Αφθώδης πυρετός: Καταρρέει η κτηνοτροφία στη Λέσβο – Ζητείται εμβολιασμός

AGRO 07.05.2026, 14:25
Ανθή Γεωργίου

Με πάνω από 20.000 ζώα να έχουν οδηγηθεί στη σφαγή λόγω του αφθώδους πυρετού, οι κτηνοτρόφοι και οι φορείς του νησιού εκπέμπουν εκ νέου σήμα κινδύνου, προειδοποιώντας ότι τόσο η κτηνοτροφία όσο και η τοπική οικονομία της Λέσβου βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης.

Την ίδια στιγμή, οι κτηνοτρόφοι του νησιού βρίσκονται σε αναβρασμό προγραμματίζοντας εκ νέου συλλαλητήριο για την Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 12:00 το μεσημέρι στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ελήφθη κατά τη μαζική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής.

Σήμα κινδύνου για την προστασία της φυλής προβάτου Λέσβου

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν την άμεση αναστολή των σφαγών ζώων, απαιτώντας να εφαρμοστεί πρόγραμμα εμβολιασμού, να αποζημιωθούν στο 100% και να ληφθούν μέτρα στήριξης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου του νησιού.

Στο μεταξύ, κριτική στους χειρισμούς των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού ασκεί και ο Αγροτικός – Αλιευτικός Σύλλογος Μανταμάδου, αναφέροντας καταγγελίες για μεταφορά άρρωστων ζώων από τη Νάπη στην περιοχή, προκειμένου να θανατωθούν και να θαφτούν εκεί.

«Ενώ έχουμε φτάσει στις 20.000 περίπου σφαγές, με τον κίνδυνο της ολικής κατάρρευσης της κτηνοτροφίας και της οικονομίας του τόπου μας να είναι προ των πυλών, δεν διαφαίνεται ελπίδα εκρίζωσης αλλά ούτε και ανάσχεσης της αφθώδους πυρετού που επελαύνει», προειδοποιεί και η αντιπεριφέρεια πρωτογενούς τομέα.

αφθώδης πυρετός

Στιγμιότυπο από τη συνέλευση των κτηνοτρόφων στη Λέσβο

«Τελικά ποιος μεταδίδει τον ιό»

Σφοδρή κριτική για τους χειρισμούς στην αντιμετώπιση της ζωονόσου ασκεί ο Αγροτικός – Αλιευτικός Σύλλογος Μανταμάδου, καταγγέλλοντας περιστατικά, όπου οδηγήθηκαν ζώα προς θανάτωση από τη Νάπη σε περιοχή κοντά στον Μανταμάδο «μεταφέροντας τα ζωντανά περνώντας από περιοχές που μέχρι στιγμής τα δείγματα είναι αρνητικά».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «άφησαν την κτηνοτροφία του νησιού ανοχύρωτη απέναντι σε ζωονόσους με αποτέλεσμα τα κρούσματα αφθώδους. Πριν τα κρούσματα δεν γινόταν κανένας προληπτικός έλεγχος ούτε σε εισερχόμενα ζώα, ούτε σε προϊόντα και μέσα μεταφοράς τους».

Συγχρόνως, όπως τονίζουν, μετά το πρώτο κρούσμα δεν ήρθε κανένας κτηνίατρος επιπλέον από τους λιγοστούς που υπήρχαν. «Κανένα ενδιαφέρον για την προστασία του ζωικού μας κεφαλαίου, για το βιός μας, καμία επίσημη ενημέρωση, καμία κατεύθυνση για το πώς να κινηθούμε. Ενέργειες χωρίς κανένα σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Πάνω από δύο εβδομάδες για να ελεγχθεί η πρώτη ζώνη προστασίας. Ενώ υπήρχαν σημάδια που έδειχναν ότι η ασθένεια υποβόσκει για αρκετό καιρό, κτηνίατροι ήρθαν μετά από πάνω από ένα μήνα και αυτοί πολύ κάτω από τις ανάγκες, δανεικοί από άλλες υπηρεσίες».

