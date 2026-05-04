Μακρόν: Δεν αποκομίζουν αδικαιολόγητα κέρδη οι ενεργειακές εταιρείες

Οι ενεργειακές εταιρείες δεν αποκομίζουν αδικαιολόγητα κέρδη ως αποτέλεσμα της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, παρόλο που προειδοποίησε ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να αντιδράσουν εάν αυτό αλλάξει.

«Σήμερα, δεν υπάρχουν παραγωγοί είτε στον χρηματοπιστωτικό τομέα είτε αλλού που σκόπιμα αυξάνουν τις τιμές» δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους μετά από τη σύνοδο κορυφής στην Αρμενία, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα κέρδη που ανέφερε η γαλλική TotalEnergies SE.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη βασική αιτία όλων αυτών. Η αιτία είναι ότι σήμερα έχουμε ένα σημείο συμφόρησης που εμποδίζει την ενέργειά μας. η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι το άνοιγμα των Στενών στον κόσμο».

Τα αποτελέσματα της Total Energies αντικείμενο πολιτικής συζήτησης

Την περασμένη εβδομάδα, η TotalEnergies αύξησε τις προγραμματισμένες επαναγορές μετοχών και τα μερίσματα μετά την ανάκαμψη των καθαρών κερδών του πρώτου τριμήνου λόγω των αυξανόμενων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα αποτελέσματα της εταιρείας έχουν ανανεωθεί στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στη Γαλλία από τότε, με ορισμένα αριστερά κόμματα να υποστηρίζουν έναν ειδικό φόρο σε αυτά.

Η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός στην Εθνοσυνέλευση, υποστήριξε την ιδέα, ενώ ζήτησε επίσης χαμηλότερους φόρους στα καύσιμα.

«Εάν υπήρχαν υπερβολικά κέρδη ή κάπως αρπακτικές ή κερδοσκοπικές συμπεριφορές, τότε πράγματι οι ευρωπαϊκές χώρες θα έπρεπε να αντιδράσουν», δήλωσε ο Μακρόν.

Τον περασμένο μήνα, οι υπουργοί Οικονομικών από πέντε κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, κάλεσαν την ΕΕ να φορολογήσει τα απροσδόκητα κέρδη που αποκομίζουν οι ενεργειακές εταιρείες από τη σύγκρουση.