ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

Την κυρίαρχη θέση της παγκοσμίως διατηρεί η ελληνόκτητη ναυτιλία και το 2025, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της ρόλο στο διεθνές εμπόριο και στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί περίπου 5.700 πλοία και ελέγχει σχεδόν το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε deadweight tonnes (dwt), ενώ αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 61% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Έκθεση αναδεικνύει τον αναντικατάστατο και στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας ως θεμελιώδη πυλώνα του διεθνούς εμπορίου, της ενεργειακής και επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και της σταθερότητας των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τις θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών αναφορικά με τις εξελίξεις και τις προκλήσεις που αφορούν στο «σήμερα» και το «αύριο» του κλάδου, με έμφαση στην απανθρακοποίηση, την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον καθοριστικό ρόλο των ναυτικών.

Η Ελλάδα παραμένει η κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως, με στόλο που αριθμεί σχεδόν 5.800 πλοία και αντιπροσωπεύει πάνω από το 19% της παγκόσμιας χωρητικότητας.

Η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 61% του εμπορικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αποτελεί ισχυρό στρατηγικό πλεονέκτημα για την αυτονομία και την ανθεκτικότητα της ηπείρου.

Η ελληνική ναυτιλία πρωτοστατεί στην ενεργειακή μετάβαση του κλάδου, με ολοένα και υψηλότερες επενδύσεις σε νέα πλοία που ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Το μήνυμα Τραυλού

Προλογίζοντας την Έκθεση, η Πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού τονίζει:

«Σε μια εποχή αυξανόμενης αβεβαιότητας, η ναυτιλία επιβεβαιώνει τον διαχρονικό της ρόλο ως δύναμη συνέχειας, σταθερότητας και παγκόσμιας συνοχής.

Σε διεθνές επίπεδο, το 2025 ήταν μια χρονιά ρήξεων που συνεχίζονται έντονα και πολυεπίπεδα. Οι γεωπολιτικές εντάσεις

και, κυρίως, οι συγκρούσεις σε κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές έφεραν τη ναυτιλία στο επίκεντρο ενός περιβάλλοντος πρωτόγνωρα αυξημένου κινδύνου. Οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και ναυτικών στην Ερυθρά Θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα και, πιο πρόσφατα, στα Στενά του Ορμούζ κατέδειξαν μια νέα πραγματικότητα, όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η ασφάλεια στη θάλασσα πλήττονται και υπονομεύονται. Η θέση μας υπήρξε ξεκάθαρη και σταθερή: η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί παγκόσμιο αγαθό. Η προστασία του περιβάλλοντος, των πλοίων και, πάνω απ’ όλα, της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτη. Το μήνυμα αυτό το μεταφέραμε με συνέπεια, θεσμική υπευθυνότητα και ισχυρή φωνή προς κάθε κατεύθυνση.

Μέσα σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Ναυτιλία των Ελλήνων διατήρησε την ηγετική της θέση διεθνώς, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της σημασία, την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητά της. Ο ελληνόκτητος στόλος εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια, στην επισιτιστική επάρκεια και στη σταθερότητα των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Παράλληλα, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας. Η ελληνική ναυτιλία,

πρωτοπόρος και σε αυτό το πεδίο, επενδύει συστηματικά σε νέα πλοία, σύγχρονες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης εκπομπών, διαθέτοντας έναν από τους νεότερους στόλους διεθνώς και τον μεγαλύτερο στόλο πλοίων με ικανότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων.

Ώστόσο, η μετάβαση προς την απανθρακοποίηση απαιτεί ρεαλισμό, τεχνολογική ωριμότητα και παγκόσμια σύμπλευση. Το αποτέλεσμα της πρόσφατης συνεδρίασης της MEPC 84 του IMO προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία επαναφοράς της συναίνεσης, με στόχο ένα πρακτικά εφαρμόσιμο παγκόσμια πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ναυτιλίας.

Στην Ευρώπη, παραμένουμε σταθεροί στην ανάδειξη της ισχύος της ναυτιλίας μας, ως στρατηγικού πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ενεργειακής και επισιτιστικής ασφάλειας της ηπείρου. Παράλληλα, επιμείναμε στη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας απέναντι σε μέτρα που δημιουργούν στρεβλώσεις χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα δεν είναι αντίρροπες δυνάμεις. Οφείλουν να συνυπάρχουν για την επίτευξη μιας δίκαιης και ισορροπημένης μετάβασης.

Σε εθνικό επίπεδο, προτεραιότητά μας, σε αυτή την εποχή των μεγάλων ρήξεων, παραμένει η θωράκιση της ηγετικής θέσης της Ναυτιλίας των Ελλήνων. Για εμάς, όμως, ηγεσία σημαίνει και ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, στην κοινωνία και στις επόμενες γενιές. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της Ένωσής μας για τη Θεσσαλία, «Άγιος Νικόλαος», ολοκληρώσαμε την αποκατάσταση και ανακατασκευή 33 σχολικών μονάδων. Η ανταπόκριση υπήρξε βαθιά συγκινητική. «Δεν ξαναχτίσατε μόνο το σχολείο μας. Ξαναχτίσατε την πίστη μας. Ξαναχτίσατε την ελπίδα μας», με αυτά τα λόγια χαρακτήρισε το έργο μας ο Βασίλης, μαθητής του Γυμνασίου Φαρκαδόνας Τρικάλων.

Παράλληλα, μέσω του διευρυμένου προγράμματος υποτροφιών «ΣΥΝ-ΕΝΏΣΙΣ για την Παιδεία +100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ», συνεχίζουμε να επιβραβεύουμε την αριστεία και να στηρίζουμε νέους ανθρώπους που προοδεύουν με γνώση, αξίες και ήθος.

Η δύναμή μας παραμένει η ενότητά μας. Με κοινή στρατηγική, θεσμική συνέπεια και συλλογική ευθύνη, η Ναυτιλία των Ελλήνων θα συνεχίσει να ηγείται στις θάλασσες του κόσμου και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Πάντα Ποντοπόρος. Πάντα Πρωτοπόρος».