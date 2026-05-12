Vodafone Ελλάδας: Χρονιά ισχυρών επιδόσεων το 2025 και επενδύσεις 250 εκατ. ευρώ

Θετικό πρόσημο και σαφή βελτίωση της λειτουργικής της εικόνας κατέγραψε η Vodafone Ελλάδας στο οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της σε πιο ποιοτική και κερδοφόρα ανάπτυξη.

Η εταιρεία εμφάνισε έσοδα 1,06 δισ. ευρώ, ουσιαστικά αμετάβλητα σε ετήσια βάση, ωστόσο το προσαρμοσμένο EBITDAaL ενισχύθηκε εντυπωσιακά κατά 24,8% και διαμορφώθηκε στα 196 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την καλύτερη απόδοση των βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των έργων τεχνολογίας για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η επίδοση αυτή αποδίδεται τόσο στη σταθερή ζήτηση για τις παραδοσιακές υπηρεσίες της εταιρείας όσο και στην αυξανόμενη συμβολή των έργων ICT, τα οποία ενίσχυσαν την κερδοφορία, λαμβάνοντας υπόψη και τον διαφορετικό χρονισμό στην αναγνώριση εσόδων από έργα του Δημοσίου. Με αυτόν τον τρόπο, η Vodafone Ελλάδας δείχνει να μετακινείται από ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασιζόταν κυρίως στον όγκο, σε ένα πιο ισορροπημένο σχήμα, με έμφαση στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Επενδύσεις σε δίκτυα και υποδομές

Καθοριστικό ρόλο στη βελτιωμένη εικόνα της εταιρείας συνέχισαν να παίζουν οι επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, οι οποίες έφτασαν τα 250 εκατ. ευρώ. Η Vodafone Ελλάδας επέκτεινε και αναβάθμισε τις υποδομές της, βελτιώνοντας τις επιδόσεις τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική ενίσχυσης της τεχνολογικής βάσης της εταιρείας και δημιουργούν προϋποθέσεις για περαιτέρω εμπορική αξιοποίηση στο επόμενο διάστημα.

Στο πεδίο της κινητής, η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G έφτασε στο 96% από 94%, αποτυπώνοντας τη συνεχή επέκταση της νέας γενιάς δικτύου σε πανελλαδικό επίπεδο. Παράλληλα, η κάλυψη FTTH ξεπέρασε τις 550.000 κατοικίες και επιχειρήσεις, στοιχείο που επιβεβαιώνει την πρόοδο της Vodafone στην ανάπτυξη δικτύων οπτικής ίνας και στην ενίσχυση των υποδομών σταθερής υψηλών ταχυτήτων.

Ενίσχυση στην εμπορική απόδοση

Η εμπορική εικόνα της Vodafone Ελλάδας εμφανίζει επίσης σαφή βελτίωση. Η διείσδυση των συμβολαίων κινητής αυξήθηκε κατά 10,5%, ενώ το ARPU στην κινητή ενισχύθηκε κατά 8,1% και διαμορφώθηκε στα 10,7 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν αναβάθμιση της ποιότητας του πελατολογίου και καλύτερη αξιοποίηση της συνδρομητικής βάσης, με μεγαλύτερη έμφαση στις συμβολαιοποιημένες υπηρεσίες και στις πιο αποδοτικές κατηγορίες πελατών.

Την ίδια στιγμή, η χρήση mobile data σημείωσε αύξηση κατά 32%, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη αναβάθμιση του δικτύου κινητής και την αυξημένη ανάγκη για ταχύτητα, χωρητικότητα και αξιοπιστία. Η άνοδος αυτή δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης, καθώς η ζήτηση για δεδομένα παραμένει ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης στην αγορά τηλεπικοινωνιών.

Μεταβολές στη βάση πελατών

Η εικόνα δεν ήταν εξίσου ανοδική σε όλες τις συνιστώσες της πελατειακής βάσης. Ο αριθμός των πελατών κινητής μειώθηκε κατά 8%, κυρίως λόγω του εξορθολογισμού της βάσης των προπληρωμένων συνδέσεων. Η εξέλιξη αυτή, όμως, δεν παρουσιάζεται ως αρνητική ένδειξη, αλλά ως μέρος μιας πιο πειθαρχημένης εμπορικής στρατηγικής που δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα έναντι της καθαρής διόγκωσης του όγκου.

Στη σταθερή τηλεφωνία, οι ευρυζωνικοί πελάτες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι, στις 903 χιλιάδες. Η σταθερότητα αυτή δείχνει ότι η Vodafone Ελλάδας διατηρεί μια συμπαγή βάση στην αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη του FTTH μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για αναβάθμιση της πελατειακής αξίας στο μέλλον.

Νέα φάση υπό τον Αχιλλέα Κανάρη

Η πρώτη χρονιά του Αχιλλέα Κανάρη στο «τιμόνι» της Vodafone Ελλάδας φαίνεται να σηματοδοτεί μια νέα φάση για την εταιρεία. Η μετάβαση από την ανάπτυξη όγκου σε πιο ποιοτική, κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη αποτυπώνεται καθαρά στα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και στη στρατηγική ενίσχυσης των δικτύων και της τεχνολογικής βάσης της επιχείρησης.

Η ενίσχυση του EBITDAaL, η αναβάθμιση του 5G, η επέκταση του FTTH και η αύξηση της διείσδυσης συμβολαίων κινητής συνθέτουν μια εικόνα επιχειρησιακής ωρίμανσης, με τη Vodafone Ελλάδας να επενδύει σε ένα μοντέλο που βασίζεται περισσότερο στην αποδοτικότητα, την ποιότητα υπηρεσιών και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία δείχνει να τοποθετείται πιο δυναμικά για την επόμενη ημέρα της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς.