Κωνσταντίνος Παρθένης: Ο ζωγράφος που άλλαξε την ελληνική τέχνη

Ο Κωνσταντίνος Παρθένης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής ζωγραφικής του 20ού αιώνα, καλλιτέχνης που συνέβαλε καθοριστικά στην ανανέωση της ελληνικής εικαστικής γλώσσας και στη μετάβαση από τον ακαδημαϊσμό στον μοντερνισμό.

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στις 10 Μαΐου 1878 από Έλληνα πατέρα, τον Νικόλαο Παρθένη, και Ιταλίδα μητέρα, το γένος Τσερεζουόλι.

Έχασε και τους δύο γονείς του σε νεαρή ηλικία, γεγονός που σημάδεψε την προσωπικότητά του, χωρίς όμως να ανακόψει την πνευματική και καλλιτεχνική του εξέλιξη. Από πολύ νωρίς έδειξε κλίση στη ζωγραφική, ενώ παράλληλα απέκτησε εξαιρετική μόρφωση και μιλούσε άπταιστα ελληνικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά.

Το 1895 εγκαταστάθηκε στη Βιέννη, όπου φοίτησε έως το 1903 στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, σπουδάζοντας κοντά στον ζωγράφο Καρλ Ντίφενμπαχ, όπως μας πληροφορεί η βιογραφία του καλλιτέχνη που φιλοξενεί η Alpha Bank στην ιστοσελίδα alphapolitismos.gr.

Η περίοδος αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η Βιέννη βρισκόταν τότε στο επίκεντρο των καλλιτεχνικών αναζητήσεων της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας. Παράλληλα με τη ζωγραφική παρακολούθησε μαθήματα μουσικής, κάτι που επηρέασε βαθιά τη ρυθμικότητα και την αρμονία των έργων του. Το 1899 πραγματοποίησε την πρώτη του έκθεση στη Βιέννη, ενώ λίγο αργότερα παρουσίασε έργα και στην Αθήνα.

Η επιστροφή στην Ελλάδα

Το 1903 επέστρεψε στην Ελλάδα και ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές, όπως η Καβάλα, η Κωνσταντινούπολη και ο Πόρος, όπου φιλοτέχνησε τοιχογραφίες στον ναό του Αγίου Νικολάου. Το 1908 αγιογράφησε τον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάιρο, ενώ το 1909 παντρεύτηκε την Ιουλία Βαλσαμάκη, μέλος αριστοκρατικής οικογένειας της Κεφαλονιάς, όπως αναφέρει η Εθνική Πινακοθήκη.

Την ίδια περίοδο εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου ήρθε σε επαφή με τον μεταϊμπρεσιονισμό και τις νέες καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής. Εκεί διαμόρφωσε το προσωπικό του ύφος, συνδυάζοντας ευρωπαϊκές πρωτοπορίες με στοιχεία της βυζαντινής παράδοσης και της ελληνικής φύσης. Οι διακρίσεις δεν άργησαν να έρθουν: το 1910 βραβεύτηκε για το έργο «Η Πλαγιά», ενώ το 1911 απέσπασε πρώτο βραβείο θρησκευτικής τέχνης για τον «Ευαγγελισμό» , όπως αναφέρει η Εθνική Πινακοθήκη.

Μετά από σύντομη παραμονή στην Κέρκυρα, όπου συνδέθηκε με διανοούμενους όπως ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα το 1917. Μαζί με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, όπως ο Νικόλαος Λύτρας και ο Κωνσταντίνος Μαλέας, ίδρυσε την Ομάδα «Τέχνη», η οποία στόχευε στην ανατροπή του συντηρητικού ακαδημαϊσμού που κυριαρχούσε στην ελληνική καλλιτεχνική ζωή.

Το 1920 παρουσίασε στο Ζάππειο τη μεγάλη του έκθεση με περισσότερα από 240 έργα, γεγονός που εδραίωσε τη φήμη του. Την ίδια χρονιά ο Ελευθέριος Βενιζέλος τού απένειμε το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών. Παρότι αρχικά η υποψηφιότητά του για την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών απορρίφθηκε, τελικά διορίστηκε καθηγητής το 1929, έπειτα από παρέμβαση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Παρά το εχθρικό κλίμα από μέρος των συναδέλφων του, υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στους μαθητές του, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος Εγγονόπουλος και άλλοι σημαντικοί δημιουργοί.

