ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τον κύκλο της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ αναμένεται να ανοίξει η ΔΕΗ τις επόμενες ημέρες, με τη διοίκηση να πατά «γκάζι» για την έναρξη της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γιώργος Στάσσης, μιλώντας νωρίτερα στους αναλυτές κατά την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, μετά το «πράσινο φως» που θα δοθεί από τη Γενική Συνέλευση της Πέμπτης, η διαδικασία θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του μήνα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις επεσήμανε ότι θα υπάρχει ανακοίνωση για την έναρξη του book building το οποίο θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Μάλιστα, τόνισε ότι, κατά τη διαδικασία, η εταιρεία θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους επενδυτές μέσω ενός virtual roadshow, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη συμμετοχή διεθνών κεφαλαίων στην έκδοση. Στόχος της αύξησης κεφαλαίου είναι η χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού πλάνου των 24 δισ. ευρώ της επιχείρησης.

Η διοίκηση θεωρεί ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του νέου επιχειρηματικού μοντέλου της ΔΕΗ, με τις δραστηριότητες διανομής να λειτουργούν ως παράγοντας σταθερότητας απέναντι στις διακυμάνσεις της ενεργειακής αγοράς.

«Είμαστε βέβαιοι ότι οι στόχοι του 2026 είναι απολύτως επιτεύξιμοι», ήταν το βασικό μήνυμα του κ. Στάσση, ο οποίος συνέδεσε την επερχόμενη κεφαλαιακή ενίσχυση με τη δυνατότητα της εταιρείας να περάσει σε μία νέα φάση ανάπτυξης μετά το 2030. Άλλωστε, η στρατηγική της ΔΕΗ είναι να εξελιχθεί σε έναν από τους κυρίαρχους ενεργειακούς παίκτες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με ενισχυμένες επιδόσεις σε κερδοφορία, μερίσματα και αποδόσεις.

Τι αλλάζει με την ΑΜΚ

Σε ό,τι αφορά τη σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου, η Διοίκηση του ομίλου επανέλαβε ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα διατηρήσει αμετάβλητο το ποσοστό συμμετοχής του στο 33,4%, ενώ η CVC έχει ήδη εκφράσει πρόθεση συμμετοχής έως 1,2 δισ. ευρώ.

Απάντηση στα σενάρια περί κινητής τηλεφωνίας

Ο Γιώργος Στάσσης έσπευσε, για ακόμη μία φορά, να διαψεύσει σενάρια περί εισόδου της ΔΕΗ στην κινητή τηλεφωνία. Αναφερόμενος στη συμμετοχή της εταιρείας στη δημόσια διαβούλευση για το τεύχος δημοπράτησης των αδειών κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες των 900 και 1800 ΜHz, εξήγησε ότι η εταιρεία εξετάζει αποκλειστικά τεχνολογικές λύσεις ασύρματης διασύνδεσης που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς το δίκτυο οπτικών ινών που ήδη αναπτύσσει – και όχι εμπορική δραστηριοποίηση ως τηλεπικοινωνιακός πάροχος.

Οι ΑΠΕ οδηγούν την ανάπτυξη

Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ προς ένα πιο «πράσινο» παραγωγικό μοντέλο παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Η εγκατεστημένη ισχύς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ευέλικτες μονάδες αυξήθηκε κατά 1,1 GW και έφθασε τα 9,9 GW, ενώ η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα του ομίλου ανέρχεται πλέον στο 56%.

Παράλληλα, η συνεχιζόμενη μείωση της θερμικής παραγωγής και η αυξανόμενη συνεισφορά των ΑΠΕ οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της εταιρείας με την ένταση εκπομπών CO₂ να έχει μειωθεί κατά 36%, αντανακλώντας τη σταδιακή υποχώρηση του λιγνίτη από το παραγωγικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου. Μάλιστα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν, έπειτα από αίτημα του ΑΔΜΗΕ θα παραμείνει σε λειτουργία η «Πτολεμαϊδα 5» ο κ. Στάσσης απάντησε ότι το σχετικό αίτημα του Διαχειριστή αφορούσε τη διατήρησή της – δηλαδή να μην ξεκινήσει η αποξήλωσή της – έως τις 31 Μαρτίου 2027. Διαβεβαίωσε μάλιστα ότι όλες οι λιγνιτικές μονάδες θα ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους στα τέλη του έτους.

Η εταιρεία εκτιμά ότι έχει ήδη εξασφαλίσει περίπου το 74% της ισχύος ΑΠΕ που στοχεύει να διαθέτει έως το 2030, ενώ το pipeline ώριμων έργων ξεπερνά τα 20 GW.

Ισχυρό πρώτο τρίμηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη δυναμική της μεταστροφής. Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκε στα 687 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 51% σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι επενδύσεις ανήλθαν στα 478 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος τους –περίπου 82%– να κατευθύνεται σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής. Παρά τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και την πιο υποτονική ζήτηση, η διοίκηση υποστηρίζει ότι το διαφοροποιημένο μοντέλο λειτουργίας και η διεθνής παρουσία της ΔΕΗ συνεχίζουν να λειτουργούν ως ανάχωμα στις πιέσεις της αγοράς.