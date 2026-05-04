Tesla: Η ανάκαμψη σε Ευρώπη συνεχίζεται τον Απρίλιο, παρά το φρένο σε Νορβηγία-Ισπανία

Ηλεκτροκίνηση 04.05.2026, 19:15
Συνέχισαν την ανάκαμψή τους οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων της Tesla σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές τον Απρίλιο, καθώς υπερδιπλασιάστηκαν στη Σουηδία, τη Γαλλία και τη Δανία, ενώ σημείωσαν άνοδο στην Ολλανδία αλλά παρουσίασαν απότομη πτώση στη Νορβηγία και την Ισπανία.

Οι πωλήσεις της Tesla στην Ευρώπη ‌έχουν ανακάμψει έντονα μέχρι στιγμής φέτος, μετά από δύο συνεχόμενες ετήσιες μειώσεις, χάρη σε μια ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των πελατών για εναλλακτικές λύσεις έναντι των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, μετά την άνοδο των τιμών της βενζίνης ​που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η αυτοκινητοβιομηχανία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο έχασε σχεδόν το ήμισυ του μεριδίου της στην ευρωπαϊκή αγορά το 2025, λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού, της έλλειψης νέων μοντέλων και της αντίδρασης στην πολιτική στάση του διευθύνοντος συμβούλου Έλον Μασκ.

Οι ταξινομήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, που αποτελούν δείκτη των πωλήσεων, αυξήθηκαν κατά 111% στη Σουηδία και κατά 102% στη Δανία τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Mobility Sweden που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα και του bilstatistik.dk που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 112% στη Γαλλία και κατά 23% στην Ολλανδία, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Αντίθετα, οι νέες ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά 47% στην Ισπανία και κατά 61% στη Νορβηγία, σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανικής ένωσης ANFAC και του οργανισμού συλλογής δεδομένων OFV που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Η Τesla πούλησε πάνω από 15.000 οχήματα στη Γαλλία από την αρχή του 2026

Ανάκαμψη πωλήσεων Tesla

«Τα στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη αναμένεται να ανακάμψουν φέτος, χάρη στον συνδυασμό νέων μοντέλων, βελτιωμένων επιδόσεων και υψηλότερων τιμών βενζίνης», δήλωσε ο Άντι Λέιλαντ, συνιδρυτής της SC Insights, εταιρείας ειδικευμένης στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι τα στοιχεία για τις ταξινομήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παράδοση των οχημάτων από τα εργοστάσια παραγωγής. Εάν τα οχήματα μεταφέρονται μέσω θαλάσσιων οδών, οι παραδόσεις ενδέχεται να μην πραγματοποιούνται κάθε μήνα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά ασταθή στοιχεία, πρόσθεσε.

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, αναμένεται να ανακοινώσουν τα στοιχεία τους αργότερα σήμερα.

Ο Απρίλιος ήταν πιθανό να δείξει την πρώτη σαφή επίδραση των υψηλών τιμών καυσίμων στις νέες ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV), δήλωσε ο Rico Luman, ανώτερος οικονομολόγος της ING Research.

Το μερίδιο των BEV στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκε στο 20,5% το πρώτο τρίμηνο του 2026 από 13,2% ένα χρόνο νωρίτερα και είναι πιθανό να συνεχίσει να πλησιάζει το 25% τους επόμενους μήνες, πρόσθεσε.

