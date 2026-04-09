Lavipharm: Νέο deal 12 εκατ. δολαρίων – Συμφωνία με την Janssen Global Services

Τη συμφωνία με την Janssen Global Services, LLC για την απόκτηση των δικαιωμάτων του συνταγογραφούμενου διαδερμικού επιθέματος DUROGESIC®, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου ανακοίνωσε η Lavipharm.

Η εν λόγω συμφωνία συμπεριλαμβάνει την άδεια χρήσης των εμπορικών σημάτων σε 24 χώρες.

Η συμφωνία της Lavipharm

Σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω σύμβασης, η Lavipharm θα αποκτήσει τις σχετικές Άδειες Κυκλοφορίας, τα εμπορικά σήματα καθώς και τα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής του προϊόντος.

Η ελληνική φαρμακευτική εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά την εμπορική διάθεση του προϊόντος τους προσεχείς μήνες, μετά τη μεταβίβαση των σχετικών εθνικών Αδειών Κυκλοφορίας. Η παραγωγή του διαδερμικού επιθέματος DUROGESIC® στις εγκαταστάσεις της πρόκειται να ξεκινήσει μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων.

Με τα φάρμακα και τα προϊόντα αυτοφροντίδας που παρασκευάζει, η Lavipharm A.E. στοχεύει στη βελτίωση της διάρκειας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων

Το οικονομικό αντάλλαγμα ανέρχεται στο ποσό των 12 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα προέλθει από συνδυασμό νέου τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων. Η εξαγορά θα επηρεάσει τον κύκλο εργασιών του Ομίλου σε μεγάλο βαθμό, καθώς σε ετήσια βάση αναμένεται αύξηση των πωλήσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%.

Επίσης, η εξαγωγική δραστηριότητα της Lavipharm, που αποτελεί άλλωστε και τον πιο κερδοφόρο τομέα του Ομίλου, αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από 150% στη βάση της ανωτέρω συμφωνίας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση έγκρισης της αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η φαρμακευτική εταιρεία, που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 (ΛΑΒΙ), διαθέτει πολυετή παρουσία στην προαγωγή της φροντίδας των ασθενών μέσω της παροχής καινοτόμων λύσεων υγείας.

Με αφετηρία το 1911 στην Ελλάδα, η Lavipharm ανέπτυξε μια σημαντική εμπορική δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων και προϊόντων αυτοφροντίδας. Η εταιρεία έλαβε παγκόσμια αναγνώριση για την τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη και την παραγωγή διαδερμικών συστημάτων χορήγησης φαρμάκων (TDDS), ενώ διαθέτει παρουσία και στις διεθνείς αγορές μέσα από τα προϊόντα που διαθέτει.