Η Ουκρανία λέει πως έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση που εφοδιάζει τη Μόσχα

Η εγκατάσταση αυτή είναι καίρια για τη μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμιά της

Κόσμος 25.05.2026, 07:11
Την επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αντλιοστασίου πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντίμιρ της Ρωσίας, ανακοίνωσε η  υπηρεσία κατασκοπείας και ειδικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας SBU. Πρόκειται για ενεργειακή εγκατάσταση που τροφοδοτεί τη Μόσχα.

Η Ουκρανία έχει πλήξει πολλές φορές ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

Ο σταθμός αποτελεί σημαντικό κόμβο στο σύστημα των κύριων αγωγών πετρελαίου και αντλεί πρώτες ύλες (κυρίως ντίζελ) από διυλιστήρια πετρελαίου στο κεντρικό τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε λιμάνια εξαγωγής και εγχώριους καταναλωτές. Προμηθεύει καύσιμα σε μεγάλες αποθήκες πετρελαίου γύρω από τη Μόσχα και τα αεροδρόμια Σερεμέτιεβο, Ντομοντέντοβο και Βνούκοβο.

Η εγκατάσταση αυτή είναι καίρια για τη μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμιά της, σημείωσε η υπηρεσία μέσω Telegram. Επίσης, υποστηρίζει ότι πως ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων στην εγκατάσταση αυτή.

«Η SBU προετοιμάζει ήδη νέες ειδικές επιχειρήσεις. Η ένταση των επιθέσεων της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος θα αυξηθεί μόνο. ​​Οι μακροπρόθεσμες κυρώσεις μας θα συνεχίσουν να λειτουργούν», δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, Γιεβένι Χμάρα.

Ο περιφερειάρχης στη Βλαντίμιρ, Αλεξάντερ Αβντέγεφ, ανέφερε από την πλευρά του ότι κατασβέστηκε πυρκαγιά κοντά στην πόλη Καμέσκαβα.

Ο περιφερειάρχης, τον οποίο επικαλέστηκε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αναφέρθηκε σε φωτιά σε υποδομή, χωρίς να διευκρινίσει αν συνδεόταν με τη βιομηχανία του πετρελαίου.