«Απαγόρευση εξόδου ζωικών προϊόντων. Κλείσιμο σφαγείων. Δεν πάρθηκε κανένα μέτρο για την επεξεργασία του γάλακτος. Όλες οι αποφάσεις δείχνουν ότι δεν έχει σημασία μέχρι που θα πάει η κρίση στο νησί αρκεί να μην βγει ο ιός εκτός νησιού  και το χρεωθεί πολιτικά η κυβέρνηση. Μέσα στο νησί μας η τακτική τους είναι πάμε κι όπου βγει», τονίζουν.

αφθώδης πυρετός

Από τη συνέλευση των κτηνοτρόφων στη Λέσβο

«Καμπανάκι» για τη φυλή προβάτου Λέσβου

Σήμα κινδύνου για την προστασία της φυλής προβάτου Λέσβου εκπέμπουν μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΕΛΓΟ Δήμητρα του έργου ΛΕΣΠΕΡ, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να λάβουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα.  Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

«Επιβάλλεται να διατεθούν άμεσα οι αναγκαίοι πόροι για την εφαρμογή των απολύτως απαραίτητων και αναντικατάστατων μέτρων βιοασφάλειας», σημειώνουν χαρακτηριστικά, προτείνοντας παράλληλα να εξεταστεί σοβαρά:

α) το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιασμού των σπερματοδοτών κριών, αλλά και των υγιών ζώων στις εκτροφές προβάτου φυλής Λέσβου, που συμμετέχουν στη Δράση 10.2.1, με εμβόλια που επιτρέπουν το διαχωρισμό του εμβολιακού στελέχους του ιού από τον φυσικό ιό και

β) το ενδεχόμενο εξαίρεσης από τη σφαγή των υγιών ζώων στις εκτροφές προβάτου φυλής Λέσβου, που συμμετέχουν στη Δράση 10.2.1, ως πολύτιμου γενετικού πόρου που απειλείται (Regulation EU 2016/1012, Regulatioon EU 2016/429).

«Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό οι αποφάσεις για τη θανάτωση προβάτων της φυλής Λέσβου να περιορισθούν στις απολύτως απαραίτητες», προειδοποιούν.

Αίτημα για εμβολιασμό

Στο μεταξύ, να εξεταστεί πρόγραμμα στοχευμένου εμβολιασμού για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, ζητά η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τονίζοντας ότι παρά τα εφαρμοζόμενα μέτρα βιοασφάλειας η κατάσταση της νόσησης των ζώων φαίνεται συνεχώς επιδεινούμενη.

Ειδικότερα, σε επιστολή από την αντιπεριφέρεια πρωτογενούς τομέα σημειώνεται ότι από το διάστημα του τέλους Μαρτίου είχαν εντοπιστεί 13 κρούσματα, σήμερα αυτά έχουν φτάσει στα 76.  «Όπως όλα δείχνουν η έως τώρα επιβεβλημένη πρακτική της σφαγής των ζώων που εντοπίζονται σε θετικές εκτροφές δεν έχουν καταφέρει να σταματήσουν την εξάπλωση της νόσου. Μια εξάπλωση στην οποία πέραν της τρωτότητας που συνεπάγεται η βουλητική τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας από τους ενδιαφερομένους, φαίνεται ότι η αερογενής μεταφορά του υιού αποδεικνύεται καθοριστική στην εξάπλωση της νόσου», αναφέρεται.

«Με πλήρη επίγνωση των πρωτοκόλλων που απορρέουν από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητάμε να εξεταστεί εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής Αντιμετώπισης Ασθενειών του ΥΠΑΑΤ η δυνατότητα στοχευμένου εμβολιασμού ως μέτρο προστασίας της κτηνοτροφίας του τόπου μας από την ζωονόσο του αφθώδους πυρετού και υποβολή της πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως σωθεί ότι μπορεί να σωθεί, προκειμένου να μην υπάρξει γενικευμένη οικονομική -κοινωνική και δημογραφική κατάρρευση στην Λέσβο. Συνδυαστικά πάντα με τις παραμέτρους κόστους- οφέλους», σημειώνεται.

Αφθώδης πυρετός: Καταρρέει η κτηνοτροφία στη Λέσβο – Ζητείται εμβολιασμός
