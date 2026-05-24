Τεχνητή νοημοσύνη: Οι άνεργοι χρησιμοποιούν την ΑΙ για υποβολή αιτήσεων για εργασία

Για όσους αναζητούν εργασία και για τους υπεύθυνους προσλήψεων, η αγορά εργασίας μπορεί να μοιάζει με ένα ιδανικό πάρτι όπου η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι ο DJ.

Με ελάχιστο περιθώριο να βάλουν το πόδι τους στην πόρτα, οι υποψήφιοι στέλνουν αμέτρητα βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές προσαρμοσμένες στην τεχνητή νοημοσύνη σε όποιον βρίσκεται σε θέση να αλλάξει τη μοίρα τους. Σε απάντηση, ορισμένοι υπεύθυνοι προσλήψεων, επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και διευθυντές προσλήψεων αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον καταιγισμό.

Οι υποψήφιοι, πιστεύοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ωθεί την αίτησή τους στο τέλος της λίστας, επινοούν τότε περισσότερα κόλπα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη που πιστεύουν ότι θα ξεγελάσουν το σύστημα.

Ο Ντάνιελ Τσέιτ, διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας πρόσληψης Greenhouse, αποκαλεί αυτό το φαινόμενο «φαύλο κύκλο» ή «την αντίληψη ότι κάθε πλευρά χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τον εαυτό της».

«Παρατηρείται τεράστια αύξηση του όγκου, αλλά οι αιτήσεις όλων αρχίζουν να μοιάζουν όλο και περισσότερο μεταξύ τους», δήλωσε ο Τσέιτ.

Με χαμηλά συνολικά ποσοστά πρόσληψης, 1,1 άνεργους για κάθε κενή θέση και πολλά διαθέσιμα ταλέντα από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι εργοδότες, αυτή θα ήταν μια δύσκολη αγορά εργασίας ακόμη και χωρίς την αυτοματοποίηση ως μέρος της εξίσωσης.

Αλλά για τους αναζητούντες εργασία που αισθάνονται ότι οι δυνατότητές τους υποτιμούνται άδικα, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί έναν εξίσου καλό αποδιοπομπαίο τράγο.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο διαλογής;

Τα στοιχεία της Greenhouse δείχνουν ότι ο μέσος υπεύθυνος προσλήψεων λαμβάνει περίπου 400% περισσότερες αιτήσεις από ό,τι πριν από λίγα χρόνια, είπε ο Chait. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν υποψηφίους που είναι ξεκάθαρα απατεώνες.

Για να ανταπεξέλθει σε αυτή την πληθώρα αιτήσεων, ο Johnny C. Taylor Jr., Διευθύνων Σύμβουλος της SHRM, μιας επαγγελματικής ένωσης για τους ειδικούς στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, δήλωσε στο Yahoo Finance ότι ο οργανισμός του έχει χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να εξετάζει τα βιογραφικά, ώστε να διασφαλίζει ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της θέσης. Μια θέση που δημοσίευσαν πρόσφατα έλαβε 150 αιτήσεις την πρώτη κιόλας ημέρα που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Οι μικρές εταιρείες απλά δεν διαθέτουν το ανθρώπινο δυναμικό και τις ομάδες πρόσληψης για να εξετάσουν μια τέτοια πληθώρα υποψηφίων, ανέφερε.

«Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι, γενικά μιλώντας, ο υποψήφιος δεν εξετάζεται αν το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης τον έχει αποκλείσει», είπε ο Taylor Jr.

Βεβαίως, οι άνθρωποι εξακολουθούν να εξετάζουν τα βιογραφικά σε πολλές περιπτώσεις, παρά τους φόβους των υποψηφίων ότι η τεχνητή νοημοσύνη απορρίπτει αυτόματα μεγάλες ομάδες κατάλληλων υποψηφίων με βάση αδιαφανή κριτήρια, δήλωσαν οι υπεύθυνοι προσλήψεων στο Yahoo Finance.

«Υπάρχει τόσο μεγάλη παραπληροφόρηση, και αυτό είναι το πρόβλημα που βλέπω», δήλωσε ο Elias Cobb, διευθυντής της εταιρείας στελέχωσης και αναζήτησης Quantix με έδρα το Ντένβερ και συγγραφέας του βιβλίου «From a Recruiter’s Brain».

Κατά την άποψή του, όμως, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αρχική διαλογή βιογραφικών είναι περιορισμένη. Βεβαίως, ορισμένα μεγαλύτερα συστήματα διαχείρισης υποψηφίων διαθέτουν λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά «μόνο μια μειοψηφία εταιρειών τις χρησιμοποιεί».

«Οι αναζητούντες εργασία έχουν την εντύπωση ότι όλοι τις χρησιμοποιούν», είπε. «Στην πραγματικότητα, όμως, δεν είναι έτσι».

Επιπλέον, «δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη που να απορρίπτει αυτόματα κανέναν», είπε ο Cobb. «Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που πρέπει τουλάχιστον να πατήσει ένα κουμπί».

Ο Jim Riney, διευθυντής προσέλκυσης ταλέντων στην εταιρεία μηχανικής, σχεδιασμού και συμβουλευτικών υπηρεσιών Freese and Nichols, είπε ότι, αν και έχει δει προϊόντα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη που βοηθούν τους υπεύθυνους προσλήψεων να αξιολογούν και να ταξινομούν τις αιτήσεις, «δεν αναθέτουμε σε τρίτους τη λήψη των αποφάσεών μας».

«Το βασικό για μένα — και δεν έχουμε εφαρμόσει τίποτα τέτοιο — είναι ότι πάντα πρέπει να καταλήγει σε έναν άνθρωπο που παίρνει την απόφαση», είπε ο Riney.

Η Νικόλ Λόλορ, διευθύντρια συνεργασιών με πελάτες στο γραφείο προσλήψεων Veridic Solutions και συνιδρύτρια της TechYeet, μιας τεχνολογικής κοινότητας ηγετικών στελεχών με σχεδόν 9.000 μέλη, παρατήρησε ότι οι εταιρείες εξακολουθούν να απευθύνονται σε γραφεία όπως το δικό της επειδή επιθυμούν μια ανθρώπινη πινελιά.

Γνωρίζει όμως επίσης ότι ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αξιολογούν οι ίδιες τους υποψηφίους.

«Στο γραφείο μου, δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό», δήλωσε η Λόλορ. «Αλλά για μια εταιρεία που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εξωτερικά γραφεία, νομίζω ότι μερικές φορές πρέπει να το κάνουν αυτό.»

Συμβουλή από έναν εργοδότη: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν κάνει καλή πρώτη εντύπωση

Από την άλλη πλευρά, ο David Hack, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Crush Yard, ενός μπαρ και lounge με διάφορα καταστήματα και περίπου 250 υπαλλήλους, είπε ότι βλέπει ορισμένους υποψηφίους να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη για να συντάξουν τις αιτήσεις τους.

Αυτό μπορεί να εξαλείψει την προσωπικότητά τους ή να δώσει την εντύπωση ότι δεν είναι διατεθειμένοι να εργαστούν σκληρά.

«Νομίζω ότι μερικές φορές οι νεότεροι χρησιμοποιούν συντομεύσεις, όπου μπορείς να δεις ξεκάθαρα ότι τα πάντα, από το email τους μέχρι τη συνοδευτική επιστολή, έχουν δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη», είπε. «Αν ήδη επιτρέπεις στην τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τα πάντα, αυτό δεν είναι καλή πρώτη εντύπωση».

«Οι υποψήφιοι για εργασία νιώθουν απογοητευμένοι και «δικαιολογημένα ανησυχούν για το ρόλο που θα διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Chait της Greenhouse. Ωστόσο, η αλόγιστη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν ωφελεί κανέναν. Σε αυτό το στάδιο, ο όγκος των αιτήσεων είναι τόσο μεγάλος και τα βιογραφικά τόσο ομοιόμορφα, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύεται πιο χρήσιμη στο να ξεχωρίζει τις ψευδείς αιτήσεις και να προωθεί περισσότερους υποψηφίους σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, ώστε οι υποψήφιοι να έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν την ανθρώπινη πλευρά τους», πρόσθεσε ο Chait.

«Οι εταιρείες εξετάζουν τώρα και αυτή την πιο θετική πτυχή της τεχνητής νοημοσύνης: Πώς μπορώ να βρω άτομα που είχαν παραβλεφθεί και πώς μπορώ να εξετάσω όλα τα μηνύματα στο inbox μου και να δώσω πραγματικά στους ανθρώπους την ευκαιρία να δείξουν κάτι περισσότερο από αυτό που υπήρχε σε ένα γενικό βιογραφικό ή προφίλ στο LinkedIn;», δήλωσε ο Chait.