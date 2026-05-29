Alpha Bank: Φορολογικά έσοδα και ψηφιακό κράτος ενισχύουν τη δημοσιονομική εικόνα

ΑΑΔΕ, myDATA και οι ψηφιακές παρεμβάσεις ενισχύουν τη συμμόρφωση, συμπεραίνει η Alpha Bank - Το α' τρίμηνο το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στα 2,4 δισ., με άνοδο 25% στα έσοδα από ΦΠΑ

Economy 29.05.2026, 20:00
Σχολιάστε
Alpha Bank: Φορολογικά έσοδα και ψηφιακό κράτος ενισχύουν τη δημοσιονομική εικόνα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διατηρηθούν και το 2026, παρά τις παρεμβάσεις που υιοθετήθηκαν μετά τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους, το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 2,4 δισ. ευρώ, από 1,6 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στην αύξηση των εσόδων όσο και στη μείωση των δαπανών. Ξεχωρίζει, επίσης, η άνοδος κατά 25% των εσόδων από ΦΠΑ, στοιχείο που αποτυπώνει τη βελτίωση της εισπρακτικής εικόνας του Δημοσίου.

Για το σύνολο του 2026, η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Δανία είναι από τα λίγα κράτη-μέλη της ΕΕ που αναμένεται να καταγράψουν πλεονασματικό ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης, με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, το πλεόνασμα της χώρας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,8% του ΑΕΠ το 2026 και στο 0,6% το 2027, με τις προβλέψεις να ενσωματώνουν τα δημοσιονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν το περυσινό και το φετινό έτος.

Ενίσχυση φορολογικών εσόδων

Η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά συνέχεια μιας πορείας που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, σε συνθήκες σταδιακής ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας. Τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ αυξήθηκαν από 24,7% το 2013 σε 27% το 2019 και, παρά την πρόσκαιρη κάμψη του 2020 λόγω της πανδημίας, σταθεροποιήθηκαν στην περιοχή του 27%-28% την τετραετία 2022-2025. Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν τα έσοδα από ΦΠΑ και από φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία το 2025 διαμορφώθηκαν στο 9,2%, 6,4% και 2,7% του ΑΕΠ αντίστοιχα.

Η άνοδος αυτή συνδέεται με τη μεγέθυνση της οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση των ονομαστικών μισθών και την επίδραση του πληθωρισμού. Ωστόσο, το κείμενο της ανάλυσης υπογραμμίζει ότι σημαντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει και διαρθρωτικοί παράγοντες, καθώς η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο στη μείωση του κενού ΦΠΑ, δηλαδή της απώλειας εσόδων από τον συγκεκριμένο φόρο. Η σύγκλιση προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο θεωρείται ενδεικτική της βελτίωσης στη φορολογική συμμόρφωση και στον έλεγχο των συναλλαγών.

Θεσμικές και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις

Καθοριστική θεωρείται, σύμφωνα με την Alpha Bank, η συμβολή των θεσμικών και ψηφιακών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζονται στη φορολογική διοίκηση την τελευταία δεκαετία. Η σύσταση της ΑΑΔΕ, η εφαρμογή του myDATA, η επέκταση της υποχρεωτικής χρήσης POS και η διασύνδεσή τους με τις ταμειακές μηχανές, καθώς και οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, αποτελούν παρεμβάσεις που έχουν ενισχύσει τη δυνατότητα παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης. Ταυτόχρονα, μειώνουν το διοικητικό βάρος για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φορολογούμενους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, όπου η Ελλάδα εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα στον Δείκτη Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Με βάση στοιχεία της περιόδου 2023-2024, η χώρα κατέγραψε επίδοση 0,71, ελαφρώς υψηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 0,70, αλλά και καλύτερη από αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Ιταλία, η Ολλανδία και η Σουηδία. Η επίδοση αυτή θεωρείται σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το 2019, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στις χαμηλότερες θέσεις της σχετικής κατάταξης.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Alpha Bank, η περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης αναμένεται να στηριχθεί και από νέα μέτρα, όπως η επέκταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταβολή των ενοικίων και το νέο ψηφιακό μητρώο ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Η διατήρηση της μεταρρυθμιστικής δυναμικής στη φορολογική διοίκηση χαρακτηρίζεται κρίσιμη για την εμπέδωση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και την περαιτέρω ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Alpha Bank: Φορολογικά έσοδα και ψηφιακό κράτος ενισχύουν τη δημοσιονομική εικόνα
Economy

Σταθερά πλεονάσματα για την Ελλάδα το 2026 βλέπει η αγορά
‘Εκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει η εφάπαξ καταβολή των 150 ευρώ
Economy

Ποια είναι τα κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού
Κώτσηρας: Επεκτείνουμε τα κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού
Economy

Κώτσηρας: Επέκταση κινήτρων για επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού
Eλαστρον: Πώληση ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ
Ακίνητα

Ελαστρον: Πώληση ακινήτου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ
ΕΛΣΤΑΤ: Αλμα 12,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία
Βιομηχανία

Αλμα 12,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία [γραφήματα]
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026
Economy

Ερχεται δημοπρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΕΚΤ: Νέες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τα σενάρια για αύξηση επιτοκίων
World

Πληθωρισμός και ενέργεια βάζουν ξανά στο τραπέζι την αύξηση επιτοκίων

Οι τιμές σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία παραμένουν πάνω από το όριο άνεσης της ΕΚΤ, αυξάνοντας την πίεση για αλλαγή στάσης

Γιώργος Πολύζος
Ιράν: Κοντά σε συμφωνία λένε οι ΗΠΑ – Επενδυτικό ταμείο 300 δισ. δολ. θέλει η Τεχεράνη
Κόσμος

Fund 300 δισ. για την ανασυγκρότηση του Ιράν ζητά η Τεχεράνη

Οι δύο χώρες έχουν φτάσει σε ένα αρχικό μνημόνιο για να προχωρήσει η διαδικασία ειρήνευσης το οποίο ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εκρίνει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Eίδε κοιτάσματα η Chevron στο Ιόνιο - Η απόφαση για γεώτρηση

Μετά την ExxonMobil και η Chevron βλέπει αξιοποίησιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο - Πότε αποφασίζει για γεώτρηση στο Block 10

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext

Ο Μπουζνά τόνισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας του βασίζεται στην ικανότητα διαχείρισης της μοναξιάς και της σύγκρουσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Economy
Alpha Bank: Φορολογικά έσοδα και ψηφιακό κράτος ενισχύουν τη δημοσιονομική εικόνα
Economy

Σταθερά πλεονάσματα για την Ελλάδα το 2026 βλέπει η αγορά

ΑΑΔΕ, myDATA και οι ψηφιακές παρεμβάσεις ενισχύουν τη συμμόρφωση, συμπεραίνει η Alpha Bank - Το α' τρίμηνο το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στα 2,4 δισ., με άνοδο 25% στα έσοδα από ΦΠΑ

Κώτσηρας: Επεκτείνουμε τα κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού
Economy

Κώτσηρας: Επέκταση κινήτρων για επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού

Στον ειδικό τρόπο φορολόγησης για όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό, αναφέρθηκε ο Γιώργος Κώτσηρας

Eλαστρον: Πώληση ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ
Ακίνητα

Ελαστρον: Πώληση ακινήτου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για βιομηχανικό ακίνητο στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου το οποίο πωλήθηκε από την Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος, θυγατρική της Ελαστρον

ΕΛΣΤΑΤ: Αλμα 12,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία
Βιομηχανία

Αλμα 12,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία [γραφήματα]

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,2%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026
Economy

Ερχεται δημοπρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας

Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price), σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ

ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
Επίδομα θέρμανσης: Τα πόσα που δόθηκαν και πώς μπορούν να γίνουν διορθώσεις
Economy

Τι αλλάζει με την τροποποίηση της ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης

Δυνατότητα έκδοσης διορθωμένων παραστατικών έως 31/8/2026 και συμψηφισμοί έως 30/9/2026

Latest News
Νίκος Ταγαράς: Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Κοινωνία

