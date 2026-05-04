ΟΛΠ: Νέος επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και αναπληρωτής του διευθύνοντος συμβούλου

Τον ορισμό του κ. Li Zhenyu ως Επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και αναπληρωτής του διευθύνοντος συμβούλου της ΟΛΠ ΑΕ ανακοίνωσε η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. σε συνέχεια της συνταξιοδότησης της κας LI Jin.

Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς αποδέχτηκε την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης της κα LI Jin εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., από τη θέση της Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών και τον ορισμό της ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Ανασυγκρότηση του Δ.Σ.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020 και καλύπτει την κατάλληλη και ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, από 30/04/2026, ως ακολούθως:

• κ. HAN Chao, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κ. ZHU Changyu, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κ. SU Xudong, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

• κα LI Jin, Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κα ZHANG Xueyan, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

• κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κ. ZHOU Zhonghui, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κ. LIN Lan, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κα ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάνα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.