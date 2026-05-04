Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από πληροφορίες που φέρουν τη Ryanair να σχεδιάζει την κατάργηση της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τον προσεχή Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους τοπικούς φορείς, δεδομένης της σημασίας της αεροπορικής εταιρείας για τη συνδεσιμότητα και την τουριστική κίνηση της πόλης.

Πάντως πηγές της Fraport Greece, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο επισημαίνουν στον ot.gr ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση από τη Ryanair, για το ενδεχόμενο αποχώρησης της. Σημειώνουν ωστόσο ότι πρόσφατα ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο η διαδικασία επαφών και συζητήσεων με τις αεροπορικές εταιρείες για τις νέες χρεώσεις. , όπως συμβαίνει διεθνώς.

Η πρακτική της Ryanair σε Χανιά, Κω και Βερολίνο

Παράλληλα κύκλοι της αεροπορικής βιομηχανίας υπενθυμίζουν ότι η ιρλανδική low cost αεροπορική ακολούθησε ανάλογη τακτική και σε άλλα ελληνικά και ευρωπαϊκά αεροδρόμια όταν αποφάσισε να κλείσει βάσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια τα οποία θεωρεί λιγότερο αποδοτικά σε σύγκριση με άλλα ανά την Ευρώπη. Στην Ελλάδα θυμίζουν τις περιπτώσεις των αεροδρομίων των Χανίων και της Κώ, αλλά και εκτός όπως συνέβη πολύ πρόσφατα με το αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Στο αεροδρόμιο Μακεδονία η βάση της Ryanair λειτουργεί τρία αεροσκάφη με 200 συνολικά άτομα τα 160 πτητικό προσωπικό, το οποίο εφόσον καταργηθεί η βάση, θα μεταφερθούν σε άλλα αεροδρόμια.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και η σύσκεψη για τη Ryanair

Πάντως ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης αντέδρασε άμεσα, συγκαλώντας σύσκεψη με τη συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Τουρισμού, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακών παραγόντων, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης και τον συντονισμό ενεργειών. Παράλληλα, υπήρξε επικοινωνία με τον Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί κοινή στρατηγική αντιμετώπισης.

Κατόπιν αιτήματος του δημάρχου, προγραμματίστηκε για την Τρίτη 5 Μαΐου διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair, ώστε να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, επιστολές εστάλησαν προς τη Fraport Greece, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, αλλά και προς την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ζητώντας επίσημη ενημέρωση και παρέμβαση.

Η ανακοίνωση της Ryanair για το Βερολίνο

Σημειώνεται ότι η Ryanair ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα κλείσει τη βάση λειτουργίας της στο Βερολίνο και θα μειώσει κατά 50% τις πτήσεις της από και προς την πρωτεύουσα της Γερμανίας στο χειμερινό της πρόγραμμα, επικαλούμενη τα αυξημένα τέλη και φόρους. Ανέφερε μάλιστα ότι τα επτά αεροσκάφη που εδρεύουν στο Βερολίνο θα μεταφερθούν σε αεροδρόμια χαμηλότερου κόστους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία, η Σλοβακία, η Αλβανία και η Ιταλία.

Σε σχετική ανακοίνωση η εδρεύουσα στην Ιρλανδία μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή υπογραμμίζοντας ότι αντί να εισαγάγει κίνητρα ανάκαμψης με χαμηλότερο κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες, «το αεροδρόμιο του Βερολίνου αποφάσισε να αυξήσει περαιτέρω τις ήδη υψηλές τιμές του κατά 10% επιπλέον, καθιστώντας το Βερολίνο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό έναντι των ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών αεροδρομίων, τα οποία μειώνουν τα τέλη για να αναπτυχθούν».

Ο CEO της εταιρείας Μαικλ Ο Λίρι , μιλώντας στο CNBC πρόσφατα είχε δηλώσει οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες θα αποτύχουν εάν η τιμή των καυσίμων παραμείνει υψηλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παράλληλα, είπε ότι η Ryanair είναι προστατευμένη γιατι είχε καλύψει το 80% των καυσίμων της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε η πιο ανθεκτική, η πιο αντισταθμισμένη αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη».

Η πορεία του αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη

Να σημειωθεί ότι το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά – ορόσημο για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Το «Μακεδονία» εξυπηρέτησε 7,98 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης και αύξηση 8,2% σε σχέση με το 2024.

Η επίδοση αυτή ξεπέρασε σημαντικά τον μέσο όρο ανάπτυξης των 14 αεροδρομίων της Fraport Greece, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3%. Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η εικόνα στη διεθνή κίνηση, όπου το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 5,44 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2024, τη μεγαλύτερη μεταξύ όλων των αεροδρομίων του δικτύου της Fraport Greece.

Η ανοδική πορεία επιβεβαιώνεται και από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του 2026. Τον Μάρτιο, η συνολική επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» διαμορφώθηκε σε 526.741 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 2,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, δηλαδή περίπου 15.000 επιπλέον ταξιδιώτες. Αντίστοιχα, στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1.446.298 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με άνοδο τόσο στην εγχώρια (+6,5%) όσο και στη διεθνή κίνηση (+4,2%).