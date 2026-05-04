Anthropic: Κοντά σε κοινοπραξία ύψους 1,5 δισ. δολαρίων με εταιρείες της Wall Street

Συμφωνία για τη δημιουργία μιας νέας κοινοπραξίας με την Blackstone, Goldman Sachs και μερικές ακόμη εταιρείες της Wall Street ολοκληρώνει η Anthropic που στοχεύει στην πώληση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε εταιρείες που υποστηρίζονται από ιδιωτικά κεφάλαια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στην Wall Street Journal.

Οι Anthropic, Blackstone και Hellman & Friedman στηρίζουν τη συμφωνία και αναμένεται να επενδύσουν περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία, αναφέρει η Wall Street Journal.

H Goldman Sachs πρόκειται επίσης να είναι ιδρυτικός επενδυτής, συνεισφέροντας περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η General Atlantic και άλλες εταιρείες συμμετέχουν επίσης στη συμφωνία. Συνολικά, αναμένεται να δεσμευτούν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι πηγές.

Η Wall Street Journal ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η Anthropic σχεδίαζε τη δική της επένδυση για να υποστηρίξει το έργο.

Οι επενδυτές στοχεύουν στη δημιουργία μιας εταιρείας που θα λειτουργεί ως συμβουλευτικός βραχίονας για την Anthropic και θα βοηθά τις επιχειρήσεις -συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών χαρτοφυλακίου και των εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων- να διδάσκουν πώς να ενσωματώνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλες τις δραστηριότητές τους.

Η απάντηση της OpenAI στην Anthropic

Η OpenAI βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής κοινοπραξίας με εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων που θα διαδίδει την υιοθέτηση των δικών της εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Και οι δύο κολοσσοί της Τεχνητής Νοημοσύνης επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην πώληση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης σε επιχειρήσεις και βλέπουν αυτά που υποστηρίζονται από εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων ως πρωταρχικό στόχο, δεδομένου ότι πολλές ήδη επικεντρώνονται στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη μείωση του κόστους. Η Anthropic θεωρείται ευρέως ως ο ηγέτης του κλάδου στην αγορά επιχειρήσεων, αν και η OpenAI εργάζεται σκληρά για να καλύψει τη διαφορά.

Η Anthropic στοχεύει σε μια δημόσια εισαγωγή που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη φέτος. Τα έσοδα της εταιρείας εκτοξεύτηκαν τους τελευταίους μήνες χάρη στην επιτυχία του εργαλείου κωδικοποίησης, Claude Code.

Η είδηση της συμφωνίας με την Anthropic έρχεται παρότι η Goldman Sachs έβαλε φραγμούς στους τραπεζίτες της στο Χονγκ Κονγκ εμποδίζοντας τη χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, σε μια τελευταία ένδειξη του πως η αναδυόμενη τεχνολογία αντιμετωπίζει τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Οι υπάλληλοι της τράπεζας της Wall Street στην κινεζική επικράτεια δεν είχαν πρόσβαση στα μοντέλα Claude ούτε απευθείας ούτε μέσω των εσωτερικών πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης από πριν από λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με τους Financial Times.