Στους πρόποδες της Ακρόπολης, στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, δημιούργησε το περίφημο σπίτι και εργαστήριό του σε συνεργασία με τον Δημήτρη Πικιώνη, επηρεασμένο από τις αρχές του Μπάουχαους. Εκεί συγκεντρωνόταν η πνευματική και καλλιτεχνική ελίτ της εποχής, σε βραδιές που έμειναν γνωστές για την ατμόσφαιρα και την καλλιτεχνική τους ζωντάνια.

Η απομόνωση, η φτώχια και ο θάνατος

Το 1937 τιμήθηκε με χρυσό βραβείο στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού για το έργο «Ο Ηρακλής μάχεται με τις Αμαζόνες», ενώ έναν χρόνο αργότερα η ιταλική κυβέρνηση αγόρασε έργο του στη Μπιενάλε της Βενετίας. Παρά τις διεθνείς διακρίσεις, τα μεταπολεμικά χρόνια υπήρξαν δύσκολα. Το 1947 παραιτήθηκε από τη Σχολή Καλών Τεχνών, απογοητευμένος από τον συντηρητισμό του ιδρύματος, και σταδιακά απομονώθηκε.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε σχεδόν αυτοέγκλειστος στο σπίτι του, αφοσιωμένος στη ζωγραφική και τη μουσική. Παρά τις τιμητικές διακρίσεις που συνέχισε να λαμβάνει, οδηγήθηκε σε οικονομική και προσωπική απομόνωση. Πέθανε στην Αθήνα στις 25 Ιουλίου 1967, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που άλλαξε ριζικά την πορεία της νεοελληνικής ζωγραφικής.

Η τέχνη του Παρθένη συνδύασε τον συμβολισμό, τον μεταϊμπρεσιονισμό και τη βυζαντινή παράδοση σε ένα απόλυτα προσωπικό ύφος. Οι πίνακές του χαρακτηρίζονται από φωτεινά, σχεδόν άυλα χρώματα, λυρικότητα και πνευματικότητα. Δημιούργησε μια ιδεαλιστική εικόνα της Ελλάδας, όπου το φως, η φύση και η ανθρώπινη μορφή αποκτούν μεταφυσική διάσταση. Αν και αρχικά αντιμετωπίστηκε με καχυποψία από το καλλιτεχνικό κατεστημένο, σήμερα θεωρείται θεμελιωτής της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής.

Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών και σε σημαντικές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για το έργο του έχει αναζωπυρωθεί έντονα, ενώ πίνακές του καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές σε διεθνείς δημοπρασίες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία και επιρροή του.

Η αγοραία αξία των έργων του Κωνσταντίνου Παρθένη έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αντανακλώντας τόσο το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για τη σύγχρονη ελληνική τέχνη όσο και την ιδιότητα του Παρθένη ως μιας από τις θεμελιώδεις μορφές του ελληνικού μοντερνισμού.

Ο Παρθένης στην αγορά τέχνης

Στις πρώτες δεκαετίες της δευτερογενούς αγοράς τέχνης, τα έργα του Παρθένη διακινούνταν γενικά εντός της Ελλάδας και μεταξύ εξειδικευμένων συλλεκτών ελληνικής τέχνης. Οι τιμές ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το μέσο και το θέμα. Μικρότερα σχέδια, μελέτες και σκίτσα μπορούσαν να πωληθούν μόνο για μερικές χιλιάδες ευρώ, ενώ οι μεγάλες ελαιογραφίες ήδη αντιπροσώπευαν σημαντικά υψηλότερα ποσά.

Ωστόσο, μέχρι τη δεκαετία του 2000, οι τιμές των δημοπρασιών άρχισαν να αυξάνονται απότομα. Ένα σημαντικό σημείο καμπής ήρθε το 2007, όταν ο πίνακάς του «Η Παναγία με το Βρέφος» έφτασε περίπου τις 670.100 λίρες (περίπου 938.000 ευρώ εκείνη την εποχή), θέτοντας ένα ρεκόρ για τον καλλιτέχνη. Αυτή η πώληση καθιέρωσε τον Παρθένη ανάμεσα στους Έλληνες ζωγράφους με την υψηλότερη αξία που πουλήθηκαν ποτέ σε δημοπρασία.

Έκτοτε, οι τιμές παρέμειναν σταθερά υψηλές, ιδιαίτερα για τα λάδια μουσειακής ποιότητας με θρησκευτικά, συμβολικά ή εθνικά θέματα. Το 2021, ο πίνακας «Η Αποθέωση του Αθανασίου Διάκου» πουλήθηκε στον οίκο Bonhams στο Παρίσι για 644.313 ευρώ, σημαντικά πάνω από την προ-πώλησης εκτίμηση των 350.000–550.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε τη διαρκή ζήτηση για κορυφαία έργα του Παρθένη, ακόμη και μετά τις παγκόσμιες οικονομικές αναταραχές στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και την εποχή της πανδημίας.

Τα αρχεία δημοπρασιών των τελευταίων ετών δείχνουν ένα ευρύ φάσμα τιμολόγησης ανάλογα με το είδος του έργου:

Μεγάλοι πίνακες ζωγραφικής με λάδι: συχνά κυμαίνονται από 150.000 ευρώ έως και πάνω από 600.000 ευρώ.

Μεσαίας κατηγορίας λάδια και νεκρές φύσεις: συνήθως φτάνουν τα 50.000–200.000 ευρώ.

Τοπία και μικρότερες συνθέσεις: συχνά πωλούνται μεταξύ 8.000 και 30.000 ευρώ.

Σχέδια και έργα σε χαρτί: μπορεί να κυμαίνονται από μερικές χιλιάδες ευρώ και πάνω.

Για παράδειγμα, ο πίνακάς του Pin πουλήθηκε το 2023 για 184.550 € στον οίκο Bonhams, υπερβαίνοντας την εκτίμησή του κατά περίπου 23%. Εν τω μεταξύ, μικρότερα έργα όπως σκίτσα και τοπία που εμφανίζονται σε ελληνικούς οίκους δημοπρασιών έχουν εκτιμήσεις από περίπου 5.000 € έως 16.000 €.

Η αγορά για τον Παρθένη έχει επίσης γίνει πιο διεθνής με την πάροδο του χρόνου. Οι προηγούμενες πωλήσεις επικεντρώνονταν στην Αθήνα, αλλά σήμερα σημαντικά έργα εμφανίζονται τακτικά σε μεγάλους οίκους δημοπρασιών όπως οι Bonhams και Sotheby’s στο Παρίσι και το Λονδίνο. Αυτή η ευρύτερη προβολή έχει βοηθήσει στην αύξηση των τιμών και στην προσέλκυση συλλεκτών εκτός Ελλάδας.

Οι παράγοντες που εξηγούν την άνοδο των τιμών

Ο Παρθένης θεωρείται ευρέως ως πρωτοπόρος που συνδύασε τη βυζαντινή πνευματικότητα με τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό.

Τα έργα υψηλής ποιότητας είναι σχετικά σπάνια.

Η θεσμική και συλλεκτική ζήτηση για σύγχρονη ελληνική τέχνη έχει αυξηθεί σταθερά.

Η προέλευση και το ιστορικό των εκθέσεων επηρεάζουν έντονα τις τιμές.

Συνολικά, η μακροπρόθεσμη πορεία της αγοράς του Παρθένη ήταν ανοδική, με πωλήσεις ρεκόρ να σημειώνονται κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και μετά. Ενώ τα μικρότερα έργα εξακολουθούν να διατίθενται στο εμπόριο σε προσιτά επίπεδα, οι σημαντικότεροι πίνακές του καταλαμβάνουν πλέον την ανώτερη βαθμίδα της ελληνικής αγοράς τέχνης και θεωρούνται ολοένα και περισσότερο ως έργα υψηλής ποιότητας στη σύγχρονη τέχνη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.