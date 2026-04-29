Γουόρς: Κέρδισε την κρίσιμη ψηφοφορία στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων στη Γερουσία

Με ψήφους 13-11 η Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας επικύρωσε την υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς ως προέδρου της Federal Reserve και οδεύει να κερδίσει την έγκριση από την ολομέλεια της Γερουσίας πριν από τη λήξη της θητείας του Τζερόμ Πάουελ στις 15 Μαΐου.

Ο διορισμός του είχε ανασταλεί από τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Τίλις μέχρι που το υπουργείο Δικαιοσύνης συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα να αποσύρει – προς το παρόν – μια ποινική έρευνα για υπερβάσεις κόστους στην ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της Fed στην Ουάσινγκτον.

Ο Τίλις, ο οποίος θεώρησε την έρευνα «ψεύτικη» και απειλή για την ανεξαρτησία της Fed όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, δήλωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC ότι έλαβε διαβεβαιώσεις ότι το υπουργείο δεν θα ανοίξει ξανά την υπόθεση, εκτός εάν ο γενικός επιθεωρητής της Fed, ο οποίος επίσης εξετάζει το έργο, στείλει ποινική παραπομπή.

Οι Δημοκρατικοί δεν πείστηκαν. Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν προειδοποίησε ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι αποφασισμένος να ελέγξει την Fed. Οι Δημοκρατικοί έχουν επίσης απαιτήσει τον τερματισμό της νομικής δίωξης της κυβερνήτη της Fed Lisa Cook.

«Η μυρωδιά του στασιμοπληθωρισμού είναι διάχυτη», είπε η Γουόρεν. Είπε ότι η επικύρωση του Γουόρς θα βοηθούσε τον Τραμπ να κυριαρχήσει στη νομισματική πολιτική της Fed.

Τα σχέδια Γουόρς για τη Fed

Η ψηφοφορία καθιστά πραγματικότητα την προοπτική μιας Fed υπό την ηγεσία του Γουόρς, ο οποίος υποσχέθηκε τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ εδώ και χρόνια.

Έχοντας θέσει το ενδεχόμενο «αλλαγής καθεστώτος» στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να κερδίσει το χρίσμα του Τραμπ, ο Γουόρς έχει υποσχεθεί να συρρικνώσει τον ισολογισμό της Fed ύψους 6,7 τρισ. δολαρίων, να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για τη διαχείριση του πληθωρισμού και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική τράπεζα επικοινωνεί με το κοινό. Ωστόσο, έχει δώσει λίγες λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να επιδιώξει καθέναν από αυτούς τους στόχους.

Ο συνδυασμός των εκκλήσεων του για μικρότερο ισολογισμό, νέων τρόπων σκέψης για τον πληθωρισμό και αλλαγών στην επικοινωνία θέτει τον Goy;orw στην ευθύνη να καταστήσει σαφές ότι θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της Fed, τόνισε ο επικεφαλής οικονομολόγος της EY-Parthenon, Gregory Daco.

«Συνολικά, αυτό υποδηλώνει ένα πιο συγκεντρωτικό, λιγότερο διαφανές και ενδεχομένως πιο πολιτικά εκτεθειμένο πλαίσιο πολιτικής», είπε.