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

Την θλιβερή είδηση ανακοίνωσε μέσω σχετικής ανάρτησης ο γιος του

Ουγγαρία: Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
World

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία

Η αστυνομία στην Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη

Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή
Wall Street

Συνεχίζει ανοδικά η Wall Street, ελπίδες για συμφωνία με Ιράν

Αυξάνεται η αισιοδοξία των επενδυτών στη Wall Street ότι είναι πιο κοντά μια συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
ΗΠΑ: Από ώρα σε ώρα η οριστική απόφαση για Ιράν – «Δεν υπάρχει τελική συμφωνία», λέει η Τεχεράνη
Κόσμος
Upd: 21:20

Live: Από ώρα σε ώρα η οριστική απόφαση για Ιράν

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν - Το επιτελείο Τραμπ συνεδριάζει στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τελική απόφαση σχετικά με τον πόλεμο

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 1 έως 5 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 1 έως 5 Ιουνίου

Σε ποιες ημερομηνίες θα γίνουν πληρωμές από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Alpha Bank: Φορολογικά έσοδα και ψηφιακό κράτος ενισχύουν τη δημοσιονομική εικόνα
Economy

Σταθερά πλεονάσματα για την Ελλάδα το 2026 βλέπει η αγορά

ΑΑΔΕ, myDATA και οι ψηφιακές παρεμβάσεις ενισχύουν τη συμμόρφωση, συμπεραίνει η Alpha Bank - Το α' τρίμηνο το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στα 2,4 δισ., με άνοδο 25% στα έσοδα από ΦΠΑ

Στενά του Ορμούζ: Τα 21 μίλια που άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία
World

Πώς 21 μίλια άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία

Τρία σενάρια για την επόμενη μέρα από το άνοιγμα - Τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
Gap – American Eagle: Πτώση μετοχών εν μέσω υποβάθμισης των ετήσιων προβλέψεων
World

Βουτιά μετοχών λόγω μειωμένων προβλέψεων για Gap - American Eagle

Η Gap μειώνει τις ετήσιες προβλέψεις πωλήσεων, ενώ η American Eagle τις διατηρεί σταθερές

ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στο «ταμείο» Τραμπ 1,8 δισ. δολ. – Ποιους θα αποζημίωνε
World

Δικαστικό μπλόκο στο «ταμείο» Τραμπ - Ποιους ήθελε να αποζημιώνει

Το ταμείο αυτό επικρίθηκε ευρέως στις ΗΠΑ ως «μαύρο ταμείο» που θα ανταμείβει τους πολιτικούς συμμάχους του Τραμπ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου οι ευρωαγορές

Έντονη ήταν η νευρικότητα που εμφάνισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

‘Εκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει η εφάπαξ καταβολή των 150 ευρώ
Economy

Ποια είναι τα κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αύξηση τζίρου 8,2% αλλά και διεύρυνση ζημιών πριν ενταχθεί στον Μασούτη
Business

Με ρεκόρ τζίρου, αλλά και ζημιές περνά η Κρητικός στον Μασούτη

Ο τζίρος της αλυσίδας Κρητικός ανήλθε στα 836,3 εκατ. ευρώ το 2025, ωστόσο οι ζημιές αυξήθηκαν σημαντικά στα 3 εκατ. ευρώ

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν
World

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν – Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι ξεκινάει συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για «τελική απόφαση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Business

Intracom: Ισχυρή κερδοφορία, υψηλές υπεραξίες - Το μήνυμα Κόκκαλη

Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών, οι ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα μεγάλα έργα ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της Intracom Holdings - Υπερψηφίστηκε διανομή 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους
Business

Μοιράζει κέρδη 209,2 εκατ. η MOH σε μετόχους και εργαζόμενους

Στη ΓΣ των μετόχων της Motor Oil η διανομή μπόνους 15,4 εκατ. ευρώ σε στελέχη και εργαζόμενους - Μέρισμα 193,8 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Χρήστος Κολώνας
AVE: Εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Yalco
Business

H AVE του Ν. Βαρδινογιάννη «μπαίνει» στην Yalco

O όμιλος AVE προτίθεται να συμμετάσχει με ποσό έως 5 εκατ. ευρώ στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Yalco

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies