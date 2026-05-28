Allianz Research: Πώς διαγράφεται το μέλλον της ασφάλισης

Στα 6,9 τρισ. ευρώ η παγκόσμια αγορά ασφαλίστρων, σύμφωνα με την Allianz Research - Ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα χάρη στις γενικές ασφαλίσεις

Ασφαλιστικές 28.05.2026, 15:54
Σύμφωνα με την έκθεση, η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία εκτιμάται ότι αναπτύχθηκε Κατά +7,1% εκτιμάται ότι αναπτύχθηκε η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία, φτάνοντας τα 6,9 τρισ. ευρώ το 2025, προσθέτοντας δηλαδή, 456 δισ. ευρώ στο παγκόσμιο σύνολο ασφαλίστρων, σύμφωνα με την έκθεση Global Insurance Report της Allianz Research. Με βάση την ίδια έκθεση η ασφαλιστική αγορά κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, χάρη στις γενικές ασφαλίσεις.

Allianz Research: Οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης του κλάδου παραμένουν ισχυροί

Παρότι η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε σε σχέση με το εξαιρετικό +9,4% του 2024, παρέμεινε αισθητά πάνω από τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας (+5,6%), επιβεβαιώνοντας ότι οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης του κλάδου παραμένουν ισχυροί.

Ο κλάδος ασφάλισης ζωής παρέμεινε ο μεγαλύτερος (2.861 δισ. ευρώ), ακολουθούμενος από τις ασφαλίσεις περιουσίας και ατυχημάτων (γενικές ασφαλίσεις) με 2.320 δισ. ευρώ και την ασφάλιση υγείας με 1.688 δισ. ευρώ.

Η αγορά γενικών ασφαλίσεων (P&C) μεταβαίνει από την περίοδο έντονης αύξησης τιμών προς μια πιο ομαλή φάση. Τα παγκόσμια ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά +3,8% το 2025, αρκετά χαμηλότερα από το +8,5% του προηγούμενου έτους και κάτω από τον μέσο όρο δεκαετίας (+5,6%), καθώς οι κύκλοι τιμολόγησης ωρίμασαν και ο πληθωρισμός αποζημιώσεων άρχισε να σταθεροποιείται.

Η Βόρεια Αμερική παρέμεινε η κυρίαρχη αγορά του κλάδου, αντιπροσωπεύοντας το 52% των παγκόσμιων ασφαλίστρων γενικών ασφαλίσεων, αν και η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε σημαντικά στο +2,2% από +9,7% το προηγούμενο έτος. Η Δυτική Ευρώπη παρέμεινε σχετικά ανθεκτική με ανάπτυξη +5,3%, ενώ η ασιατική[1] αγορά ήταν λιγότερο δυναμική με αύξηση μόλις +4,0%.

Η ασφάλιση ζωής

Η αγορά ασφάλισης ζωής παρέμεινε ισχυρή το 2025, αν και η εξαιρετική άνθηση μετά τις αυξήσεις επιτοκίων στη Βόρεια Αμερική έχει πλέον χάσει δυναμική. Τα παγκόσμια ασφάλιστρα ζωής αυξήθηκαν κατά +6,9% το 2025, χαμηλότερα από το εντυπωσιακό +11,3% του 2024 αλλά εξακολουθώντας να βρίσκονται πάνω από τα ιστορικά επίπεδα. Η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως στη Βόρεια Αμερική, όπου η άνοδος των προσόδων, που ενισχύθηκε από τα υψηλά επιτόκια, άρχισε να εξασθενεί.

Αντίθετα, η Ασία επανήλθε ως η κύρια κινητήρια δύναμη ανάπτυξης του κλάδου, με τα ασφάλιστρα ζωής να αυξάνονται κατά +9,9% το 2025 και την Κίνα μόνη της να καταγράφει αύξηση +11,4%. Η Ασία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά ασφάλισης ζωής παγκοσμίως, υποστηριζόμενη από τη γήρανση του πληθυσμού, τα υψηλά ποσοστά αποταμίευσης και τα λιγότερο ανεπτυγμένα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα.

