Fitch Ratings: Αναβάθμισε τις αξιολογήσεις καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών

Σε αναβαθμίσεις αξιολογήσεων για πέντε ελληνικές και κυπριακές τράπεζες προχώρησε η Fitch Ratings, μετά την επικαιροποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης τραπεζών που δημοσίευσε στις 8 Μαΐου 2026. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως το καθεστώς εξυγίανσης τραπεζών στις ανεπτυγμένες αγορές και ενισχύουν την προστασία των καταθετών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε τις αξιολογήσεις καταθέσεων τριών ελληνικών τραπεζών και δύο κυπριακών, εκτιμώντας ότι η προστασία των καταθετών σε Ελλάδα και Κύπρο έχει ενισχυθεί λόγω της προτεραιότητας των καταθέσεων και των μηχανισμών εξυγίανσης που εφαρμόζονται.

Για την Eurobank, η Fitch αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων σε «BBB+» από «BBB» και τη βραχυπρόθεσμη σε «F2» από «F3». Σύμφωνα με τον οίκο, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση βρίσκεται δύο βαθμίδες πάνω από το Viability Rating (VR) της τράπεζας, το οποίο διαμορφώνεται σε «bbb-». Ωστόσο, η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση παρέμεινε στο χαμηλότερο από τα δύο πιθανά επίπεδα που αντιστοιχούν στην αξιολόγηση «BBB+», καθώς η επίδοση της τράπεζας σε χρηματοδότηση και ρευστότητα δεν θεωρείται ακόμη αρκετά ισχυρή για υψηλότερη βαθμολογία.

Ανάλογη αναβάθμιση έλαβε και η Εθνική Τράπεζα, με τη Fitch να αυξάνει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων σε «BBB+» από «BBB» και τη βραχυπρόθεσμη σε «F2» από «F3». Και στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση βρίσκεται δύο βαθμίδες πάνω από το VR «bbb-», ενώ η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση περιορίζεται από τη χαμηλότερη βαθμολογία σε χρηματοδότηση και ρευστότητα.

Η Πειραιώς είδε επίσης τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων να αναβαθμίζεται σε «BBB+» από «BBB» και τη βραχυπρόθεσμη σε «F2» από «F3». Η Fitch σημειώνει ότι η αξιολόγηση καταθέσεων παραμένει δύο βαθμίδες υψηλότερα από το VR «bbb-», ενώ και εδώ η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση επηρεάζεται από τους δείκτες χρηματοδότησης και ρευστότητας.

Για την κυπριακή Eurobank Limited, η Fitch αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων σε «A-» από «BBB+», διατηρώντας αμετάβλητη τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση στο «F2». Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση βρίσκεται δύο βαθμίδες πάνω από το VR «bbb».

Αντίστοιχα, η Τράπεζα Κύπρου αναβαθμίστηκε σε «A-» από «BBB+» στη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων, ενώ η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση παρέμεινε στο «F2». Και σε αυτή την περίπτωση, η Fitch επισημαίνει ότι η βαθμολογία αντανακλά την ενισχυμένη προστασία των καταθετών και το ισχύον πλαίσιο εξυγίανσης.

Ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει ακόμη ότι τυχόν μελλοντική υποβάθμιση του Viability Rating των τραπεζών θα μπορούσε να οδηγήσει και σε υποβάθμιση των αξιολογήσεων καταθέσεων, ενώ αντίστοιχα πιθανή αναβάθμιση του VR θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αναβαθμίσεις.