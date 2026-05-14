Ελληνική οικονομία: Τα δύο «κλειδιά» για την άνοδο του ελληνικού ΑΕΠ

Τι αναφέρει έκθεση της Eurobank σε σχέση με τη συμβολή επενδύσεων και αποταμίευσης στην ελληνική οικονομία

Economy 14.05.2026, 17:06
Σχολιάστε
Ελληνική οικονομία: Τα δύο «κλειδιά» για την άνοδο του ελληνικού ΑΕΠ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι επιπλέον ποιοτικές επενδύσεις και η εθνική αποταμίευση μπορούν να προσδώσουν περαιτέρω δυναμική στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με μελέτη της Eurobank.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της περιοδικής έκθεσης της τράπεζας «7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» η ελληνική οικονομία, μετά από μια μακρά περίοδο αποεπένδυσης, μείωσης του εργατικού δυναμικού και υποχώρησης της συνολικής παραγωγικότητας, έχει εισέλθει σε φάση σταδιακής ανάκαμψης των παραγωγικών της δυνατοτήτων. Η ενίσχυση των επενδύσεων και του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού αποτελεί βασικό παράγοντα αυτής της εξέλιξης.

Ωστόσο, η διατηρήσιμη ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής προϋποθέτει την περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων, τόσο σε όγκο όσο και σε ποιότητα, σε συνδυασμό με ενίσχυση της εγχώριας αποταμίευσης, του εργατικού δυναμικού και της συνολικής παραγωγικότητας. Υπό αυτές τις συνθήκες, καθίσταται εφικτή η αύξηση του δυνητικού προϊόντος και η διαμόρφωση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας τα επόμενα έτη.

Τι συνέβη στην κρίση για την ελληνική οικονομία

Κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους δεν μειώθηκε μόνο το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της ελληνικής οικονομίας, αλλά, με χρονική υστέρηση, και οι παραγωγικές της δυνατότητες. Αυτό αποτυπώθηκε σταδιακά στη συρρίκνωση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και του εργατικού δυναμικού, καθώς και στη μείωση της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών της παραγωγής. Συνεπώς, η κρίση χρέους «κληροδότησε» στην ελληνική οικονομία μειωμένες δυνατότητες παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή συρρίκνωση του δυνητικού προϊόντος. Ωστόσο, της «κληροδότησε» και τεχνογνωσία και εμπειρία, ιδίως στο δημοσιονομικό πεδίο, σχετικά με τις συνθήκες που απαιτούνται για μια ανθεκτική και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι επενδύσεις παγίων  αποτελούν μια εκ των τεσσάρων συνιστωσών της εγχώριας ζήτησης -οι άλλες τρεις είναι η ιδιωτική κατανάλωση, η μεταβολή των αποθεμάτων και η δημόσια κατανάλωση- επηρεάζοντας άμεσα το επίπεδο του παραγόμενου προϊόντος, δηλαδή του ΑΕΠ. Παράλληλα, οι επενδύσεις παγίων συμβάλλουν στη συσσώρευση νέου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μέσω αυτού, στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, διευρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας.

Ως γνωστόν, με αφορμή την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2007–2009, αλλά με βασική αιτία τις χρόνιες δομικές ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας, οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας επιδεινώθηκαν απότομα το 2009. Ακολούθησε μια περίοδος καθίζησης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, με βαθιά πτώση του ΑΕΠ, υψηλή αύξηση της ανεργίας και κατακρήμνιση των επενδύσεων παγίων.

Μείωση παγίου κεφαλαίου κατά 88,7 δισ. ευρώ

Το 2010, έτος κατά το οποίο υπογράφηκε το 1ο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, οι επενδύσεις παγίων διαμορφώθηκαν σε ένα επίπεδο οριακά χαμηλότερο από εκείνο των αποσβέσεων. Για πρώτη φορά από τότε που η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιεύει τα συγκεκριμένα στοιχεία, οι επενδύσεις παγίων δεν επαρκούσαν -έστω και οριακά- για την αντικατάσταση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που αποσυρόταν «λογιστικά» από την παραγωγική διαδικασία. Αυτό σήμαινε ότι οι καθαρές επενδύσεις παγίων ήταν αρνητικές με αποτέλεσμα τη μείωση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της ελληνικής οικονομίας. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό διατηρήθηκε για 12 χρόνια , οδηγώντας σε συνολική μείωση του παγίου κεφαλαίου κατά 88,7 δισεκ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές την περίοδο 2010-2021.

