειρήσει να το εμπνεύσει στην κοινωνία στην οποία απευθύνεται σε αυτή τη φάση κατ’ αποκλειστικότητα.

Το πρώτο στοίχημα είναι να εξασφαλίσει δηλαδή ο κ. Τσίπρας μια πλατιά λαϊκή απήχηση το κόμμα του και να δημιουργηθεί ένα πλατύ ρεύμα στην κοινωνία παρουσιάζοντας τις θέσεις του νέου κόμματος και τους στόχους του.

«Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς» αναμένεται να πει στην ομιλία του και θα βάλει το πλαίσιο των διεκδικήσεων καλώντας τους πολίτες «να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υπό διωγμό και η δημοκρατία υπό περιορισμό».

Χιλιάδες

Αμέσως μόλις ο κ. Τσίπρας αποκαλύψει στους στόχους του νέου εγχειρήματος θα ανοίξει και η νέα πλατφόρμα όπου χιλιάδες πολίτες θα μπορούν ακόμη και από τα κινητά τους τηλέφωνα να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και να την υπογράψουν και να γίνουν μέλη ή φίλοι του νέου κόμματος.

Βασικές αξίες της διακήρυξης σύμφωνα με πληροφορίες που θα αποτελούν τις θεμέλιες λίθους του εγχειρήματος είναι ο νέος πατριωτισμός που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη και τον εκδημοκρατιμσό σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής και της εξουσίας που είναι και το μεγάλο ζητούμενο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ.

Στην προμετωπίδα της διακήρυξης και ο φραγμός στην ασυδοσία του πλούτου και της ολιγαρχίας με την κοινωνία να ξαναβρίσκει τη θέση της πάνω από τα κέρδη των λίγων, των αγορών και των αριθμών.

Επίθεση σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας θα παραθέσει και το βασικό λόγο ίδρυσης του νέου φορέα που δεν είναι άλλος από την αποτυχία και την κακοδιαχείριση των άλλων κομμάτων εξουσίας, της ΝΔ και τους ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Τσίπρας θα περιγράψει γιατί τα δυο κόμματα δεν μπορούν και δεν θέλουν να δώσουν λύσεις με επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες.

Θα τα περιγράψει ως πολιτικούς σχηματισμούς που εξελίχθηκαν σε σύστημα μέσα στο σύστημα υπενθυμίζοντας ότι με τα χρέη τους που ξεπερνούν από κοινού το ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχουν εξελιχθεί σε εξαρτημένες οντότητες των τραπεζών.

Πηγή: in.gr