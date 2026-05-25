Societe Generale: Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά εμφανίζονται ρωγμές

World 25.05.2026, 11:31
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οι ευρωπαϊκές μετοχές εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, σύμφωνα με ανάλυση της Societe Generale. Ωστόσο, η γαλλική τράπεζα προειδοποιεί ότι η θετική εικόνα των βασικών δεικτών κρύβει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ κλάδων και εταιρειών, καθώς η άνοδος της αγοράς στηρίζεται σε έναν περιορισμένο αριθμό θεματικών επενδύσεων.

«Το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδειο»

Όπως επισημαίνει η Societe Generale, η πορεία των ευρωπαϊκών μετοχών μπορεί να ερμηνευθεί με δύο τρόπους. Από τη μία πλευρά, οι ευρωπαϊκές αγορές εξακολουθούν να υπολείπονται των αμερικανικών, κυρίως λόγω της ισχυρότερης δυναμικής των εταιρικών κερδών στις ΗΠΑ. Από την άλλη, η ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν οι ευρωπαϊκές μετοχές θεωρείται αξιοσημείωτη δεδομένου ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για σχεδόν τρεις μήνες.

Ο δείκτης STOXX 600 καταγράφει άνοδο 6,5% από την αρχή του έτους και παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος από την έναρξη της σύγκρουσης, εφόσον συνυπολογιστούν τα μερίσματα.

Η ευρωπαϊκή οικονομία αντέχει, αλλά εμφανίζονται ρωγμές

Η γαλλική τράπεζα αποδίδει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στη μειωμένη εξάρτηση από το πετρέλαιο σε σχέση με το παρελθόν. Η ενεργειακή μετάβαση, η αυξημένη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και η μεταφορά ενεργοβόρων βιομηχανιών εκτός Ευρώπης έχουν περιορίσει την έκθεση της οικονομίας στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας.

Παρά ταύτα, τα πρώτα σημάδια επιβράδυνσης αρχίζουν να γίνονται ορατά. Ο σύνθετος δείκτης PMI έχει υποχωρήσει κατά 4,4 μονάδες από τον Φεβρουάριο, στις 47,5 μονάδες, επιστρέφοντας σε επίπεδα που παραπέμπουν σε συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να «αγοράζουν τη διόρθωση»

Σύμφωνα με τη Societe Generale, η ανθεκτικότητα των αγορών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την πεποίθηση των επενδυτών ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αποτελεί προσωρινό φαινόμενο.

Η εμπειρία προηγούμενων κρίσεων, όπως η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι έντονες διορθώσεις των τελευταίων ετών, έχει δημιουργήσει μια επενδυτική «μνήμη», οδηγώντας πολλούς διαχειριστές κεφαλαίων να εκμεταλλεύονται κάθε πτώση των τιμών ως ευκαιρία τοποθέτησης.

Η τράπεζα σημειώνει ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών βασίζονται σε μακροπρόθεσμες προβολές ταμειακών ροών και, εκτός εάν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό μόνιμα και η παγκόσμια οικονομία αδυνατεί να προσαρμοστεί, ο αντίκτυπος στις αποτιμήσεις παραμένει περιορισμένος.

Η αγορά κινείται από λίγους πρωταγωνιστές

Η καλή εικόνα των ευρωπαϊκών δεικτών, σύμφωνα με την ανάλυση, συγκαλύπτει μια εξαιρετικά στενή επενδυτική βάση. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια και τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας.

Οι κλάδοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτά τα θέματα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, κοινής ωφέλειας, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ημιαγωγοί, τεχνολογικός εξοπλισμός και μεταλλευτικές εταιρείες, εμφανίζουν συνολική άνοδο 33,6% από την αρχή του έτους.

Παρότι οι συγκεκριμένοι τομείς αντιπροσωπεύουν μόλις το 19% του δείκτη MSCI Europe, χωρίς τη συμβολή τους η συνολική απόδοση της ευρωπαϊκής αγοράς θα ήταν σχεδόν μηδενική, μόλις 0,4%, έναντι 6,7% σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τη Societe Generale, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των διαχειριστών που επιλέγουν μετοχές, καθώς η αγορά ανταμείβει κυρίως όσους είχαν σημαντική έκθεση στους ημιαγωγούς και τις επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Πίεση στην κατανάλωση

Την ίδια στιγμή, η εικόνα για τον Ευρωπαίο καταναλωτή είναι σαφώς πιο αρνητική. Το θεματικό καλάθι μετοχών της Societe Generale που περιλαμβάνει εταιρείες με υψηλή έκθεση στην ευρωπαϊκή κατανάλωση υποχωρεί κατά 7% από τις αρχές του έτους, ενώ οι 21 από τις 22 συμμετέχουσες εταιρείες βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου.

Η τράπεζα θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή είναι λογική συνέπεια των υψηλότερων τιμών ενέργειας, των αυξημένων επιτοκίων και της επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ο σχετικός δείκτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί μόνο κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης και του πολέμου στην Ουκρανία.

Για τον λόγο αυτό, η Societe Generale διατηρεί αρνητική στάση απέναντι στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, εκτιμώντας ότι οι κίνδυνοι για τα εταιρικά κέρδη παραμένουν αυξημένοι.

Επενδύσεις επιχειρήσεων αντί κατανάλωσης νοικοκυριών

Αντίθετα, ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η δυναμική των εταιρειών που επωφελούνται από τις επενδύσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε ψηφιακές υποδομές, ενέργεια και αυτοματοποίηση.

Το σχετικό επενδυτικό καλάθι της Societe Generale καταγράφει άνοδο 28% από τις αρχές του έτους, γεγονός που αποτυπώνει την προτίμηση της αγοράς προς τις επιχειρηματικές επενδύσεις και όχι προς την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών.

Η άλλη όψη της τεχνητής νοημοσύνης

Η έκρηξη του ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ωφελήσει όλους τους κλάδους της τεχνολογίας. Αντίθετα, εταιρείες λογισμικού και μέσα ενημέρωσης θεωρούνται από την αγορά περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο ανατροπών που προκαλεί η AI.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές λογισμικού υποχωρούν κατά 15% φέτος, ενώ ο κλάδος μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας σημειώνει απώλειες 17%.

Παρόλα αυτά, η Societe Generale διατηρεί θετική στάση απέναντι στους δύο κλάδους, θεωρώντας ότι οι αποτιμήσεις έχουν πλέον γίνει ελκυστικές και ότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει μεγάλο μέρος των σχετικών κινδύνων.

Επιφυλακτική η προοπτική για το υπόλοιπο του έτους

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Societe Generale προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και να επιβαρύνει τόσο τον πληθωρισμό όσο και την οικονομική ανάπτυξη.

Η ομάδα εμπορευμάτων της τράπεζας εκτιμά ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να φθάσει ακόμη και τα 150 δολάρια ανά βαρέλι εάν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Παράλληλα, η Societe Generale διατηρεί τον στόχο της για τον STOXX 600 στις 580 μονάδες έως το τέλος του έτους, επίπεδο που αντιστοιχεί σε πτώση περίπου 6% από τα τρέχοντα επίπεδα. Η εκτίμηση βασίζεται στην προσδοκία ότι η δυναμική των εταιρικών κερδών θα εξασθενήσει, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης θα γίνονται ολοένα και πιο αισθητές στις επιχειρήσεις.

