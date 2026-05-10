Κωνσταντίνος Παρθένης: Ο ζωγράφος που άλλαξε την ελληνική τέχνη

Ο επαναστικός εικαστικός και δάσκαλος τόσων Ελλήνων ζωγράφων, Κωνσταντίνος Παρθένης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στις 10 Μαΐου 1878

Tέχνη και Ζωή 10.05.2026, 08:00
Σχολιάστε
Κωνσταντίνος Παρθένης: Ο ζωγράφος που άλλαξε την ελληνική τέχνη
Κείμενο Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Κωνσταντίνος Παρθένης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής ζωγραφικής του 20ού αιώνα, καλλιτέχνης που συνέβαλε καθοριστικά στην ανανέωση της ελληνικής εικαστικής γλώσσας και στη μετάβαση από τον ακαδημαϊσμό στον μοντερνισμό.

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στις 10 Μαΐου 1878 από Έλληνα πατέρα, τον Νικόλαο Παρθένη, και Ιταλίδα μητέρα, το γένος Τσερεζουόλι.

Έχασε και τους δύο γονείς του σε νεαρή ηλικία, γεγονός που σημάδεψε την προσωπικότητά του, χωρίς όμως να ανακόψει την πνευματική και καλλιτεχνική του εξέλιξη. Από πολύ νωρίς έδειξε κλίση στη ζωγραφική, ενώ παράλληλα απέκτησε εξαιρετική μόρφωση και μιλούσε άπταιστα ελληνικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά.

Ο Παρθένης γύρω στο 1900

Το 1895 εγκαταστάθηκε στη Βιέννη, όπου φοίτησε έως το 1903 στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, σπουδάζοντας κοντά στον ζωγράφο Καρλ Ντίφενμπαχ, όπως μας πληροφορεί η βιογραφία του καλλιτέχνη που φιλοξενεί η Alpha Bank στην ιστοσελίδα alphapolitismos.gr.

Η περίοδος αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η Βιέννη βρισκόταν τότε στο επίκεντρο των καλλιτεχνικών αναζητήσεων της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας. Παράλληλα με τη ζωγραφική παρακολούθησε μαθήματα μουσικής, κάτι που επηρέασε βαθιά τη ρυθμικότητα και την αρμονία των έργων του. Το 1899 πραγματοποίησε την πρώτη του έκθεση στη Βιέννη, ενώ λίγο αργότερα παρουσίασε έργα και στην Αθήνα.

Η επιστροφή στην Ελλάδα

Το 1903 επέστρεψε στην Ελλάδα και ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές, όπως η Καβάλα, η Κωνσταντινούπολη και ο Πόρος, όπου φιλοτέχνησε τοιχογραφίες στον ναό του Αγίου Νικολάου. Το 1908 αγιογράφησε τον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάιρο, ενώ το 1909 παντρεύτηκε την Ιουλία Βαλσαμάκη, μέλος αριστοκρατικής οικογένειας της Κεφαλονιάς, όπως αναφέρει η Εθνική Πινακοθήκη.

Η Πλαγιά

Την ίδια περίοδο εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου ήρθε σε επαφή με τον μεταϊμπρεσιονισμό και τις νέες καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής. Εκεί διαμόρφωσε το προσωπικό του ύφος, συνδυάζοντας ευρωπαϊκές πρωτοπορίες με στοιχεία της βυζαντινής παράδοσης και της ελληνικής φύσης. Οι διακρίσεις δεν άργησαν να έρθουν: το 1910 βραβεύτηκε για το έργο «Η Πλαγιά», ενώ το 1911 απέσπασε πρώτο βραβείο θρησκευτικής τέχνης για τον «Ευαγγελισμό» , όπως αναφέρει η Εθνική Πινακοθήκη.

Ευαγγελισμός

Μετά από σύντομη παραμονή στην Κέρκυρα, όπου συνδέθηκε με διανοούμενους όπως ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα το 1917. Μαζί με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, όπως ο Νικόλαος Λύτρας και ο Κωνσταντίνος Μαλέας, ίδρυσε την Ομάδα «Τέχνη», η οποία στόχευε στην ανατροπή του συντηρητικού ακαδημαϊσμού που κυριαρχούσε στην ελληνική καλλιτεχνική ζωή.

Η Ανάσταση, 1917 – 1919

Το 1920 παρουσίασε στο Ζάππειο τη μεγάλη του έκθεση με περισσότερα από 240 έργα, γεγονός που εδραίωσε τη φήμη του. Την ίδια χρονιά ο Ελευθέριος Βενιζέλος τού απένειμε το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών. Παρότι αρχικά η υποψηφιότητά του για την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών απορρίφθηκε, τελικά διορίστηκε καθηγητής το 1929, έπειτα από παρέμβαση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Παρά το εχθρικό κλίμα από μέρος των συναδέλφων του, υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στους μαθητές του, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος Εγγονόπουλος και άλλοι σημαντικοί δημιουργοί.

