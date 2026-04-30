Interwood: Σημαντική βελτίωση το 2025 παρά τις διεθνείς προκλήσεις

Παρά τις συνεχιζόμενες διεθνείς προκλήσεις στο εμπόριο, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο κόστος χρηματοδότησης, η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε επιβεβαίωσε στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 την πορεία σταθερής βελτίωσης των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών της μεγεθών.

Οικονομικά μεγέθη του 2025

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα €39,19 εκατ. εν συγκρίσει προς τα €38,21 εκατ. το 2024, καταγράφοντας έτσι αύξηση της τάξης του 2,56%. Το EBITDA αυξήθηκε κατά 13,9%, αγγίζοντας τα €2,63 εκατ., έναντι των €2,31 εκατ. το 2024.

Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα €0,32 εκατ., έναντι ζημιών €0,48 εκατ. το 2024, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 24,12%, από 23,78% το 2024.

Ως προς τον καθαρό δανεισμό, αυτός ανήλθε στα €23,7 εκατ. – μειωμένος κατά €1,47 εκατ. σε σχέση με το 2024. Τα ίδια κεφάλαια Ομίλου ανέρχονται στα €14,30 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,8% σε σχέση με τα €11,55 εκατ. του 2024.

Βελτίωση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ συνέχισε την πολιτική απομόχλευσης και ενίσχυσης σε ρευστότητα, μειώνοντας τον συνολικό δανεισμό και βελτιώνοντας σημαντικά τους βασικούς δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Επιπλέον, η διοίκηση βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση των όρων δανεισμού, με στόχο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

Προοπτικές για το 2026

Ο Όμιλος εισέρχεται στο 2026 με ενισχυμένη λειτουργική βάση. Στους αναπτυξιακούς του άξονες περιλαμβάνονται:

ανάπτυξη του νέου τμήματος έργων (projects)

συμμετοχή σε μεγάλα έργα υποδομών στην Ελλάδα

λειτουργία νέας έκθεσης στα νότια προάστια Αττικής

αξιοποίηση χαρτοφυλακίου ακινήτων

δημιουργία κεντρικού logistics hub

περαιτέρω μείωση χρηματοοικονομικού κόστους

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι παραπάνω πρωτοβουλίες δημιουργούν ισχυρές προϋποθέσεις περαιτέρω αύξησης πωλήσεων, κερδοφορίας και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.

Τι δήλωσε η εταιρεία

Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση του 2025, η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε:

«Το 2025 αποτέλεσε έτος ουσιαστικής ενίσχυσης για τον Όμιλο. Παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες, πετύχαμε αύξηση πωλήσεων, σημαντική βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και επιστροφή σε θετικά αποτελέσματα. Με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και στοχευμένες επενδύσεις, προχωράμε με αισιοδοξία στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας».