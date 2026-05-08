UBS: Θετική αποτίμηση για την Coca-Cola HBC

Θετική εμφανίζεται η UBS για τις επιδόσεις της Coca‑Cola HBC στο πρώτο τρίμηνο του 2026, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να καταγράφει «κορυφαία στον κλάδο» ανάπτυξη στους όγκους πωλήσεων, αν και η επίδοση στο price/mix διαμορφώθηκε χαμηλότερα των εκτιμήσεων.

Η ελβετική τράπεζα σημειώνει ότι οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά περίπου 3,5% σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένης της επίδρασης από τις τέσσερις επιπλέον ημέρες πωλήσεων, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς.

Ωστόσο, η θετική αυτή εικόνα αντισταθμίστηκε από ασθενέστερη επίδοση στο price/mix, με αποτέλεσμα η υποκείμενη αύξηση πωλήσεων του πρώτου τριμήνου, χωρίς την επίδραση των επιπλέον ημερών, να διαμορφωθεί στο +5,4%, ελαφρώς χαμηλότερα από την ετήσια καθοδήγηση της εταιρείας για ανάπτυξη 6%-7%.

Παρά ταύτα, η UBS επισημαίνει ότι το πρώτο τρίμηνο αποτελεί παραδοσιακά το ασθενέστερο της χρονιάς και εκτιμά ότι οι βασικές τάσεις θα επιταχυνθούν στη συνέχεια του έτους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, με την UBS να υπογραμμίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αρνητική επίδραση στη ζήτηση, ιδιαίτερα στις αγορές της Αφρικής, στοιχείο που, όπως αναφέρει, λειτουργεί καθησυχαστικά για τους επενδυτές.

Διατήρηση στόχων για το 2026

Η Coca-Cola HBC διατήρησε αμετάβλητη την καθοδήγηση για το 2026, επαναλαμβάνοντας τον στόχο για οργανική αύξηση πωλήσεων κατά 6%-7%, επίπεδο που βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τον μεσοπρόθεσμο στόχο της εταιρείας και κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς για +6,3%.

Παράλληλα, η εταιρεία επανέλαβε την πρόβλεψη για οργανική αύξηση EBIT κατά 7%-10%, έναντι εκτίμησης της αγοράς για +9,2%, που συνεπάγεται βελτίωση του οργανικού περιθωρίου EBIT κατά 10 έως 30 μονάδες βάσης.

Η UBS αναφέρει ότι δεν προχωρά σε αλλαγές στις εκτιμήσεις της για τα οργανικά έσοδα και τα EBIT του 2026, ωστόσο αυξάνει την πρόβλεψη για το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα καθοδήγηση της εταιρείας. Η επίδραση αυτή αντισταθμίζεται εν μέρει από ευνοϊκότερες συναλλαγματικές ισοτιμίες, κυρίως λόγω της ενίσχυσης του ρουβλίου.

Οριακή υστέρηση στα έσοδα λόγω price/mix

Η UBS σημειώνει ότι τα οργανικά έσοδα της Coca-Cola HBC αυξήθηκαν κατά 11,6% στο πρώτο τρίμηνο, ελαφρώς χαμηλότερα από τη συγκλίνουσα εκτίμηση της αγοράς για 11,8%.

Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 9,6% ή κατά 3,6% εξαιρουμένων των τεσσάρων επιπλέον ημερών πωλήσεων, έναντι εκτίμησης της αγοράς για +8,6%. Σύμφωνα με την UBS, η επίδοση αυτή ενισχύθηκε και από θετική επίδραση περίπου 50 μονάδων βάσης λόγω της χρονικής μετατόπισης του Πάσχα.

Ωστόσο, η υπέρβαση στους όγκους αντισταθμίστηκε από ασθενέστερο price/mix, το οποίο διαμορφώθηκε στο +1,8% έναντι εκτίμησης για +3%, σε όλες σχεδόν τις γεωγραφικές περιοχές.

Μεικτή εικόνα ανά γεωγραφική περιοχή

Στις ανεπτυγμένες αγορές, οι οργανικοί όγκοι αυξήθηκαν κατά 6,7%, έναντι εκτίμησης για 6,1%, με την υποκείμενη αύξηση να περιορίζεται στο 0,7%, κυρίως λόγω της επίδρασης του Πάσχα.

Η UBS σημειώνει ότι οι υποχωρήσεις στην Ιταλία, λόγω χαμηλότερης προτεραιότητας στο νερό, και στην Αυστρία, λόγω ασθενέστερης καταναλωτικής ζήτησης και της επίδρασης του συστήματος επιστροφής συσκευασιών (DRS), αντισταθμίστηκαν από ισχυρή ανάπτυξη στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής.

Η ασθενέστερη επίδοση στο price/mix αποδόθηκε στη μετατόπιση των πωλήσεων του Πάσχα προς μεγαλύτερες συσκευασίες και στην αυξημένη προωθητική δραστηριότητα, τάση που, όπως αναφέρει η UBS, είναι συνεπής με πρόσφατες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά και αναμένεται να βελτιωθεί από το δεύτερο τρίμηνο.

Στις αναπτυσσόμενες αγορές, οι οργανικοί όγκοι αυξήθηκαν κατά 7,4%, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις, με την αδυναμία στην Πολωνία και την Ουγγαρία να αντισταθμίζεται από ισχυρές επιδόσεις στην Τσεχία και τη Σλοβακία.

Στις αναδυόμενες αγορές, οι οργανικοί όγκοι αυξήθηκαν κατά 11,2%, ξεπερνώντας την εκτίμηση της αγοράς για 9,7%.

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την Αίγυπτο, τη Νιγηρία, τη Ρουμανία και τη δραστηριότητα της Bambi στη Σερβία, αντισταθμίζοντας την αδυναμία στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Η UBS επισημαίνει ότι το price/mix στις αναδυόμενες αγορές επηρεάστηκε αρνητικά από τη σύνθεση των αγορών, καθώς η Αίγυπτος και η Νιγηρία εμφανίζουν χαμηλότερα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο, αλλά και από τη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στην περιοχή.

Ελκυστική αποτίμηση

Σε επίπεδο αποτίμησης, η UBS αναφέρει ότι η Coca-Cola HBC διαπραγματεύεται περίπου στις 17 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026 και στις 17,6 φορές τον δείκτη EV/NOPAT, με premium 6% και discount 3% αντίστοιχα έναντι των ευρωπαϊκών εταιρειών καταναλωτικών αγαθών.

Η UBS αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στις 50 στερλίνες από 49 στερλίνες προηγουμένως, κυρίως λόγω των θετικών συναλλαγματικών επιδράσεων