Στους πρόποδες της Ακρόπολης, στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, δημιούργησε το περίφημο σπίτι και εργαστήριό του σε συνεργασία με τον Δημήτρη Πικιώνη, επηρεασμένο από τις αρχές του Μπάουχαους. Εκεί συγκεντρωνόταν η πνευματική και καλλιτεχνική ελίτ της εποχής, σε βραδιές που έμειναν γνωστές για την ατμόσφαιρα και την καλλιτεχνική τους ζωντάνια.

Χριστός στην Εθνική Πινακοθήκη

Η απομόνωση, η φτώχια και ο θάνατος

Το 1937 τιμήθηκε με χρυσό βραβείο στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού για το έργο «Ο Ηρακλής μάχεται με τις Αμαζόνες», ενώ έναν χρόνο αργότερα η ιταλική κυβέρνηση αγόρασε έργο του στη Μπιενάλε της Βενετίας. Παρά τις διεθνείς διακρίσεις, τα μεταπολεμικά χρόνια υπήρξαν δύσκολα. Το 1947 παραιτήθηκε από τη Σχολή Καλών Τεχνών, απογοητευμένος από τον συντηρητισμό του ιδρύματος, και σταδιακά απομονώθηκε.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε σχεδόν αυτοέγκλειστος στο σπίτι του, αφοσιωμένος στη ζωγραφική και τη μουσική. Παρά τις τιμητικές διακρίσεις που συνέχισε να λαμβάνει, οδηγήθηκε σε οικονομική και προσωπική απομόνωση. Πέθανε στην Αθήνα στις 25 Ιουλίου 1967, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που άλλαξε ριζικά την πορεία της νεοελληνικής ζωγραφικής.

Η τέχνη του Παρθένη συνδύασε τον συμβολισμό, τον μεταϊμπρεσιονισμό και τη βυζαντινή παράδοση σε ένα απόλυτα προσωπικό ύφος. Οι πίνακές του χαρακτηρίζονται από φωτεινά, σχεδόν άυλα χρώματα, λυρικότητα και πνευματικότητα. Δημιούργησε μια ιδεαλιστική εικόνα της Ελλάδας, όπου το φως, η φύση και η ανθρώπινη μορφή αποκτούν μεταφυσική διάσταση. Αν και αρχικά αντιμετωπίστηκε με καχυποψία από το καλλιτεχνικό κατεστημένο, σήμερα θεωρείται θεμελιωτής της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής.

Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών και σε σημαντικές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για το έργο του έχει αναζωπυρωθεί έντονα, ενώ πίνακές του καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές σε διεθνείς δημοπρασίες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία και επιρροή του.

Η αγοραία αξία των έργων του Κωνσταντίνου Παρθένη έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αντανακλώντας τόσο το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για τη σύγχρονη ελληνική τέχνη όσο και την ιδιότητα του Παρθένη ως μιας από τις θεμελιώδεις μορφές του ελληνικού μοντερνισμού.

Ο Παρθένης στην αγορά τέχνης

Στις πρώτες δεκαετίες της δευτερογενούς αγοράς τέχνης, τα έργα του Παρθένη διακινούνταν γενικά εντός της Ελλάδας και μεταξύ εξειδικευμένων συλλεκτών ελληνικής τέχνης. Οι τιμές ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το μέσο και το θέμα. Μικρότερα σχέδια, μελέτες και σκίτσα μπορούσαν να πωληθούν μόνο για μερικές χιλιάδες ευρώ, ενώ οι μεγάλες ελαιογραφίες ήδη αντιπροσώπευαν σημαντικά υψηλότερα ποσά.

Ωστόσο, μέχρι τη δεκαετία του 2000, οι τιμές των δημοπρασιών άρχισαν να αυξάνονται απότομα. Ένα σημαντικό σημείο καμπής ήρθε το 2007, όταν ο πίνακάς του «Η Παναγία με το Βρέφος» έφτασε περίπου τις 670.100 λίρες (περίπου 938.000 ευρώ εκείνη την εποχή), θέτοντας ένα ρεκόρ για τον καλλιτέχνη. Αυτή η πώληση καθιέρωσε τον Παρθένη ανάμεσα στους Έλληνες ζωγράφους με την υψηλότερη αξία που πουλήθηκαν ποτέ σε δημοπρασία.