Η εν λόγω επίδοση αντανακλά τη συρρίκνωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας από την πλευρά του παραγωγικού συντελεστή του παγίου κεφαλαίου.

Ωστόσο, από το 2022 και έπειτα, οι καθαρές επενδύσεις παγίων στην ελληνική οικονομία επέστρεψαν σε θετικό έδαφος, τάση που διατηρήθηκε για τέταρτο συνεχόμενο έτος και με αυξανόμενο ρυθμό το 2025. Σε αυτό συνέβαλαν η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), καθώς και η συνεχής βελτίωση της δημοσιονομικής και της χρηματοπιστωτικής κατάστασης της χώρας, στοιχείο που αντανακλάται στην ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου

Συγκεκριμένα, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 16,9% του ονομαστικού ΑΕΠ και οι αποσβέσεις στο 12,9% το 2025. Τούτων δοθέντων, οι καθαρές επενδύσεις παγίων ενισχύθηκαν περαιτέρω στο 3,9% του ΑΕΠ, από 2,9% το 2024, 2,5% το 2023 και 2,0% το 2022. Συνεπώς, την τετραετία 2022-2025 ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός της ελληνικής οικονομίας αυξήθηκε συνολικά κατά 26,4 δισεκ. ευρώ, ανακτώντας το 29,8% των απωλειών της 12ετίας 2010-2021. Σε επίπεδο θεσμικών τομέων, τη μεγαλύτερη συμβολή σε αυτή την ανάκαμψη είχαν κυρίως οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, ενώ ακολούθησε ο τομέας της γενικής κυβέρνησης.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο

Οι οικονομολόγοι της Eurobank επισημαίνουν  τα εξής:

1. Όταν μια οικονομία είναι ανοικτή, τότε έχει τη δυνατότητα να δαπανά περισσότερους πόρους από όσους παράγει, δηλαδή να εισάγει περισσότερο από όσο εξάγει ή, ισοδύναμα, να επενδύει περισσότερο από όσο αποταμιεύει. Το σχετικό κενό, δηλαδή το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, καλύπτεται με εξωτερικό δανεισμό και με άμεσες ξένες επενδύσεις.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι διατηρήσιμη όταν το έλλειμμα διογκώνεται και παραμένει σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ένα αρνητικό σοκ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου μπορεί να περιορίσει τον εξωτερικό δανεισμό, με αποτέλεσμα η συνολική δαπάνη της οικονομίας να πρέπει να προσαρμοστεί στα επίπεδα της παραγωγής. Αυτό συνέβη στην ελληνική οικονομία με αφορμή την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 2000.

Αναμφίβολα, η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων, τόσο σε όγκο, όσο και σε πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα, καθώς αυτές υπολείπονται σημαντικά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ωστόσο, η αύξηση των επενδύσεων θα πρέπει να συνοδευτεί από μεγαλύτερη συμμετοχή των εγχώριων πόρων —δηλαδή της εθνικής αποταμίευσης— στη χρηματοδότησή τους. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο κίνδυνος διεύρυνσης του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και, κατ’ επέκταση, των μελλοντικών υποχρεώσεων της χώρας έναντι φορέων του εξωτερικού.

Το 2025, η συνολική αποταμίευση διαμορφώθηκε στο 11,7% του ΑΕΠ (29,0 δισεκ. ευρώ), έναντι 10,9% το 2024. Τη μεγαλύτερη θετική συμβολή κατέγραψαν οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες και ο τομέας της γενικής κυβέρνησης. Αντιθέτως, η αποταμίευση των νοικοκυριών παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος, στο -1,8% του ΑΕΠ (ή -4,4 δισεκ. ευρώ).

