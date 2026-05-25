ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία

Η ΔΕΗ τον Ιούνιο κλείνει τον εξοπλισμό 100 εκ. ευρώ για το data center – Οι τέσσερις hyperscalers – Το σχέδιο για DC εκτός Ελλάδας

Tεχνητή νοημοσύνη 25.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Ένα ακόμη βήμα κάνει η ΔΕΗ για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου που αφορά στην ανάπτυξη του mega data center ισχύος 300 MW στη Δυτική Μακεδονία.

Με τη δύναμη πυρός 4,5 δισ. ευρώ που απέκτησε από την ΑΜΚ και το placement μέσω της διάθεσης ιδίων μετοχών η ΔΕΗ προχωρά με μεγαλύτερη ορμή στην εκτέλεση του επενδυτικού της σχεδίου ύψους 2,3 δισ. ευρώ για την κατασκευή της πρώτης φάσης του mega data center στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ η ΔΕΗ ολοκληρώνει τον Ιούνιο τους διαγωνισμούς που είχε κάνει για την υποβολή προσφορών (RFPs) που αφορούν στην μεγάλη προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και μακράς χρονικής παράδοσης.

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 100 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΗ

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στον ΟΤ ότι ο εξοπλισμός αυτός ύψους 100 εκατ. ευρώ μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για το mega data center όσο και για άλλα projects που τρέχει η ΔΕΗ σε ΑΠΕ, δίκτυα κλπ.

Συνεπώς ακόμη και να μην προχωρήσει το data center – ακραίο σενάριο – η εταιρεία έχει εξασφαλίσει εξοπλισμό για άλλα επενδυτικά σχέδια στην ηλεκτροπαραγωγή και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για  400 kV interconnection gates ( πύλες διασύνδεσης), υποσταθμοί GIS, μετασχηματιστές TR 2×340/33/33 kV,
MV Boards (πίνακες μέσης τάσης), Gensets (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη) ισχύος 3 MVA για τροφοδοσία DCC, RMUs 33 kV / 630 A,
μετασχηματιστές 33/0,4 kV και LV Boards (πίνακες χαμηλής τάσης).

Οι διαπραγματεύσεις ΔΕΗ με hyperscalers

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, η εξασφάλιση του συγκεκριμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δίνει μεγαλύτερη άνεση στη ΔΕΗ για τις διαπραγματεύσεις με τους hyperscalers. Τέσσερις είναι αυτοί με τους οποίους, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, η διοίκηση της εταιρείας κάνει τις συζητήσεις: Google, Meta, aws (Amazon) και Microsoft. Ένας εξ αυτών ή και περισσότεροι θα έρθουν στη συμφωνία με τη ΔΕΗ για τη σύσταση κοινοπραξίας που θα αναπτύξει και θα διαχειρίζεται το Mega Data Center ισχύος 300 MW στην Κοζάνη.

Πηγές του ΟΤ, αναφέρουν ότι το σχήμα με την επιλογή του/ων hyperscaler/s θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα από τρεις έως έξι μήνες. Και ο στόχος που έχει τεθεί είναι στο τέλος του χρόνου να ξεκινήσει η κατασκευή του και να έχει ολοκληρωθεί και λειτουργήσει το 2028.  Συγκλίνουσες πληροφορίες δείχνουν το αργότερο στο τέλος του καλοκαιριού να έχει αναδειχθεί ο εταίρος της ΔΕΗ. Η ελληνική εταιρεία από τη μεριά της έχει εξασφαλίσει και το μερίδιο του CAPEX που της αναλογεί 1,2 δισ. ευρώ.

Με συνολική έκταση 50.000 τ.μ., το Mega Data Center θα καλύπτει ανάγκες τεχνολογικών ομίλων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud. Η παροχή της ενέργειας στο Mega Data Center θα γίνεται απευθείας από τις μονάδες παραγωγής (behind-the-meter). Με αυτό τον τρόπο οι ανάγκες του δε θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα ενέργειας.

Το Giga Data Center της ΔΕΗ ισχύος 1 GW

Τα επόμενα βήματα για το σχέδιο με τα data centers

Η ΔΕΗ όπως προκύπτει και από την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου που έκανε σε επενδυτές, οίκους και αναλυτές πριν την ΑΜΚ έχει το βλέμμα της και στην ανάπτυξη data centers κι εκτός συνόρων. Hubs για AI προβλέπονται σε Βουκουρέστι, Βαρσοβία και Μιλάνο. Τις ενεργειακές αγορές της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της Ιταλίας η ΔΕΗ ούτως ή άλλως τις έχει στο στόχαστρο προς επέκταση με την ανάπτυξη ΑΠΕ, συστημάτων αποθήκευσης και ευέλικτων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (μονάδες φυσικού αερίου).

Ωστόσο, για τη ΔΕΗ, λένε πηγές στον ΟΤ, το μεγάλο στοίχημα ώστε να διευρύνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στα data centers είναι το κλείσιμο της συμφωνίας και η κατασκευής της πρώτης φάσης των data centers στη Δυτική Μακεδονία.

Η πρώτη φάση είναι τα 300 MW και σταδιακά αν κι εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους hyperscalers να φτάσει η χωρητικότητα στο 1 GW. Ουσιαστικά το delivery του mega data center των 300 MW θα ξεκλειδώσει, πιθανόν και νέα τέτοια έργα κι εκτός συνόρων. Σχέδια τα οποία εκτείνονται σε βάθος δεκαετίας και δωδεκαετίας.

Ένα από τα μυστικά του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ 2026 – 2030 είναι πώς υπάρχει ευελιξία στην αξιοποίηση των πόρων που άντλησε από την ΑΜΚ. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει κανένα από τα σχέδια για data centers στη Δυτική Μακεδονία, η εταιρεία μπορεί να διαθέσει τα προϋπολογιζόμενα κεφάλαια για μεγαλύτερη επέκταση στην ηλεκτροπαραγωγή και στα δίκτυα.

