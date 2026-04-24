Delphi Economic Forum XI – Αμυντική αυτονομία στην Ευρώπη: Το μεγάλο στοίχημα για ισχυρές εφοδιαστικές αλυσίδες

Ανάγκη για βαθύτερη συνεργασία και διαμόρφωση κοινής στρατηγικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Βιομηχανία 24.04.2026, 13:53
Η ανάγκη για ανθεκτικές και ανεξάρτητες αμυντικές εφοδιαστικές αλυσίδες, μέσω βαθύτερης συνεργασίας και διαμόρφωσης κοινής στρατηγικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτέλεσε το βασικό συμπέρασμα συζήτησης, που πραγματοποιήθηκε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς  22- 25 Απριλίου.

Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων ήταν η εκτίμηση ότι, χωρίς ουσιαστικές συνέργειες μεταξύ κρατών, βιομηχανίας και τελικών χρηστών, η Ευρώπη κινδυνεύει να παραμείνει κατακερματισμένη και εξαρτημένη από εξωτερικούς προμηθευτές, μια αδυναμία που ανέδειξε με έντονο τρόπο ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ανάγκη για κοινή στρατηγική

Ο Γρηγόρης Κουτσογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου EFA, υπογράμμισε ότι, παρά την αυξανόμενη επενδυτική δραστηριότητα σε startups, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγονται «πυροτεχνήματα» χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, τα οποία ενδέχεται να υπονομεύσουν συνολικά την επενδυτική προσπάθεια.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η έλλειψη συντονισμού οδηγεί σε κατακερματισμό και ανέδειξε την ανάγκη για κοινή στρατηγική. «Αν δεν διαθέτεις εγχώρια παραγωγή, δεν μπορείς να σταθείς σε μια μακρά κρίση», τόνισε.

Αναφερόμενος στην ελληνική πραγματικότητα, ο κ. Κουτσογιάννης σημείωσε ότι η ανάπτυξη ενός βιώσιμου αμυντικού οικοσυστήματος προϋποθέτει τη σύμπραξη κυβέρνησης, βιομηχανίας και τελικών χρηστών. Επίσης υπογράμμισε ότι η εγχώρια βιομηχανία οφείλει να καταστεί αυτάρκης και να σχεδιάσει με σαφήνεια τα επόμενα βήματά της. Όπως ανέφερε, «το ελληνικό οικοσύστημα πρέπει να μάθει να συνεργάζεται», προσθέτοντας ότι ο Όμιλος EFA διαμορφώνει συνέργειες σε μεγάλο αριθμό έργων.

Οι συνέργειες

Ο Rafel Jordà Siquier, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Open Cosmos στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφερόμενος στη δραστηριότητα της εταιρείας, τόνισε ότι στην Ελλάδα λειτουργεί μία από τις βασικές παραγωγικές της μονάδες.

Επισήμανε ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης δορυφόρων για την ελληνική κυβέρνηση θα προσφέρει υψηλής ποιότητας δεδομένα με πολλαπλές εφαρμογές, ενώ παρουσίασε και την πρωτοβουλία “Connected Cosmos”, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός διασυνδεδεμένου δικτύου δορυφόρων για τη μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις συνέργειες, επισημαίνοντας ότι χωρίς αυτές τα οικοσυστήματα παραμένουν αδύναμα, ενώ ανέφερε ότι η εταιρεία έχει συμβάλει στον επαναπατρισμό δεκάδων Ελλήνων επιστημόνων. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας που κινείται με ταχύτητα τόσο στις προμήθειες όσο και στη συνεργασία μεταξύ εταιρειών.

Ο Γιώργος Κανελλόπουλος, General Manager & Head of Expansion της iCOMAT, ανέδειξε τις διαχρονικές αδυναμίες της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η μακροχρόνια εξάρτηση από πρακτικές outsourcing στην βιομηχανία, με στόχο το χαμηλότερο κόστος, έχει οδηγήσει σε σημαντικά κενά στην παραγωγική ικανότητα.

Τόνισε ότι απουσιάζει μια σαφής στρατηγική απόφαση για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ τεχνολογικής ανάπτυξης και μαζικής παραγωγής, υπογραμμίζοντας ότι «αν δεν μπορείς να παράγεις αυτό που χρησιμοποιείς, θα εξαρτάσαι πάντα από τρίτους».

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, σημείωσε ότι, παρά τα σημαντικά γεωστρατηγικά της πλεονεκτήματα και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, εξακολουθεί να υστερεί σε βιομηχανική βάση. Ωστόσο, δήλωσε, ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ευκαιρίες για εξειδίκευσης σε niche τεχνολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ταχύτητα και ευελιξία

Ο Αλέξανδρος Ιωακειμίδης, Εμπορικός Διευθυντής της Delian Alliance Industries, εστίασε στη σημασία της ταχύτητας και της ευελιξίας, επισημαίνοντας ότι η πρώιμη συνεργασία με τον τελικό χρήστη οδηγεί σε πιο ανθεκτικές λύσεις, ενώ υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα δεν αφορά μόνο το hardware και το software, αλλά και τις ίδιες τις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι οποίες ιδανικά θα πρέπει να αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο, εντός ενός αξιόπιστου πλαισίου όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι startups κατά τη μετάβαση από πιλοτικά έργα στη μαζική παραγωγή, σημειώνοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίο προμηθεύονται οι κυβερνήσεις καθορίζει σε μεγάλο βαθμό ποιες επιχειρήσεις θα επιβιώσουν». Όπως, ανέφερε, απαιτείται μετατόπιση από την απλή προμήθεια εξοπλισμού προς διαδικασίες από κοινού ανάπτυξης, με πιο διαδραστικά μοντέλα προμηθειών και σαφή πορεία από το πιλοτικό στάδιο στην επιχειρησιακή ανάπτυξη.

Τη συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με Programming Partner την Endeavor, συντόνισε η Επικεφαλής Deep Tech της Endeavor στην Ελλάδα, Αναστασία Μαρούδια.