2.    Πέραν της μείωσης του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και της συνολικής παραγωγικότητας, η συρρίκνωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνεται και στη μείωση του εργατικού δυναμικού (βλ. Διάγραμμα 2.1). Από το 2010 μέχρι το 2019, το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 299,2 χιλ. άτομα (5,9%). Αυτό ήταν αποτέλεσμα τόσο της εκροής ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό, όσο και των δημογραφικών τάσεων.

Το 2025 το εργατικό δυναμικό διαμορφώθηκε στα 4.761,7 χιλ. άτομα, ενισχυμένο κατά 31,8 χιλ. άτομα (0,7%) σε σύγκριση με το 2019. Δεδομένης της μείωσης του συνολικού πληθυσμού, το ποσοστό συμμετοχής αυξήθηκε στο 52,9% το 2025, έναντι 52,0% το 2019.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τα ακίνητα
Ακίνητα

Οι όροι και οι ρήτρες για την κοινωνική αντιπαροχή
Ακίνητα: Οι περιοχές «πρωταθλητές» στο ράλι των τιμών [πινακες]
Ακίνητα

Οι περιοχές - πρωταθλητές στο ράλι των ακινήτων [πινακες]
Youth Pass: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ
Economy

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass - Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ
Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση
Economy

Πώς το ενεργειακό σοκ χτυπά την ελληνική οικονομία
Alpha Bank: Κρίσιμη η συγκυρία αύξησης των τιμών της ενέργειας
Economy

Πρωταθλήτρια στην ακριβή στέγη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,17 δισ. τον Απρίλιο
Economy

Πρωτογενές πλεόνασμα 5,17 δισ. κόντρα στον πόλεμο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας
Πετρέλαιο

Από πετρέλαιο της Λ. Αμερικής τα καύσιμα στην Ελλάδα

Πώς η HELLENiQ ENERGY αντικατέστησε το ιρακινό πετρέλαιο με ποσότητες ακόμη και από τη Λατινική Αμερική

Χρήστος Κολώνας
Trastor: Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην ΑΜΚ – Ποιοι μπαίνουν στην εταιρεία
Business

«Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην Trastor - Το προφίλ των επενδυτών

Υπερκάλυψη 1,6 φορές στην ΑΜΚ της Trastor με προσφορές 245 εκατ. ευρώ - Στο διεθνές βιβλίο το 88% των προσφορών

Γιώργος Μανέττας
Allwyn Forward: 10 χρόνια success story για την ελληνική επιχειρηματικότητα
Startups

Allwyn: «Τα καλύτερα έρχονται» για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Πάνω από 700 εκατ. ευρώ αύξηση τζίρου και χιλιάδες θέσεις εργασίας αποτυπώνουν την επιτυχία του προγράμματος Forward της Allwyn που γιόρτασε τα 10 χρόνια του

Γιώργος Πολύζος
Ryanair: Μάχη υπέρ του επιβάτη ή στρατηγική αναζήτησης υψηλότερων κερδών;
Τουρισμός

Οι... ατελείωτες κόντρες της Ryanair 

Γιατί τα «βάζει με όλους» η Ryanair - Τα μέτωπα της low cost αεροπορικής εταιρείας από την Ελλάδα μέχρι την Γερμανία

Λάμπρος Καραγεώργος
Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP
Business

Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP

Στον άλλοτε οικογενειακό τυπογραφείο από το Κορωπί έκανε πρόταση εξαγοράς η DNP - Τι διέβλεψε στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ίσες αμοιβές: Οι τρείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για την άρση της μισθολογικής απόκλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι τρεις υποχρεώσεις για ίσες αμοιβές ανδρών γυναικών

Σε εξέλιξη ο κοινωνικός διάλογος - Πενήντα προτάσεις των κοινωνικών εταίρων έχει ενσωματώσει το υπουργείο Εργασίας στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο  

Κώστας Παπαδής
Γιάννης Ιωσηφάκης (Nvidia): Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα γίνεται
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia προς ελληνικές επιχειρήσεις: «Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα»

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαίο εργαλείο για την ταχύτερη ανάπτυξη εταιρειών, startups και κλάδων, δήλωσε Γιάννης Ιωσηφάκης, αντιπρόεδρος της Nvidia

