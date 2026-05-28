Επιχειρήσεις: Πόσα «λουκέτα» μπήκαν το α’ τρίμηνο του 2026

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις πτωχεύσεις και τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων

Economy 28.05.2026, 13:45
Ανοδικά κινήθηκε και το Α’ τρίμηνο του 2026, ο ρυθμός αύξησης για τις επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενυ έτους, καθώς ανήλθαν σε 179, παρουσιάζοντας αυ΄ξηση 40,9% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2025 που είχαν ανέλθει σε 127.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία, στον αντίποδα των πτωχεύσεων, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) στο σύνολο της οικονομίας για το Α’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 40.251, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 36.909 και αύξηση 10,6% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 36.402.

Ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2023, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων το Α΄ τρίμηνο 2026 σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2025 καταγράφηκε στον τομέα «Κατασκευές» (32,3%) και στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (31,7%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (64,2%) και στον τομέα «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» (4,0%).

Ανά γεωγραφική περιοχή

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αγρότες ειδικού σκοπού(1)), κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

• Βόρεια Ελλάδα: «Μεταφορά και Αποθήκευση», με 1.294 εγγραφές σε σύνολο 9.338.
• Κεντρική Ελλάδα: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 947 εγγραφές σε σύνολο 8.670.
• Αττική: «Μεταφορά και Αποθήκευση», με 3.045 εγγραφές σε σύνολο 16.860.
• Νησιά Αιγαίου – Κρήτη: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 952 εγγραφές σε σύνολο 5.383.

Ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αγρότες ειδικού σκοπού), κατά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:

• Ατομικές Επιχειρήσεις: «Μεταφορά και Αποθήκευση», με 4.822 εγγραφές σε σύνολο 27.120.
• Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 1.606 εγγραφές σε σύνολο 7.250.
• Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 125 εγγραφές σε σύνολο 510.
• Λοιπές Νομικές Μορφές: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 1.077 εγγραφές σε σύνολο 5.371.

