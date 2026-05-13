ΗΠΑ: Κατηγορίες για λογοκρισία της Disney λόγω Τραμπ και ABC

Θύμα μιας «συνεχούς, συντονισμένης εκστρατείας λογοκρισίας και ελέγχου» από την κυβέρνηση Τραμπ, έχει πέσει το ABC δήλωσε η Ομοσπονδιακή Επίτροπος Επικοινωνιών (FCC) Άννα Γκόμεζ στον Τζος Ντ’Αμάρο, διευθύνοντα σύμβουλο της Disney, της μητρικής εταιρείας του δικτύου.

Η FCC υπό τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Μπρένταν Καρ έχει χρησιμοποιηθεί ως όπλο για να πιέσει «έναν ελεύθερο και ανεξάρτητο Τύπο και όλα τα μέσα ενημέρωσης να υποταχθούν», έγραψε η Γκόμεζ σε επιστολή που στάλθηκε στον Ντ’Αμάρο τη Δευτέρα και την οποία είδε η Wall Street Journal.

Η μόνη Δημοκρατική επίτροπος, Γκόμεζ, υπήρξε σφοδρή επικριτής πολλών ενεργειών του Καρ, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε, στοχεύουν στην πίεση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων για πολιτικούς σκοπούς.

Η επιστολή προς τον Ντ’Αμάρο έρχεται μετά από αρκετές έρευνες για την Disney και το ABC που ξεκίνησε η FCC του Καρ, συμπεριλαμβανομένου του εάν η εκπομπή “The View” θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει ορισμένες εξαιρέσεις ως ειδησεογραφικό πρόγραμμα.

Την περασμένη εβδομάδα, το ABC ανακοίνωσε στην FCC ότι η έρευνά της για το “The View” ήταν μια προσπάθεια να ηρεμήσει τον πολιτικό λόγο που δεν αρέσει στην κυβέρνηση Τραμπ.

Η Γκόμεζ δήλωσε στον Ντ’Αμάρο ότι αυτές οι έρευνες και τα περιστατικά, μαζί με την απόφαση της FCC να επαναφέρει μια καταγγελία σχετικά με τον συντονισμό από το ABC ενός ντιμπέιτ του 2024 μεταξύ του τότε υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ και της αντιπάλου του, Κάμαλα Χάρις, «δεν αποτελούν μια σειρά από τυχαίες ρυθμιστικές ενέργειες».

Η FCC διερευνά επίσης εάν η Disney έχει εμπλακεί σε πρωτοβουλίες ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης που παραβιάζουν τους κανόνες του οργανισμού για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Τα στοχευμένα αιτήματα της FCC

Τον περασμένο μήνα, η FCC διέταξε οκτώ τηλεοπτικούς σταθμούς που ανήκουν στο ABC να υποβάλουν αίτηση πρόωρης ανανέωσης άδειας, μια κίνηση που χρησιμοποιείται συνήθως όταν ο οργανισμός ετοιμάζεται να επιβάλει πρόστιμο ή να αμφισβητήσει έναν κάτοχο άδειας μετάδοσης.

Το αίτημα αυτό ήρθε λίγο αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ ζήτησε την απόλυση του παρουσιαστή του ABC, Τζίμι Κίμελ, αφού αστειεύτηκε για την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Πέρυσι, ο Καρ επέκρινε τα σχόλια που έκανε ο Κίμελ σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Δύο μεγάλοι ιδιοκτήτες θυγατρικών του ABC δήλωσαν στη συνέχεια ότι αποσύρουν την εκπομπή, οδηγώντας την Disney να απομακρύνει τον Κίμελ από τον αέρα για αρκετές ημέρες.

«Ο στόχος ήταν σαφής: να χρησιμοποιηθεί ρυθμιστική πίεση για να επιβληθεί η απομάκρυνσή του από τον αέρα και να σταλεί μήνυμα σε κάθε άλλο ραδιοτηλεοπτικό φορέα σχετικά με το κόστος της επικριτικής κάλυψης», έγραψε η Γκόμεζ.

Η Γκόμεζ είπε ότι οι επιθέσεις της κυβέρνησης στο δίκτυο ξεκίνησαν σοβαρά με μια αγωγή για δυσφήμιση εναντίον του δικτύου και του παρουσιαστή του “Good Morning America”, Τζορτζ Στεφανόπουλος, με την οποία το ABC συμβιβάστηκε με 16 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων.

«Αυτός ο συμβιβασμός δεν σου αγόρασε ηρεμία», έγραψε η Γκόμεζ, προσθέτοντας «δεν μπορείς να αγοράσεις την εύνοια αυτής της κυβέρνησης. Μπορείς μόνο να την δανειστείς στη σωστή τιμή. Και η τιμή πάντα ανεβαίνει».

Στην επιστολή της, η Γκόμεζ δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει «κάθε εργαλείο που έχω στη διάθεσή μου ως Επίτροπος για να ρίξω φως σε όσα κάνει αυτή η FCC για να περιορίσει την ελευθερία του Τύπου και να θεωρήσει αυτή τη διαδικασία υπόλογη σε κάθε βήμα».

Ενώ η Γκόμεζ επικρίνει συχνά τον Καρ, είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο για μια κυβερνητική ρυθμιστική αρχή να πει σε μια εταιρεία που βρίσκεται υπό έρευνα ότι η έρευνα είναι άκυρη.

Οι έρευνες, είπε η Γκόμεζ, είναι απίθανο να επιτύχουν, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο.