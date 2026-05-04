Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρές απώλειες – Διεσώθη η Nokia

Με απώλειες έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τη νέα προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να επαναφέρουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ υπήρξε σύγχυση με το αν ιρανικά πυρά έπληξαν αμερικανικό πλοίο. Το βρετανικό χρηματιστήριο ήταν σε αργία.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 1% στις 605 μονάδες. Ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 1,06% στις 24.035 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,71% στις 7.976 μονάδες.

Στο ταμπλό

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες υποχώρησαν κατά 1,6% σήμερα, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Ειδικότερα, η κατασκευάστρια εξαρτημάτων αυτοκινήτων Continental σημείωσε πτώση 4,6%. ενώ η Mercedes-Benz έχασε 3,4% και η Volkswagen έκλεισε χαμηλότερα κατά 2%.

Από την άλλη, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών κατέγραψε κέρδη 1,2%. Σε αυτό το πλαίσιο, η Nokia εκτινάχθηκε κατά 7,4%, ανεβάζοντας τα συνολικά της κέρδη σε πάνω από 100% από την αρχή του έτους, μετά την ανακοίνωση της Inseego την Πέμπτη ότι θα εξαγοράσει τη δραστηριότητα σταθερής ασύρματης πρόσβασης της Nokia.

Τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, ο πρόεδρος Trump παρουσίασε και ένα νέο σχέδιο για την «απελευθέρωση» πλοίων που δεν μπορούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ. Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «Project Freedom», ενδέχεται να περιλαμβάνει 15.000 στρατιώτες, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους και 100 αεροσκάφη που θα συνοδεύουν εμπορικά πλοία μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Σήμερα, η United States Central Command ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει μια «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» νότια των συνήθων ναυτιλιακών διαδρομών και κάλεσαν τα πλοία να συνεργάζονται στενά με τις αρχές του Ομάν λόγω της αναμενόμενης αυξημένης κυκλοφορίας, σύμφωνα με το Associated Press.

Στο μεταξύ, σύγχυση επικράτησε με την πληροφορία ότι δύο πύραυλοι χτύπησαν ένα πλοίο του αμερικανικού ναυτικού κοντά στο νησί Τζασκ, αφού αυτό αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να σταματήσει. Αμερικανός αξιωματούχος όμως δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο ισχυρισμός του Ιράν ότι χτύπησε ένα πλοίο του αμερικανικού ναυτικού είναι ψευδής.

Το πετρέλαιο

Μετά από αυτές τις πληροφορίες, τα συμβόλαια Brent, διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, κινήθηκαν με άνοδο 0,8% στα 109,04 δολάρια το βαρέλι.

Οι ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις λόγω της ενέργειας, σε συνδυασμό με ενδείξεις ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να ακολουθήσουν πιο επιθετική (hawkish) νομισματική πολιτική, έχουν οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, ασκώντας πρόσθετη πίεση στις μετοχές.

Πέραν των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι αναλυτές παρακολουθούν στενά και την εκρηκτική αύξηση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Από την αρχή του έτους έχουν επενδυθεί περίπου 751 δισ. δολάρια στον αναδυόμενο αυτό τομέα, ποσό αυξημένο κατά 80 δισ. δολάρια σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις στην έναρξη της τελευταίας περιόδου εταιρικών αποτελεσμάτων και κατά 83% υψηλότερο σε σύγκριση με το 2025, σύμφωνα με το Reuters.