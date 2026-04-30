Φαραντούρης: Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ

Την συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε και επίσημα ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης.

Ο άλλοτε στενός συνεργάτης των Αλέξη Τσίπρα και Στέφανου Κασσελάκη ανακοίνωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Οι δηλώσεις Φαραντούρη

Όπως είπε , απάντησε θετικά στο «προσκλητήριο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη για πολιτική αλλαγή, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι ενώνει τη φωνή του για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή. «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος», σημείωσε.

Ο κ. Φαραντούρης λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα από το Στρασβούργο, έκανε λόγο για αποκαρδιωτική κατάσταση, η οποία επικρατεί στη χώρα. Γίνονται, όπως ανέφερε, προσπάθειες για εξτρά βοήθεια, τονίζοντας ότι οι υποκλοπές κλπ. επηρεάζουν το κλίμα, καθώς υπάρχει η «σκιά της αδιαφάνειας» και η προσπάθεια απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών. «Κάποιοι έχουμε προτεραιότητα να βοηθήσουμε την πατρίδα, ωστόσο όλα φτάνουν και εδώ. Οι “ύβρεις” για ζητήματα που αφορούν θεσμούς, έχουν φτάσει εδώ. Η μάχη συνεχίζεται».

Στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι δε παραμείνει για πολύ είναι ανεξάρτητος, καθώς όπως είπε: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή». Σε επισήμανση των δημοσιογράφων, επιβεβαίωσε ότι υιοθετεί το σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη, αφού όπως ανέφερε: «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος».

«Δε θα μείνω εσαεί ανεξάρτητος»

Επιπλέον, τόνισε ότι: «Υπό τις παρούσες συνθήκες και καθώς οι κάλπες κοντοζυγώνουν, η χώρα έχει μπει για τα καλά σε μια προεκλογική περίοδο». Ξεκαθάρισε ότι: «Δε θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές», αφού όπως είπε: «ως φρέσκος ευρωβουλευτής έχω ζητήματα να ολοκληρώσω. Θα συνεχίσω τη θητεία μου. Δε θα μείνω εσαεί ανεξάρτητος. Σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις».