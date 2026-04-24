Καζίνο Πάρνηθας: Ένα ακόμη βήμα για την μετεγκατάσταση – Ξεκλειδώνει την επένδυση των 350 εκατ. ευρώ

Η περιβαλλοντική έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Δηλαβέρη (ΠΕ5) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για την αναμόρφωση μιας κρίσιμης αστικής ζώνης στο Μαρούσι, η οποία συνδέεται άμεσα με τη συνολική αναδιάρθρωση της ευρύτερης περιοχής και ιδίως με τη δρομολογημένη μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας μέσω του Project VORIA.

Η περιοχή παρέμβασης, έκτασης περίπου 120 στρεμμάτων, βρίσκεται σε κομβικό σημείο, σύμφωνα με την μελέτη, ανάμεσα στη λεωφόρο Κηφισίας, τη Σπύρου Λούη και το ΟΑΚΑ και αποτελεί έναν από τους τελευταίους αραιοδομημένους θύλακες μέσα στον αστικό ιστό του Αμαρουσίου.

Παρότι είχε ενταχθεί στο σχέδιο πόλης ήδη από το 2003, η πολεοδομική της οργάνωση δεν είχε ολοκληρωθεί, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την επανέγκριση και επικαιροποίηση του σχεδίου, ώστε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα ανάπτυξης και χρήσεων γης.

Το καζίνο Πάρνηθας και η μετάβαση στον αστικό ιστό

Βασικός στόχος της πολεοδομικής παρέμβασης είναι, σύμφωνα με την απόφαση, η οριστική τακτοποίηση του πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής και η ομαλή ενσωμάτωσή της στον υπόλοιπο αστικό ιστό, μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο βιώσιμης και λειτουργικής ανάπτυξης.

Το σχέδιο προβλέπει τη διαμόρφωση 19 οικοδομικών τετραγώνων, στην περιοχή εκτός δύο, που εμπίπτουν τμηματικά τόσο στην περιοχή του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) μετεγκατάστασης του Καζίνο Πάρνηθας, την αναδιάταξη δρόμων και πεζοδρόμων, τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων υποδομών, καθώς και τη σαφή οριοθέτηση των χρήσεων γης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου, γύρω από το οποίο σχεδιάζονται ζώνες προστασίας και πράσινες διαδρομές, ενισχύοντας τον πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής.

Στη λεωφόρο Κηφισίας προβλέπονται λειτουργίες πολεοδομικού κέντρου, όπως εμπορικά καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχεία και χώροι αναψυχής, ενώ σε άλλες ζώνες διατηρείται η γενική κατοικία με συμπληρωματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, εντάσσονται και κοινωνικές εξυπηρετήσεις, όπως εγκαταστάσεις υγείας, ενισχύοντας τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα της ανάπτυξης.

Καταλύτης το Project Voria και η επένδυση των 350 εκατ. ευρώ

Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις βασικές υποδομές και στις λύσεις βιώσιμης κινητικότητας. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση διαδραματίζει το Project VORIA, η μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση που υλοποιείται στα βόρεια προάστια της Αττικής εδώ και δεκαετίες. Το έργο προωθείται από τη North Star Entertainment, στην οποία το 49% ανήκει στην ΕΤΑΔ, δηλαδή στο Ελληνικό Δημόσιο, και το 51% στην Athens Resort Casino, με βασικό μέτοχο τη Regency Entertainment.

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών αδειοδοτήσεων και τη διευθέτηση των γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων, οι πρόδρομες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τη ΜΕΤΚΑ, ενώ ο ορίζοντας ολοκλήρωσης και πλήρους λειτουργίας τοποθετείται στον Μάιο του 2028. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση κατά 60% μέσω τραπεζικού δανεισμού και κατά 40% από ίδια κεφάλαια των επενδυτών.

Το πεντάστερο ξενοδοχείο και η έναρξη λειτουργίας

Το συγκρότημα VORIA θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων υπό διεθνή διαχείριση, καζίνο, χώρους ψυχαγωγίας και εστίασης, εγκαταστάσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις και ένα ευρύτερο πλέγμα υπηρεσιών που αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά το τουριστικό και επιχειρηματικό προφίλ της περιοχής.

Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει αρμονική ένταξη στο περιβάλλον και ενσωμάτωση βιώσιμων τεχνολογιών, ενώ 25 από τα συνολικά 50 στρέμματα του οικοπέδου θα αποδοθούν στον Δήμο Αμαρουσίου για κοινωφελείς χρήσεις. Στόχος είναι το ξενοδοχείο να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα διεθνούς hotel operator υψηλού κύρους, ώστε να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και να ενισχύει συνολικά τη θέση του VORIA ως προορισμού αναφοράς.

Παράλληλα, η πλήρης λειτουργία του έργου εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 1.750 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ η παράλληλη ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή Δηλαβέρη αναμένεται να οδηγήσει και σε αναβάθμιση των περιουσιών των πολιτών. Σύμφωνα με την Regency, το VORIA ακολουθεί τη διεθνή λογική των Integrated Resorts, δηλαδή ολοκληρωμένων συγκροτημάτων φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, εστίασης και εκδηλώσεων, στα πρότυπα αντίστοιχων αναπτύξεων του εξωτερικού.

Ο ρόλος της ΕΤΑΔ

Η μετεγκατάσταση του καζίνο στο Μαρούσι συνδέεται και με τις μελλοντικές παρεμβάσεις στο Mont Parnes της Πάρνηθας. Μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας, προβλέπεται, βάσει σχετικής δέσμευσης και του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος, η ανακατασκευή του Πύργου Μυλωνά και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου με δαπάνες του επενδυτή, ύψους περίπου 19 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια, το συγκρότημα μαζί με το τελεφερίκ θα αποδοθεί στην ΕΤΑΔ και στο Δημόσιο προς αξιοποίηση, ενώ για πέντε χρόνια θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση της συντήρησης του τελεφερίκ, καθώς και της προστασίας και συντήρησης του Εθνικού Δρυμού, με συνολικό ποσό 8,7 εκατ. ευρώ.