Φλόριντα: Τέλος στα υποχρεωτικά εμβόλια σε σχολεία και σε επίπεδο Πολιτείας

Η Φλόριντα σχεδιάζει να τερματίσει όλες τις υποχρεωτικές εμβολιαστικές διαδικασίες σε επίπεδο πολιτείας, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών των παιδιών ενόψει φοίτησής τους σε σχολεία, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο γενικός χειρουργός της Πολιτείας, Τζόζεφ Λαντάπο, παρομοιάζοντας τις υποχρεωτικές εμβολιαστικές διαδικασίες με «δουλεία».

«Κάθε μία από αυτές είναι λάθος και στάζει περιφρόνηση και δουλεία», δήλωσε ο Λαντάπο σε συνέντευξη Τύπου στην Τάμπα. «Ποιος είμαι εγώ ως κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε άλλος, ή ποιος είμαι εγώ ως άνθρωπος που στέκεται εδώ τώρα για να σας πει τι να κάνετε με το σώμα σας;»

Ο Λαντάπο έκανε την ανακοίνωση με την υποστήριξη του κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ενός Ρεπουμπλικάνου που είχε θέσει ως κεντρική αρχή της πρώτης του θητείας την αντίθεση στις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης για την COVID-19.

Όλες οι πολιτείες των ΗΠΑ έχουν απαιτήσεις εμβολιασμού για την φοίτηση σε δημόσια σχολεία, με εξαιρέσεις που ποικίλλουν ανά πολιτεία.

Μείωση εμβολιασμών στα σχολεία

Τα ποσοστά εμβολιασμού για διάφορες ασθένειες, όπως η ιλαρά, η διφθερίτιδα και η πολιομυελίτιδα, μειώθηκαν μεταξύ των μαθητών νηπιαγωγείου στις ΗΠΑ κατά το σχολικό έτος 2024-25 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) δημοσίευσαν τα νέα στοιχεία τον Ιούλιο εν μέσω μιας αυξανόμενης επιδημίας ιλαράς, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα εκείνο τον μήνα να φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που η ασθένεια κηρύχθηκε εξαλειφθείσα στις ΗΠΑ το 2000.

Η Δρ. Σούζαν Κρέσλι, πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υπερασπίστηκε τις υποχρεωτικές εμβολιαστικές συνταγές στα σχολεία, επισημαίνοντας τους κινδύνους που παρουσιάζει η στενή επαφή στα σχολεία.

«Όταν όλοι σε ένα σχολείο είναι εμβολιασμένοι, είναι πιο δύσκολο να εξαπλωθούν ασθένειες και πιο εύκολο για όλους να συνεχίσουν τη διασκέδαση και τη μάθηση. Όταν τα παιδιά είναι άρρωστα και απουσιάζουν από το σχολείο, οι γονείς απουσιάζουν και από την εργασία τους, κάτι που όχι μόνο επηρεάζει αυτές τις οικογένειες, αλλά και την τοπική οικονομία», δήλωσε η Kρέσλι.

«Ανησυχούμε ότι η σημερινή ανακοίνωση του Κυβερνήτη ΝτεΣάντις θα θέσει τα παιδιά στα δημόσια σχολεία της Φλόριντα σε υψηλότερο κίνδυνο να αρρωστήσουν και θα έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε όλη την κοινότητά τους».

Ο ρόλος του υπουργού Υγείας

Ο υπουργός Υγείας του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ , Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, αμφισβητεί εδώ και καιρό την ασφάλεια των εμβολίων και προωθεί την άποψη ότι τα εμβόλια συμβάλλουν στην αύξηση των ποσοστών αυτισμού, σε αντίθεση με τα επιστημονικά στοιχεία.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του νωρίτερα φέτος, ο Κένεντι έχει λάβει μέτρα για να αναδιαμορφώσει την πολιτική των ΗΠΑ για τα εμβόλια, παραγκωνίζοντας τους ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και αντικαθιστώντας τους με άτομα που συμμερίζονται περισσότερο τις απόψεις του.

Την περασμένη εβδομάδα, ο διευθυντής του CDC απολύθηκε μετά από σύγκρουση με τον Κένεντι σχετικά με την πολιτική εμβολιασμού, γεγονός που οδήγησε στην παραίτηση τεσσάρων από τους ανώτερους αξιωματούχους του οργανισμού, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν πλέον να εμπιστευτούν την ικανότητά τους να διατηρήσουν την επιστημονική τους ακεραιότητα.

Οι υποστηρικτές της δημόσιας υγείας έχουν επίσης επικρίνει τον Λαντάπο για την αντιεμβολιαστική του στάση. Πέρυσι, ζήτησε τον τερματισμό της χρήσης εμβολίων mRNA κατά του κορωνοϊού και προέτρεψε τις κοινότητες να σταματήσουν να προσθέτουν φθόριο στο πόσιμο νερό.

Τα στοιχεία του CDC δείχνουν ότι για το σχολικό έτος 2024-2025, περίπου το 5,1% των μαθητών νηπιαγωγείου στη Φλόριντα εξαιρέθηκαν από ένα ή περισσότερα εμβόλια, ή περίπου 11.287 παιδιά. Η Φλόριντα σε απόλυτους αριθμούς, είναι δεύτερη μόνο μετά το Τέξας.