Ινδία: Επαναφορά εξαγωγών σιταριού μετά από 4 χρόνια – Υψηλές τιμές και ναύλα περιορίζουν τη ζήτηση

Σε μια παγκόσμια αγορά τροφίμων που παραμένει ευάλωτη στα καιρικά φαινόμενα, στις γεωπολιτικές εντάσεις και στα μεταβαλλόμενα κόστη μεταφοράς, η επιστροφή της Ινδίας στις εξαγωγές σιταριού σηματοδοτεί μια προσεκτική επανεκκίνηση παρά μια ισχυρή εμπορική ανάκαμψη.

Ινδία: Επανεκκίνηση μετά από 4 χρόνια απαγορεύσεων

Οι Ινδοί έμποροι ξεκίνησαν εκ νέου τις εξαγωγές σιταριού για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, εκμεταλλευόμενοι τα αυξημένα αποθέματα και τις βελτιωμένες διεθνείς τιμές.

Όπως εξηγεί το Reuters, η κυβέρνηση τις είχε απαγορεύσει το 2022 λόγω της μειωμένης παραγωγής, ενώ οι περιορισμοί παρατάθηκαν τα επόμενα δύο χρόνια εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και της εκτίναξης των εγχώριων τιμών.

Η πρώτη συμφωνία και οι αρχικές αποστολές

Η εταιρεία ITC έχει ήδη ξεκινήσει τη φόρτωση περίπου 22.000 μετρικών τόνων σιταριού στο λιμάνι Kandla, με προορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η συμφωνία, σύμφωνα με πηγές του Reuters, έκλεισε στα περίπου 275 δολάρια ανά τόνο, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική εξαγωγική κίνηση μετά την άρση της απαγόρευσης.

Η ανάκαμψη της παραγωγής και η αλλαγή πολιτικής

Μετά από μια ισχυρή σοδειά το τελευταίο έτος, η Ινδία κατάφερε να αναπληρώσει τα αποθέματά της και να μειώση την ανησυχία για ελλείψεις στην εγχώρια αγορά.

Αυτό έδωσε στην κυβέρνηση την εμπιστοσύνη να επιτρέψει εξαγωγές συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων τόνων, σε δύο διαδοχικά πακέτα αποφάσεων.

Υψηλές τιμές και περιορισμένη διεθνής ανταγωνιστικότητα

Παρά την επανεκκίνηση, η διεθνής ζήτηση παραμένει συγκρατημένη.

Οι τιμές του ινδικού σιταριού είναι υψηλότερες από εκείνες ανταγωνιστών όπως είναι η Αυστραλία και η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, όπου οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 290–300 δολάρια ανά τόνο, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς.

Ο ρόλος των γεωπολιτικών εξελίξεων και των ναύλων

Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει το κόστος μεταφοράς, γεγονός που επηρέασε τη ροή εμπορευμάτων και ώθησε ορισμένους αγοραστές σε πιο άμεσες λύσεις προμήθειας.

Παρ’ όλα αυτά, μόνο όσοι έχουν άμεσες ανάγκες και ελλείψεις στρέφονται προς την Ινδία.

Οι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η Ινδία δύσκολα θα δει σημαντική αύξηση των εξαγωγών, καθώς η διαφορά τιμής συνεχίζει να λειτουργεί αποτρεπτικά.

Οι περισσότεροι αγοραστές παραμένουν προσανατολισμένοι σε φθηνότερες και πιο σταθερές προμήθειες από άλλες περιοχές παραγωγής.