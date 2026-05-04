Trastor ΑΕΕΑΠ: Προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου έως 75 εκατ. ευρώ

Σε μία κίνηση στρατηγικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξή της, η Trastor ΑΕΕΑΠ προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως και 75 εκατ. ευρώ, όπως αποφάσισε το Διοικητικό της Συμβούλιο στις 4 Μαΐου 2026, αξιοποιώντας σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και προβλέπει την έκδοση έως 150 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία. Σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας αποτελεί η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με στόχο την είσοδο νέων επενδυτών και την ενίσχυση της διασποράς των μετοχών.

Trastor: Στόχος η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης

Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η απόφαση για τον αποκλεισμό των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης κρίνεται αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό διασποράς 15%, όπως προβλέπει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της αγοράς.

Η εταιρεία επιδιώκει μέσω της διαδικασίας αυτής την προσέλκυση θεσμικών και διεθνών επενδυτών, την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής και τη βελτίωση της θέσης της στην κεφαλαιαγορά.

Η διάθεση των νέων μετοχών θα γίνει μέσω συνδυασμένης προσφοράς, ήτοι με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book-building).

Επενδυτικό πλάνο με έμφαση στην Αθήνα

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν αναμένεται να κατευθυνθούν κυρίως σε επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων. Περίπου 39 εκατ. ευρώ προορίζονται για την απόκτηση τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, σε κομβικά σημεία όπως οι οδοί Καραγιώργη Σερβίας, Αθηνάς και Λυκούργου.

Το υπόλοιπο ποσό θα αξιοποιηθεί για αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων, χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, κάλυψη κεφαλαιουχικών δαπανών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας.

Προϋπόθεση η επίτευξη διασποράς

Η ολοκλήρωση της αύξησης εξαρτάται από την επίτευξη του στόχου διασποράς. Σε περίπτωση που το ποσοστό 15% δεν επιτευχθεί, η διαδικασία θα ακυρωθεί πλήρως και τα κεφάλαια θα επιστραφούν στους επενδυτές.

Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται το κριτήριο διασποράς.

Συνέχεια στρατηγικής ανάπτυξης

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της αύξησης κεφαλαίου του 2023, από την οποία η εταιρεία άντλησε περίπου 74,6 εκατ. ευρώ, κεφάλαια που έχουν ήδη διατεθεί πλήρως σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία.

Με τη νέα αύξηση, η Trastor ΑΕΕΑΠ επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της και να εδραιώσει τη θέση της στην ελληνική αγορά επενδύσεων ακινήτων, σε μια περίοδο όπου ο κλάδος παρουσιάζει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο βήμα για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας, ενισχύοντας τόσο την κεφαλαιακή της βάση όσο και τη δυνατότητα υλοποίησης νέων επενδυτικών σχεδίων.