Η ασφάλιση υγείας

Η ασφάλιση υγείας εξελίσσεται στη σημαντικότερη διαρθρωτική ιστορία ανάπτυξης του κλάδου. Τα παγκόσμια ασφάλιστρα υγείας αυξήθηκαν κατά +12,3% το 2025, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2014, καθώς η γήρανση του πληθυσμού, το αυξανόμενο κόστος υγειονομικής περίθαλψης και οι πιέσεις στα δημόσια συστήματα υγείας ενίσχυσαν τη ζήτηση για ιδιωτική κάλυψη.

Μόνο η Βόρεια Αμερική κατέγραψε αύξηση +14,9%, καθώς ο ιατρικός πληθωρισμός συνέχισε να επιταχύνεται, με τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 70% των παγκόσμιων ασφαλίστρων υγείας.

Παρά την κάποια εξομάλυνση μετά την άνοδο της περιόδου Covid, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές στην Ασία, όπου η διείσδυση της ασφάλισης υγείας παραμένει κάτω από 1% σχεδόν σε όλες τις αγορές.

Οι ασφαλιστικές θα πρέπει να αναπτύξουν ανθεκτικά περιφερειακά, επιχειρησιακά μοντέλα

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση της Allianz Research, η γεωπολιτική και ο κατακερματισμός της παγκόσμιας οικονομίας εξελίσσονται σε βασικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τον ασφαλιστικό κλάδο. Μια πιο κατακερματισμένη παγκόσμια οικονομία καθιστά τα περιβάλλοντα κινδύνου πιο σύνθετα, δυσκολεύοντας τα διασυνοριακά επιχειρηματικά μοντέλα και περιορίζοντας τα παραδοσιακά οφέλη διαφοροποίησης.

Ταυτόχρονα, ο κατακερματισμός δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, αυξάνοντας τη ζήτηση για προστασία, ανθεκτικότητα και εξειδικευμένες λύσεις μεταφοράς κινδύνου σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενεργειακή ασφάλεια και η ασφάλιση πολιτικού κινδύνου.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα χρειαστεί να προσαρμοστούν, αναπτύσσοντας πιο ανθεκτικά περιφερειακά επιχειρησιακά μοντέλα, ενσωματώνοντας τη γεωπολιτική ανάλυση στην ανάληψη κινδύνων και στην κατανομή κεφαλαίων και δημιουργώντας προϊόντα προσαρμοσμένα στους νέους κινδύνους.

Ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα χάρη στις γενικές ασφαλίσεις, σύμφωνα με την Allianz Research

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη +5,6%, με συνολικά έσοδα ασφαλίστρων 6 δισ. ευρώ. Οι γενικές ασφαλίσεις αυξήθηκαν έντονα κατά +8,6%, εν μέρει λόγω σημαντικών αυξήσεων ασφαλίστρων, ενώ η ανάπτυξη στην ασφάλιση ζωής παρέμεινε χαμηλότερη, στο +2,7%. Τα ασφάλιστρα υγείας αυξήθηκαν κατά +6,9% το 2025.

Προοπτικές: Η ασφάλιση παραμένει κλάδος ανάπτυξης

Συνολικά, η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά αναμένεται να σημειώσει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης +5,3% την επόμενη δεκαετία, ελαφρώς πάνω από τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Για την Ελλάδα, η συνολική ετήσια ανάπτυξη εκτιμάται στο +4,8% (ονομαστικό ΑΕΠ: 3,4%).

Στις γενικές ασφαλίσεις (P&C), προβλέπεται παγκόσμια ετήσια ανάπτυξη +4,7% έως το 2036 (Ελλάδα: 5,4%). Ο κλάδος αναμένεται να παρουσιάσει σταθερή ανάπτυξη σχεδόν σε όλες τις αγορές, καθώς η αυξανόμενη ανάγκη για προστασία αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο.

Η Allianz Research παραμένει αισιόδοξη και για την ασφάλιση ζωής, για την οποία αναμένεται ανάπτυξη +4,9% ετησίως, χάρη στα υψηλότερα επιτόκια (Ελλάδα: 3,6%). Η ευρύτερη Ασία θα συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, λόγω της ανάγκης για ιδιωτική συνταξιοδοτική κάλυψη μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές.

Η μικρότερη κατηγορία, η ασφάλιση υγείας, αναμένεται να παραμείνει η πιο δυναμική, με ετήσια ανάπτυξη +6,7% (Ελλάδα: 6,8%). Ιδιαίτερα η Ασία εξακολουθεί να έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Η παγκόσμια αγορά ασφαλίστρων θα αυξηθεί κατά 5,260 δισ. ευρώ στην επόμενη δεκαετία

Σε απόλυτους αριθμούς, η παγκόσμια αγορά ασφαλίστρων θα αυξηθεί κατά 5,260 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανάπτυξης θα προέλθει από την ασφάλιση ζωής (1,991 δισ. ευρώ). Περισσότερο από το ήμισυ των επιπλέον ασφαλίστρων θα δημιουργηθεί στην ευρύτερη Ασία (1,004 δισ. ευρώ), ξεπερνώντας τη Βόρεια Αμερική (416 δισ. ευρώ) και τη Δυτική Ευρώπη (402 δισ. ευρώ) μαζί.

Στις γενικές ασφαλίσεις, το 44% των επιπλέον ασφαλίστρων ύψους 1,505 δισ. ευρώ θα προέλθει από τη Βόρεια Αμερική. Στην ασφάλιση υγείας, αναμένονται επιπλέον ασφάλιστρα 1,764 δισ. ευρώ, κυρίως από την αγορά των ΗΠΑ.

Ο παγκόσμιος ασφαλιστικός χάρτης θα συνεχίσει να μετατοπίζεται προς την Ανατολή, αν και σταδιακά. Η Βόρεια Αμερική αναμένεται να διατηρήσει μερίδιο αγοράς περίπου 46% έως το 2036, χάνοντας μόνο οριακά έδαφος (-0,5 ποσοστιαίες μονάδες). Αντίθετα, η Ινδία και η Κίνα θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη σημασία τους, προσθέτοντας σχεδόν 4 ποσοστιαίες μονάδες στο παγκόσμιο μερίδιο αγοράς. Η Δυτική Ευρώπη θα συνεχίσει να χάνει σχετική βαρύτητα. Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή αισιοδοξία για τη «Γηραιά Ήπειρο»: ενώ έχασε 5,3 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία δεκαετία, ενδέχεται να χάσει «μόνο» 4 μονάδες την επόμενη.

Ο γεωπολιτικός κατακερματισμός ανατρέπει πολλές παραδοχές

«Ο γεωπολιτικός κατακερματισμός ανατρέπει πολλές από τις παραδοχές που διαμόρφωσαν την παγκόσμια οικονομία για δεκαετίες», δήλωσε ο Ludovic Subran, Chief Economist και Chief Investment Officer της Allianz.

«Καθώς το εμπόριο, οι ροές κεφαλαίων και οι κανονισμοί υπόκεινται ολοένα και περισσότερο σε κατακερματισμό, η ανθεκτικότητα αντικαθιστά την αποδοτικότητα ως βασική οργανωτική αρχή. Αυτή η αλλαγή καθιστά το επιχειρηματικό περιβάλλον πιο σύνθετο και πιο δαπανηρό, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για προσιτές ασφαλιστικές λύσεις», προσθέτει.

Και τονίζε πως «πλέον, διακυβεύεται η ίδια η στρατηγική σημασία της ασφάλισης – όχι μόνο ως μηχανισμός μεταφοράς κινδύνου, αλλά και ως κρίσιμος παράγοντας που επιτρέπει επενδύσεις, καινοτομία και οικονομική σταθερότητα».