Η Παναγία με το Βρέφος

Έκτοτε, οι τιμές παρέμειναν σταθερά υψηλές, ιδιαίτερα για τα λάδια μουσειακής ποιότητας με θρησκευτικά, συμβολικά ή εθνικά θέματα. Το 2021, ο πίνακας «Η Αποθέωση του Αθανασίου Διάκου» πουλήθηκε στον οίκο Bonhams στο Παρίσι για 644.313 ευρώ, σημαντικά πάνω από την προ-πώλησης εκτίμηση των 350.000–550.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε τη διαρκή ζήτηση για κορυφαία έργα του Παρθένη, ακόμη και μετά τις παγκόσμιες οικονομικές αναταραχές στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και την εποχή της πανδημίας.

Η αποθέωση

Η Αποθέωση του Αθανασίου Διάκου

Τα αρχεία δημοπρασιών των τελευταίων ετών δείχνουν ένα ευρύ φάσμα τιμολόγησης ανάλογα με το είδος του έργου:

Μεγάλοι πίνακες ζωγραφικής με λάδι: συχνά κυμαίνονται από 150.000 ευρώ έως και πάνω από 600.000 ευρώ.

Μεσαίας κατηγορίας λάδια και νεκρές φύσεις: συνήθως φτάνουν τα 50.000–200.000 ευρώ.

Τοπία και μικρότερες συνθέσεις: συχνά πωλούνται μεταξύ 8.000 και 30.000 ευρώ.

Σχέδια και έργα σε χαρτί: μπορεί να κυμαίνονται από μερικές χιλιάδες ευρώ και πάνω.

Για παράδειγμα, ο πίνακάς του Pin πουλήθηκε το 2023 για 184.550 € στον οίκο Bonhams, υπερβαίνοντας την εκτίμησή του κατά περίπου 23%. Εν τω μεταξύ, μικρότερα έργα όπως σκίτσα και τοπία που εμφανίζονται σε ελληνικούς οίκους δημοπρασιών έχουν εκτιμήσεις από περίπου 5.000 € έως 16.000 €.

Η αγορά για τον Παρθένη έχει επίσης γίνει πιο διεθνής με την πάροδο του χρόνου. Οι προηγούμενες πωλήσεις επικεντρώνονταν στην Αθήνα, αλλά σήμερα σημαντικά έργα εμφανίζονται τακτικά σε μεγάλους οίκους δημοπρασιών όπως οι Bonhams και Sotheby’s στο Παρίσι και το Λονδίνο. Αυτή η ευρύτερη προβολή έχει βοηθήσει στην αύξηση των τιμών και στην προσέλκυση συλλεκτών εκτός Ελλάδας.

Οι παράγοντες που εξηγούν την άνοδο των τιμών

Ο Παρθένης θεωρείται ευρέως ως πρωτοπόρος που συνδύασε τη βυζαντινή πνευματικότητα με τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό.

Τα έργα υψηλής ποιότητας είναι σχετικά σπάνια.

Η θεσμική και συλλεκτική ζήτηση για σύγχρονη ελληνική τέχνη έχει αυξηθεί σταθερά.

Η προέλευση και το ιστορικό των εκθέσεων επηρεάζουν έντονα τις τιμές.

Συνολικά, η μακροπρόθεσμη πορεία της αγοράς του Παρθένη ήταν ανοδική, με πωλήσεις ρεκόρ να σημειώνονται κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και μετά. Ενώ τα μικρότερα έργα εξακολουθούν να διατίθενται στο εμπόριο σε προσιτά επίπεδα, οι σημαντικότεροι πίνακές του καταλαμβάνουν πλέον την ανώτερη βαθμίδα της ελληνικής αγοράς τέχνης και θεωρούνται ολοένα και περισσότερο ως έργα υψηλής ποιότητας στη σύγχρονη τέχνη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία
Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά
Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν τρομάζει τους παραβάτες

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Κώστας Παπαδής
Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε ρεκόρ με εκταμιεύσεις στα 2 δισ. ευρώ – Ο ρόλος του «Σπίτι μου» - Τα φρένα

Αγης Μάρκου
Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία
Business

Ο δείκτης του κραγιόν... παίρνει φωτιά

Η μάχη των τιμών και η διεύρυνση του δικτύου «lipstick» των Kiko Milano, MAC, Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Με τρεις ζώνες ανάπτυξης τα νησιά
Τουρισμός

Αναδιάταξη στα νησιά με τρεις ζώνες ανάπτυξης - Τι αλλάζει

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό παρουσιάζουν οι υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»
World

Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος

Οι επενδυτές και το παρασκήνιο της φυγής κεφαλαίων από τα αμερικανικά assets και η ευρωπαϊκή ευκαιρία μέσα στην κρίση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια
Economy

