Πετρέλαιο: Η τιμή του Brent θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

Οι τιμές στο πετρέλαιο μπορούν να ανατρέψουν τον δημοσιονομικό σχεδιασμό στην Ελλάδα επειδή επηρεάζουν ταυτόχρονα τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη, τα φορολογικά έσοδα, τις κρατικές δαπάνες και το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας. Για μια οικονομία όπως η ελληνική, που παραμένει έντονα εξαρτημένη από εισαγόμενη ενέργεια, ένα ενεργειακό σοκ μεταφέρεται γρήγορα σε όλο το οικονομικό σύστημα.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά περίπου 40% έχει ανατρέψει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Στην αγορά φυσικών προϊόντων, οι τιμές του αργού πετρελαίου βρίσκονται αρκετά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και, σε κάποιο σημείο στις αρχές Απριλίου, ήταν σχεδόν διπλάσιες από ό,τι πριν τον πόλεμο.

Την ίδια στιγμή, παραμένει στο προσκήνιο και το ζήτημα του επίμονου πληθωρισμού, που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα, καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 3,7% στην Ελλάδα, πριν αποκλιμακωθεί στο 2,4% και στις δύο περιπτώσεις το 2027.

Πιερρακάκης: Δε θα «πέσει» γρήγορα η τιμή του πετρελαίου

Επιφυλακτικός ως προς την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου, ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης, κομβικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι δεν θεωρεί πιθανή μια γρήγορη επιστροφή των τιμών στα επίπεδα των 70 δολαρίων. «Αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα Στενά του Ορμούζ και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70», όπως είπε.

Ο υπουργός τόνισε ακόμη, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ότι η πορεία της αγοράς ενέργειας θα εξαρτηθεί από το εύρος των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και από το καθεστώς που θα διαμορφωθεί στα Στενά του Ορμούζ το επόμενο διάστημα. «Όλα αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουμε τόσο ως Ελλάδα όσο και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες», ανέφερε.

Το πετρέλαιο και οι οικονομικές συνέπειες

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η κρίση θα έχει λήξει έως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς, κυρίως σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνέπειες. Εφόσον ο πληθωρισμός παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένες ανάγκες δημοσιονομικής στήριξης, πιέσεις στις εξαγωγές και ακριβότερο δανεισμό. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δύσκολα θα μπορέσει να εγκαταλείψει τη σφιχτή νομισματική πολιτική και τις υψηλές επιτοκιακές παρεμβάσεις, προτού ο πληθωρισμός επιστρέψει κοντά στον στόχο του 2%, ανεξάρτητα από το πότε θα συμβεί αυτό.

Η επιμήκυνση της κρίσης και των επιπτώσεών της αυξάνει τις πιέσεις για ενισχυμένες παρεμβάσεις στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει λάβει θετική αξιολόγηση από την Κομισιόν, καθώς τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα θεωρούνται στοχευμένα και εντός του δημοσιονομικού παλισίου. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι τι θα συμβεί αν το ίδιο πρόβλημα επιμείνει και τους επόμενους μήνες, οδηγώντας εκ νέου σε ανάγκη στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας.

Άλλωστε, αρκετά κράτη-μέλη της Ε.Ε. που ήδη εμφανίζουν δημοσιονομικά ελλείμματα άνω του 3% του ΑΕΠ θα αναγκαστούν να χρηματοδοτήσουν πρόσθετα μέτρα μέσω νέου δανεισμού, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τα δημόσια οικονομικά τους και διευρύνοντας το χρέος.

Η ανησυχία για το ισοζύγιο

Για την Ελλάδα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πορεία του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, αυτό εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από το 4,9% του ΑΕΠ το 2025 στο 7,1% του ΑΕΠ, κυρίως λόγω των αυξημένων εισαγωγών ενέργειας, περιορίζοντας τη δυναμική της ανάπτυξης σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

Το πιο δύσκολο κομμάτι για την ελληνική οικονομία βρίσκεται στο εξωτερικό ισοζύγιο. Η Ελλάδα παραμένει εξαρτημένη από εισαγόμενη ενέργεια και η παράταση της κρίσης αυξάνει αυτόματα το κόστος εισαγωγών.

Η ανησυχία είναι διπλή, καθώς από τη μία πλευρά, η χώρα πληρώνει ακριβότερα καύσιμα, φυσικό αέριο και μεταφορές, ενώ από την άλλη, οι αυξήσεις αυτές περνούν σταδιακά στην πραγματική οικονομία, περιορίζοντας την κατανάλωση και αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι όσο παραμένει υψηλό το ενεργειακό κόστος, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να διατηρηθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι.