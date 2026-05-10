Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο Κώστας Τσουακαλάς τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του “επιτελικού κράτους”».

«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;

Γνωρίζει ότι οι εταιρείες διαχείρισης αρνούνται να εφαρμόσουν ακόμα και την κολοβή διάταξη για μείωση των επιβαρύνσεων στους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου; Προτίθεται να κάνει κάτι για αυτό;

Και τέλος γιατί αρνείται ιδεοληπτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τον περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών, τη ρύθμιση 120 δόσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και αυστηρές ποινές απέναντι στις καταχρηστικές συμπεριφορές των servicers;» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Και επειδή – συνεχίζει – από τις προκατασκευασμένες κυριακάτικες αναρτήσεις απουσιάζει οτιδήποτε ενοχλεί την κυβέρνηση, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη του το εξής:

«Ο πρώην Πρόεδρος του ΣτΕ και πρώην Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος με δηλώσεις του στην εφημερίδα “Το Βήμα” και τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλλη αναφέρει συγκεκριμένα: «όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να οργανώσει μόνος του ένας ιδιώτης. Οι επιστήμονες της Αρχής μου εξήγησαν πόσο πολυδάπανη είναι η χρήση ενός λογισμικού σαν το Predator. Μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η επιλογή των στόχων, αλλά και των μελών των οικογενειών».

Επιπλέον, υπογραμμίζει οτι πρώτη φορά εντοπίζει ευθεία άρνηση συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, αναφερόμενος στην απόφαση του ΣτΕ και την άρνηση της ΕΥΠ.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά.

Εκτός και αν ισχυρίζεται πως και ο κ. Μενουδάκος είναι μέρος της συνομωσίας που θέλει να τοξικοποιήσει την πολιτική ζωή και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αντιπολίτευσης».