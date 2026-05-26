Πετρέλαιο: Άνοδος στα 97,32 δολ. μετά τα αμερικανικά πλήγματα

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς οι επιθέσεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν διέλυσαν τις ελπίδες για μια επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία, οι οποίες είχαν οδηγήσει το πετρέλαιο σε πτώση 7%, μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων εβδομάδων.

Η εφημερίδα Nikkei ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές συζητούσαν ένα σχέδιο για το άνοιγμα του Ορμούζ περίπου 30 ημέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ωστόσο, το Brent ανέβηκε ξανά κατά 1,40 δολάρια, ή 1,5%, στα 97,32 δολάρια το βαρέλι το πρωί της Τρίτης, αφού η Ουάσινγκτον χτύπησε σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που προσπάθησαν να τοποθετήσουν νάρκες κοντά στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρίχνοντας σκιά στις διαπραγματεύσεις που για λίγο φάνηκαν κοντά σε σημαντική πρόοδο, γράφει το Reuters.

Το West Texas Intermediate, το αμερικανικό σημείο αναφοράς πετρελαίου, έφτασε τα 91,25 δολάρια, εξακολουθώντας να είναι 5,5% χαμηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής. Δεν υπήρξε διακανονισμός τη Δευτέρα λόγω της αργίας της Ημέρας Μνήμης των ΗΠΑ.

Το πετρέλαιο ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με τα μηνύματα για το Ορμούζ

«Είμαι λίγο επιφυλακτικός… Μας λένε συνεχώς ότι υπάρχει μια συμφωνία που είναι κοντά, αλλά πώς μοιάζει η συμφωνία; Αυτό είναι όντως σημαντικό. Πότε θα ανοίξει το Στενό του Ορμούζ… Υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε», δήλωσε στο Reuters ο Τζόσεφ Καπούρσο, στρατηγικός αναλυτής στην Commonwealth Bank of Australia. Prospects.

Οι χρηματιστηριακές αγορές ήταν ανάμεικτες, με τον ευρύτερο δείκτη μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας να σημειώνει άνοδο 0,8%, ενώ ο Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,2%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq μείωσαν τα προηγούμενα κέρδη και διαπραγματεύτηκαν 0,9% υψηλότερα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αυξήθηκαν 0,68%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του EUROSTOXX 50 υποχώρησαν κατά 0,36%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του FTSE αυξήθηκαν κατά 0,4% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του DAX έχασαν κατά 0,43%.

«Η αγορά θέλει να πιστεύει ότι όλα θα τελειώσουν σύντομα, επειδή το γεγονός ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει είναι αρκετά κακό για την παγκόσμια οικονομία. Η παγκόσμια οικονομία είχε αυτά τα αποθέματα μείωσης των αποθεμάτων, αλλά δεν μπορείς να συνεχίσεις να μειώνεις τα αποθέματα», δήλωσε ο Καπούρσο.

Σταθεροποιείται το δολάριο

Το δολάριο σταθεροποιήθηκε την Τρίτη υπό την ανανεωμένη ζήτηση για ασφαλές καταφύγιο, αν και παρέμεινε σε κάποια απόσταση από την κορύφωση έξι εβδομάδων την περασμένη εβδομάδα. Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,06% στα 1,1636 δολάρια, ενώ η στερλίνα υποχώρησε στα 1,3498 δολάρια. Έναντι του γιεν, το δολάριο παρέμεινε αμετάβλητο στα 158,95.

Οι ασιατικές μετοχές παρουσίασαν μια μικτή εικόνα στις πρώτες συναλλαγές, αφού οι δείκτες αναμενόταν να κινηθούν υψηλότερα εν μέσω ελπίδων για συμφωνία με το Ιράν, με το Τόκιο και τη Σαγκάη να υποχωρούν περίπου 0,5%.

Τα ομόλογα παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σταθερά μετά από μια πτώση την περασμένη εβδομάδα λόγω ανησυχιών ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα πυροδοτούσαν μια αναζωπύρωση του πληθωρισμού και θα ώθησαν σε αυξήσεις επιτοκίων τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές. Η απόδοση του διετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου σημείωσε ελάχιστη μεταβολή τελευταία στο 4,0612%, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε στο 4,5024%.

«Είναι πιθανό να δούμε περιοδικές ανακατατάξεις των αποδόσεων σε περιπτώσεις που υποχωρούν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, αλλά ο πληθωρισμός και οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι είναι πιθανό να είναι πιο συνεχείς», δήλωσε ο Έρικ Ρόμπερτσεν, επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας και στρατηγικής της Standard Chartered. «Οι διαταραχές στην προσφορά εμπορευμάτων θα χρειαστούν μήνες για να επιλυθούν και τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια διαρκή επιδείνωση των ισολογισμών των κρατών — κάτι που θα απαιτήσει επίσης αυξημένο δανεισμό σε ένα περιβάλλον υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης».