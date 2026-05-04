Αγρότες: Επιστροφή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ όσων έλαβαν την ενίσχυση του Μέτρου 23

Να ενταχθούν εκ νέου στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, αγρότες οι οποίοι μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς, λόγω είσπραξης της ενίσχυσης του Μέτρου 23 («Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουάριου 2024» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022), δίνει ρύθμιση η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η νέα ρύθμιση, η οποία αφορά αγρότες, οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 και έλαβαν την έκτακτη ενίσχυση που προέβλεπε το Μέτρο 23, προβλέπει ότι η επαναφορά στο ειδικό καθεστώς μπορεί να γίνει με δήλωση μεταβολών, η οποία υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της ρύθμισης.

Μετά την ένταξη στο ειδικό καθεστώς δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2026 ενώ τυχόν ποσά προς καταβολή που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ για την ίδια χρονική περίοδο (1.1.2026) δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί επιστρέφονται.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης, τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μεταβολών για ένταξη στο κανονικό καθεστώς ή/και για δηλώσεις ΦΠΑ, δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί επιστρέφονται.

Ακόμη, η ενίσχυση που λαμβάνεται στο πλαίσιο του Μέτρου 23 είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων.

Τι αναφέρει η ρύθμιση

Αναλυτικά η ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2226 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2023 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2025/872 του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2025 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις», έχει ως εξής:

«Άρθρο 83

Μη υπολογισμός της ενίσχυσης που λαμβάνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, στο πλαίσιο του Μέτρου 23, για το όριο των επιδοτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Τροποποίηση άρθρου 60 ν. 5255/2025

Στο άρθρο 60 του ν. 5255/2025 (Α’ 219), περί αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου της ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο του Μέτρου 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουάριου 2024» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, μετά τις λέξεις «ή προνοιακού χαρακτήρα» προστίθενται οι λέξεις «, ούτε στο όριο των επιδοτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α., ν. 5144/2024, Α’ 162), περί ειδικού καθεστώτος αγροτών» και το άρθρο 60 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 60

Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο της ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο του Μέτρου 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουάριου 2024» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022

Η ενίσχυση που λαμβάνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, στο πλαίσιο του Μέτρου 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουάριου 2024» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022, είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης της ενίσχυσης του πρώτου εδαφίου, αυτή δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, ούτε στο όριο των επιδοτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α., ν. 5144/2024, Α’ 162), περί ειδικού καθεστώτος αγροτών.».

Αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 48 του Κώδικα Φ.Π.Α., οι οποίοι μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, αποκλειστικά λόγω είσπραξης το έτος 2025 της ενίσχυσης της παρ. 1, δύνανται να ενταχθούν εκ νέου στο ειδικό καθεστώς αγροτών με δήλωση μεταβολών που υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά την ένταξη στο ειδικό καθεστώς δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. για το διάστημα από 1ης.1.2026 ενώ τυχόν ποσά προς καταβολή που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. από 1ης.1.2026 δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί επιστρέφονται. Τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μεταβολών για ένταξη στο κανονικό καθεστώς ή/και για δηλώσεις Φ.Π.Α., δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί επιστρέφονται».