Τι συμβαίνει με τις ελληνικές εξαγωγές - Το ανέλπιστο rebound του Μαρτίου

Πώς εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΣΕ την πορεία της διεθνούς ζήτησης - Οι ελληνικές εξαγωγές και τα ερωτήματα για το σύνολο του 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος
Economy

Πότε θα πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ

Τι δείχνουν νεότερες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την πορεία που θα έχει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα επόμενα χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Περισσότερα από Tέχνη και Ζωή
Κωνσταντίνος Παρθένης: Ο ζωγράφος που άλλαξε την ελληνική τέχνη
Tέχνη και Ζωή

Ο πρωτοπόρος που άλλαξε την ελληνική ζωγραφική

Ο επαναστικός εικαστικός και δάσκαλος τόσων Ελλήνων ζωγράφων, Κωνσταντίνος Παρθένης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στις 10 Μαΐου 1878

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική διασπορά: Near & Far Kastellorizo International Festival 2026: Echoing roots across the seas
Tέχνη και Ζωή

Near & Far Kastellorizo International Festival 2026, 25-28 Ιουνίου

Στο ακριτικό Καστελλόριζο, για δεύτερη χρονιά, νότες και μελωδίες θα πλημμυρίσουν την ατμόσφαιρα και θα μαγέψουν τους τυχερούς που θα παρευρεθούν

Χόλιγουντ: Η νοσταλγία εκτόξευσε την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Tέχνη και Ζωή

Γιατί «εκτοξεύτηκε» η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Το Χόλιγουντ χρησιμοποιεί την νοσταλγία για την ποπ κουλτούρα δεκαετιών για να προσελκύσει κοινό στους κινηματογράφους

Αγορά Τέχνης: Οι υπερπλούσιοι γυρνούν την πλάτη
Tέχνη και Ζωή

Οι κροίσοι γυρνούν την πλάτη στην αγορά τέχνης

Η αγορά τέχνης ειναι στάσιμη, παρόλο που η ζήτηση για ιδιωτικά τζετ και πολυτελή γιοτ βρίσκεται σε άνοδο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Spotify: Έφτασε τους 293 εκατομμύρια συνδρομητές
World

Η Spotify έφτασε τους 293 εκ. συνδρομητές

Η εταιρεία streaming ήχου Spotify ανακοίνωσε πρόσφατα μια επέκταση σε περιεχόμενο γυμναστικής με τη συνεργασία της Peloton

Χόλιγουντ: Το εισιτήριο σινεμά των 50 δολαρίων είναι εδώ
Tέχνη και Ζωή

Εισιτήριο-χρυσάφι για προβολή σε σινεμά premium format

Οι κινηματογράφοι αυξάνουν τις τιμές για τους πιο ένθερμους σινεφίλ παρά τα παράπονα των στούντιο του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Michael: Η βιογραφική ταινία του Μάικλ Τζάκσον προσέλκυσε κοινό παρά τις έντονες αντιδράσεις
Tέχνη και Ζωή

Έσπασε τα ταμεία η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Η ταινία «Michael» κέρδισε 217 εκατομμύρια δολάρια το Σαββατοκύριακο πρεμιέρας, κάτι που ευνοεί την Lionsgate, την Universal και την περιουσία του εκλιπόντος τραγουδιστή

Latest News
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στην άνοδος των τιμών του πετρελαίου και στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία

Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες στη Θεσσαλία και συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά

Για υπονόμευση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων έκανε λόγο Ντε Γκίντος σχολιάζοντας την αντίδρση του Βερολίνου σην προσφορά Unicredit για Commerzbank

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν – Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

Οι προοπτικές και το business plan για το 2026 - Ενισχυμένα 49% τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι

Ελκυστική κερδοφορία - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν «κολλήσει» και πάλι – Τι ζητά η Ουάσινγκτον, τι προτείνει η Τεχεράνη

Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια

Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ με Ιράν - Νέα κλιμάκωση της εντασης

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό
Economy

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό

Ακριβό… φρούτο παραμένουν και φέτος τα κεράσια, με τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα οπωροπωλεία

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Κόσμος

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point
English Edition

Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point

Infrastructure failures push the Greek island of Astypalaia into a three-month state of emergency over water supply.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, τα ποσά οι δικαιούχοι
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 15 Μαΐου - Τα ποσά, οι δικαιούχοι

Οι καταβολές για επιδόματα, εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα αναλυτικά ανά ημέρα και ταμείο

6G: Μάχη για δύο στην κούρσα – Οι δύο υπερδυνάμεις που ανταγωνίζονται
Τεχνολογία

Μάχη για δύο στην κούρσα του 6G - Ποιοι ανταγωνίζονται

Επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για το 6G και δίνουν σκληρή μάχη λίγο πριν την τελική ευθεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies