Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

Κινητοποίηση από τον δήμο Θεσσαλονίκης για σενάρια αποχώρησης της Ryanair από το «Μακεδονία» - Τι αναφέρει η Fraport Greece

Μεταφορές 04.05.2026, 20:07
Σχολιάστε
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από πληροφορίες που φέρουν τη Ryanair να σχεδιάζει την κατάργηση της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τον προσεχή Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους τοπικούς φορείς, δεδομένης της σημασίας της αεροπορικής εταιρείας για τη συνδεσιμότητα και την τουριστική κίνηση της πόλης.

Πάντως πηγές της Fraport Greece, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο επισημαίνουν στον ot.gr ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση από τη Ryanair, για το ενδεχόμενο αποχώρησης της. Σημειώνουν ωστόσο ότι πρόσφατα ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο η διαδικασία επαφών και συζητήσεων με τις αεροπορικές εταιρείες για τις νέες χρεώσεις. , όπως συμβαίνει διεθνώς.

Η πρακτική της Ryanair σε Χανιά, Κω και Βερολίνο

Παράλληλα  κύκλοι της αεροπορικής βιομηχανίας υπενθυμίζουν ότι η ιρλανδική low cost αεροπορική ακολούθησε ανάλογη τακτική και σε άλλα ελληνικά και ευρωπαϊκά αεροδρόμια όταν αποφάσισε να κλείσει βάσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια τα οποία θεωρεί λιγότερο αποδοτικά σε σύγκριση με άλλα ανά την Ευρώπη. Στην Ελλάδα  θυμίζουν τις περιπτώσεις των αεροδρομίων των Χανίων και της Κώ, αλλά και εκτός όπως συνέβη πολύ πρόσφατα με το αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Στο αεροδρόμιο Μακεδονία η βάση της Ryanair λειτουργεί τρία αεροσκάφη με 200 συνολικά άτομα τα 160 πτητικό προσωπικό, το οποίο εφόσον καταργηθεί η βάση, θα μεταφερθούν σε άλλα αεροδρόμια.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και η σύσκεψη για τη Ryanair

Πάντως ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης αντέδρασε άμεσα, συγκαλώντας σύσκεψη με τη συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Τουρισμού, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακών παραγόντων, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης και τον συντονισμό ενεργειών. Παράλληλα, υπήρξε επικοινωνία με τον Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί κοινή στρατηγική αντιμετώπισης.

Κατόπιν αιτήματος του δημάρχου, προγραμματίστηκε για την Τρίτη 5 Μαΐου διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair, ώστε να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, επιστολές εστάλησαν προς τη Fraport Greece, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, αλλά και προς την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ζητώντας επίσημη ενημέρωση και παρέμβαση.

Η ανακοίνωση της Ryanair για το Βερολίνο

Σημειώνεται ότι η Ryanair ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα κλείσει τη βάση λειτουργίας της στο Βερολίνο και θα μειώσει κατά 50% τις πτήσεις της από και προς την πρωτεύουσα της Γερμανίας στο χειμερινό της πρόγραμμα, επικαλούμενη τα αυξημένα τέλη και φόρους. Ανέφερε μάλιστα ότι τα επτά αεροσκάφη που εδρεύουν στο Βερολίνο θα μεταφερθούν σε αεροδρόμια χαμηλότερου κόστους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία, η Σλοβακία, η Αλβανία και η Ιταλία.

Σε σχετική ανακοίνωση η εδρεύουσα στην Ιρλανδία μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή υπογραμμίζοντας ότι αντί να εισαγάγει κίνητρα ανάκαμψης με χαμηλότερο κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες, «το αεροδρόμιο του Βερολίνου αποφάσισε να αυξήσει περαιτέρω τις ήδη υψηλές τιμές του κατά 10% επιπλέον, καθιστώντας το Βερολίνο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό έναντι των ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών αεροδρομίων, τα οποία μειώνουν τα τέλη για να αναπτυχθούν».

Ο CEO της εταιρείας Μαικλ Ο Λίρι , μιλώντας στο CNBC πρόσφατα είχε δηλώσει οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες θα αποτύχουν εάν η τιμή των καυσίμων παραμείνει υψηλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παράλληλα, είπε ότι η Ryanair είναι προστατευμένη γιατι είχε καλύψει το 80% των καυσίμων της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε η πιο ανθεκτική, η πιο αντισταθμισμένη αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη».

Η πορεία του αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη

Να σημειωθεί ότι το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά – ορόσημο για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Το «Μακεδονία» εξυπηρέτησε 7,98 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης και αύξηση 8,2% σε σχέση με το 2024.

Η επίδοση αυτή ξεπέρασε σημαντικά τον μέσο όρο ανάπτυξης των 14 αεροδρομίων της Fraport Greece, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3%. Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η εικόνα στη διεθνή κίνηση, όπου το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 5,44 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2024, τη μεγαλύτερη μεταξύ όλων των αεροδρομίων του δικτύου της Fraport Greece.

Η ανοδική πορεία επιβεβαιώνεται και από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του 2026. Τον Μάρτιο, η συνολική επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» διαμορφώθηκε σε 526.741 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 2,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, δηλαδή περίπου 15.000 επιπλέον ταξιδιώτες. Αντίστοιχα, στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1.446.298 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με άνοδο τόσο στην εγχώρια (+6,5%) όσο και στη διεθνή κίνηση (+4,2%).

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»
Μεταφορές

Τι παίζει με τη Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»
Octane Management Consultants: Για τρίτη χρονιά στους κορυφαίους εργοδότες της χώρας
Business

Octane Management Consultants για τρίτη χρονιά στους κορυφαίους εργοδότες της χώρας
Trastor ΑΕΕΑΠ: Προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου έως 75 εκατ. ευρώ
Business

Σε ΑΜΚ έως 75 εκατ. ευρώ προχωρά η Trastor ΑΕΕΑΠ
ΟΛΠ: Νέος επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και αναπληρωτής του διευθύνοντος συμβούλου
Business

ΟΛΠ: Νέος επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και αναπληρωτής του διευθύνοντος συμβούλου
Citigroup: Σύσταση «αγοράς» για την Πειραιώς
Business

Citigroup: Σύσταση «αγοράς» για την Πειραιώς

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εθνική Τράπεζα: Έρχονται ανακοινώσεις για το deal με την Allianz
Τράπεζες

Έρχονται ανακοινώσεις για το deal της Εθνικής με την Allianz

Η Εθνική Τράπεζα θα αποκτήσει ποσοστό 30% στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα αποτελεί τον αποκλειστικό της συνεργάτη στον τομέα

Αγης Μάρκου
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
ΦΠΑ: Kούρεμα» έως 80% στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις – Ποιους αφορά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι μπορούν να κουρέψουν έως 80% τα πρόστιμα για δηλώσεις ΦΠΑ

Το νέο πλαίσιο ποινών για τις δηλώσεις ΦΠΑ - Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»
Ποντοπόρος

Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»

Προβληματίζει η έλλειψη σαφήνειας γύρω από την πρωτοβουλία «Project Freedom» και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γιατί το «έξυπνο χρήμα» στρέφεται (τώρα) στο ΧΑ

Παρά τη γεωπολιτική «καταιγίδα», οι εταιρικές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανεβάζουν στροφές - Πώς η Euronext αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Γιώργος Μανέττας
Πούτιν: Κρύβεται φοβούμενος δολοφονία
Κόσμος

Γιατί κρύβεται ο Πούτιν;

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν ενισχυθεί μετά τις τολμηρές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και η ασφάλεια των συναλλαγών
Τράπεζες

Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και τα «τείχη» των τραπεζών

Πόσο θωρακισμένες είναι οι ελληνικές τράπεζες απέναντι σε κακόβουλη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης – Ο Mythos της Anthropic

Αγης Μάρκου
Επενδύσεις: Η εντυπωσιακή ορμή της Gen Z στον κόσμο των αγορών
World

Από... μικροί στα βάσανα - Η Gen Z στις επενδύσεις

Ενας συνδυασμός αιτίων ωθεί τη Γενιά Ζ στις επενδύσεις πολύ νωρίτερα από ό, τι προηγούμενες γενιές

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από Μεταφορές
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
Octane Management Consultants: Για τρίτη χρονιά στους κορυφαίους εργοδότες της χώρας
Business

Octane Management Consultants για τρίτη χρονιά στους κορυφαίους εργοδότες της χώρας

Κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα της λίστας Best Workplaces™ Hellas 2026 στην κατηγορία των επιχειρήσεων 50-99 εργαζομένων

Trastor ΑΕΕΑΠ: Προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου έως 75 εκατ. ευρώ
Business

Σε ΑΜΚ έως 75 εκατ. ευρώ προχωρά η Trastor ΑΕΕΑΠ

Στόχος της Trastor ΑΕΕΑΠ είναι η ενίσχυση των επενδύσεων αλλά και της διασποράς

ΟΛΠ: Νέος επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και αναπληρωτής του διευθύνοντος συμβούλου
Business

ΟΛΠ: Νέος επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και αναπληρωτής του διευθύνοντος συμβούλου

Η ανασυγκρότηση του δ.σ. του ΟΛΠ

Citigroup: Σύσταση «αγοράς» για την Πειραιώς
Business

Citigroup: Σύσταση «αγοράς» για την Πειραιώς

Νέα τιμή στόχος στα 11,35 ευρώ για την μετοχή

Τάσος Μαντικίδης
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ στη Ζήρεια για πράσινες συσκευασίες και αύξηση της παραγωγής
Business

ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ στη Ζήρεια για πράσινη ανάπτυξη

Με επένδυση άνω των 7 εκατ. ευρώ στη Ζήρεια, η ΧΗΤΟΣ ενισχύει την παραγωγή και περνά σε μια νέα “πράσινη” εποχή για το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΗΡΕΙΑ

R Energy 1: Άλμα 96,4% στα EBITDA το 2025
Business

R Energy 1: Άλμα 96,4% στα EBITDA το 2025

Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία με σημαντική ενίσχυση του EBITDA

Latest News
Wall Street: Βουτιά για Dow, ανοδικά το πετρέλαιο, νέα σύννεφα πολέμου στον Κόλπο
Wall Street

«Γκρέμισαν» τον Dow πετρέλαιο και σύννεφα πολέμου στον Κόλπο

Στη Wall Street υπάρχει ωστόσο αισιοδοξία και πρόβλεψη για εκτίναξη του S&P 500 στις 8.000 μονάδες

Δημήτρης Σταμούλης
Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Fitch μπαίνει η Ελλάδα

Ποια είναι τα σημεία «κλειδιά» που θα εξετάσει ο οίκος Fitch και πώς επηρεάζει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Γιάννης Αγουρίδης
Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος
Τεχνολογία

Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε γιγα-υποδομές ΑΙ

Οι εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης θα είναι τετραπλάσιες σε μέγεθος από τα «AI Factories»

Δημήτρης Σταμούλης
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
Γαλλία: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει την Ακροδεξιά
World

Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει τη γαλλική Ακροδεξιά

Ριζοσπαστική η Λεπέν υποστηρίζει τη φορολόγηση των «υπερκερδών της TotalEnergies» - Επηρεασμένος από την εργοδοσία εμφανίζεται ο Μπαρντελά

Αλέξανδρος Καψύλης
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή πλήττει δεκάδες νησιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς τόνου στο Κιριμπάτι

Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους

Οι ασφαλιστικές αναφέρουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από «σχεδόν κάθε τομέα», καθώς οι εταιρείες επανεκτιμούν τους κινδύνους ασφαλείας σχετικά με περιστατικά ελεύθερων σκοπευτών, όπως στην περίπτωση του Τσάρλι Κερκ

ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις

Πρόγραμμα για επίδομα στέγασης της εποχής Μπάιντεν που εμπόδιζε τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να χάσουν τα σπίτια τους έχει ανακληθεί

Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

Εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά στις προβλέψεις της ΕΚΤ ο Νάγκελ θα στηρίξει την αύξηση των επιτοκίων

Φάρμακα αδυνατίσματος: Καμπανάκι στη φαρμακοβιομηχανία για κίνδυνο «φούσκας» – Τι δείχνει έκθεση
World

Θα... ξεφουσκώσουν τα φάρμακα αδυνατίσματος; - Τι δείχνει έκθεση

Τα φάρμακα αδυνατίσματος και διαβήτη αντιπροσωπεύουν πλέον το 38% του συνόλου των προβλεπόμενων εμπορικών εσόδων των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών για το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis
English Edition

Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis

Exports to Germany—the leading market for the iconic Greek cheese—fell from 19.1 million euros to 17.2 million euros. The UK also saw a marked decline, with export values dropping by 9.9% and 7.5% respectively.

Αλουμίνιο: Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα «χτυπά» την αυτοκινητοβιομηχανία και το Ford F-150
World

Το πιο δημοφιλές pick-up της Αμερικής γίνεται θύμα της παγκόσμιας κρίσης

Οι ελλείψεις σε αλουμίνιο και το εκρηκτικό κόστος των πρώτων υλών απειλούν την παραγωγή του Ford F-150 και διαταράσσουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιο Κύπελλο: Στον… αέρα η μετάδοση για εκατομμύρια φιλάθλους σε Ινδία και Κίνα
Business of Sport

Σκληρό παζάρι FIFA με Ινδία-Κίνα για τις μεταδόσεις του Μουντιάλ

Η προσφορά 20 εκατ. δολ. της κοινοπραξίας Reliance-Disney της Ινδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Δημήτρης Σταμούλης
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»
Μεταφορές

Τι παίζει με τη Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Κινητοποίηση από τον δήμο Θεσσαλονίκης για σενάρια αποχώρησης της Ryanair από το «Μακεδονία» - Τι αναφέρει η Fraport Greece

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ
Commodities

Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ

Ξεπέρασε τα 114 δολάρια το Brent

Τζούλη Καλημέρη
Ινδία: Επαναφορά εξαγωγών σιταριού μετά από 4 χρόνια – Υψηλές τιμές και ναύλα περιορίζουν τη ζήτηση
World

Η Ινδία επιστρέφει στις εξαγωγές σιταριού μετά από 4 χρόνια - Αλλά ποιος αγοράζει;

Η Ινδία επανεκκινεί τις εξαγωγές σιταριού μετά από τέσσερα χρόνια, όμως το υψηλό κόστος περιορίζει τις διεθνείς παραγγελίες

Νατάσα Σινιώρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies