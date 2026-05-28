Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στις επιστήμες υγείας

Τράπεζες 28.05.2026, 14:25
Το νέο HealthTech Cluster εγκαινιάζει η Eurobank, μέσω του Venture Banking και του egg Accelerator – πρόκειται έναν εξειδικευμένο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας που στοχεύει στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας στον τομέα των Life Sciences.

Ιδιαίτερη εστίαση δίνεται σε καινοτόμες τεχνολογίες στους τομείς της υγείας, της βιοτεχνολογίας, των φαρμακευτικών προϊόντων και συναφών επιστημονικών πεδίων στην Ελλάδα, καθώς και στη διεθνή διασύνδεσή του με την επενδυτική και επιχειρηματική κοινότητα.

Το νέο Cluster συγκεντρώνει αναπτυσσόμενες startups, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς καινοτομίας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργειών για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της υγείας.

Μέσα από εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια και διεθνή δίκτυα επιχειρηματικής ανάπτυξης, η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της επενδυτικής ετοιμότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Συμμετοχή από εταιρείες και ερευνητικούς φορείς

Το HealthTech Cluster παρουσιάστηκε επίσημα στο egg Hub, ενώ συμμετέχει και στα Panathēnea 2026 μέσω του περιπτέρου Eurobank | egg, αναδεικνύοντας τη στρατηγική προσέγγιση της Τράπεζας στη δημιουργία διασυνδεδεμένων οικοσυστημάτων καινοτομίας με εξειδίκευση ανά κλάδο.

Στο νέο Cluster συμμετέχουν οι εταιρείες: 2bullMeDiTherapy, AidPlex, Anacalypsis Therapeutics, Anthestos Pharmaceuticals, Carepoi, CloudPharm, MEDIPASS, METABIO, MIMA Technologies, Noetiv, OLONPHOS, Pleioflow και StArtbio.

Οι 12 από τις 13 συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν υποστηριχθεί από το egg Accelerator, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο του επιταχυντή στην ανάπτυξη της ελληνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Στο Cluster συμμετέχουν επίσης κορυφαίοι ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Ερευνητικό Ίδρυμα Φλέμινγκ, ενισχύοντας τη σύνδεση της έρευνας με την αγορά και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός δυναμικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας.

Στρατηγική ενίσχυση αναπυξιακού αποτυπώματος

Το HealthTech Cluster αποτελεί το επόμενο βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης θεματικών innovation clusters από τη Eurobank και το egg και συνιστά το δεύτερο κατά σειρά Cluster που ενεργοποιείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Προηγήθηκε η ενεργοποίηση του Cluster Τουρισμού και Πολιτισμού, το οποίο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση συμμετείχαν 12 καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες ανέπτυξαν ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις με συνολική χρηματοδότηση ύψους Euro2,8 εκατ., ενώ στη δεύτερη φάση το Cluster διευρύνθηκε και σήμερα αριθμεί συνολικά 16 ελληνικές επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ενίσχυσης τομέων με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία, μέσα από συνέργειες, καινοτομία και πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Eurobank: Αιχμή του δόρατος ο τομέας υγείας και βιοτεχνολογίας

Η κα Ρούλα Μπαχταλιά, Επικεφαλής Venture Banking της Eurobank, δήλωσε: «Η ενεργοποίηση του HealthTech Cluster επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της Eurobank να επενδύει στη δημιουργία ισχυρών οικοσυστημάτων καινοτομίας με διεθνή προσανατολισμό και ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα».

Στη συνέχεια ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «μέσα από το Venture Banking και το egg, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και διεθνή δίκτυα συνεργασίας, ενισχύοντας την επενδυτική τους ωριμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο. Ο τομέας της υγείας και της βιοτεχνολογίας αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς πυλώνες καινοτομίας διεθνώς και φιλοδοξούμε να συμβάλουμε ενεργά στην ανάδειξη της Ελλάδας ως σημείου αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή».

Με στρατηγική επένδυση στη συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικότητας, έρευνας και τεχνολογίας, η Eurobank συνεχίζει να ενισχύει ένα σύγχρονο και εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής καινοτομίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως στρατηγικού εταίρου της νέας επιχειρηματικότητας.

Το egg enter grow go αποτελεί τον μεγαλύτερο επιταχυντή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης startups και καινοτόμων επιχειρήσεων, προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επιχειρηματική καθοδήγηση, διεθνή δίκτυα και ευκαιρίες συνεργασίας με την αγορά, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και στη διασύνδεσή του με τη διεθνή αγορά._