Γιώργος Πολύζος
Shiseido: Η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 6 μηνών – Δίχως τέλος η κρίση ταυτότητας
World

Κρίση ταυτότητας δίχως τέλος για τη Shiseido

Συνεχίζει να προβληματίζει η Shiseido λόγω των χαμηλών πωλήσεων, παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Economy
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τα ακίνητα
Ακίνητα

Οι όροι και οι ρήτρες για την κοινωνική αντιπαροχή

Νέα ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή - Ποια είναι τα δύο βασικά είδη συμβάσεων - Διάστημα έως 50 ετών για το σκέλος της διαχείρισης από τους αναδόχους

Youth Pass: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ
Economy

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass - Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το Yuth Pass - Δείτε εάν είστε δικαιούχος

Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση
Economy

Πώς το ενεργειακό σοκ χτυπά την ελληνική οικονομία

Οι αντοχές των νοικοκυριών μπροστά στην ενεργειακή κρίση - Σε χαμηλό 42 μηνών η καταναλωτική εμπιστοσύνη - Ποια δημοσιονομικά μέτρα υπάρχουν για νέα μέτρα στήριξης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Alpha Bank: Κρίσιμη η συγκυρία αύξησης των τιμών της ενέργειας
Economy

Πρωταθλήτρια στην ακριβή στέγη η Ελλάδα

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους συμπίπτει με την έναρξη της τουριστικής περιόδου και την αυξημένη εξωτερική ζήτηση, τονίζουν οι αναλυτές της Alpha Bank

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,17 δισ. τον Απρίλιο
Economy

Πρωτογενές πλεόνασμα 5,17 δισ. κόντρα στον πόλεμο

Άντεξε ο προϋπολογισμός και τον Απρίλιο - Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 22,3 δισ.

ΔΝΤ: Η μεταρρύθμιση που άλλαξε την Ελλάδα
Economy

Η μεταρρύθμιση που άλλαξε την Ελλάδα - Τι αποκαλύπτει το ΔΝΤ

Πώς η φορολογική διοίκηση στήριξε την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας - Το ΔΝΤ για την οικονομία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία
Economy

Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρνουν ανάπτυξη

Το σχέδιο ΙΟΒΕ – Euronext για να «μπουν» οι αποταμιεύσεις των Ελλήνων στην ανάπτυξη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τα ακίνητα
Ακίνητα

Οι όροι και οι ρήτρες για την κοινωνική αντιπαροχή

Νέα ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή - Ποια είναι τα δύο βασικά είδη συμβάσεων - Διάστημα έως 50 ετών για το σκέλος της διαχείρισης από τους αναδόχους

ELBISCO: Τι απαντά για τις δικαστικές εξελίξεις
Business

Τι απαντά η ELBISCO για τις δικαστικές εξελίξεις

Η ELBISCO «συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της, χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή της δραστηριότητα

ΕΑΕΕ: Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025
Business

Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025

Οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια

Τι φέρνει η τετραμερής Υπουργική Συνάντηση για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό τον Έλληνα ΥΠΕΝ Σταύρο Παπασταυρου, με συμμετοχή Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας

Euroxx Securities: Νέα τιμή στόχος στη μετοχή του ΟΤΕ – Ποιες οι προοπτικές
Business

Euroxx Securities: Γιατί αναβάθμισε τη μετοχή του ΟΤΕ

Σύσταση «αύξησης θέσεων» με τιμή στόχο τα 21,3 ευρώ εξέδωσε η Euroxx Securities - Ανθεκτική η θέση του ΟΤΕ στον κλάδο

ΔΕΗ: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα με TechLiving Zone
Business

TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ

Τα 47 καταστήματα ΔΕΗ διαθέτουν ήδη TechLiving Zone, με το δίκτυο να επεκτείνεται δυναμικά

Fraport Greece: Αύξηση 3,2% των επιβατών τον Απρίλιο του 2026
Τουρισμός

«Πέταξαν» Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη - Τα στοιχεία της Fraport

Άνοδος στην επιβατική κίνηση σημείωσαν τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Απρίλιο

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής
AGRO

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής

Το πρόγραμμα ΠΑΛΥΘ 2021-2027 ύψους 519 εκατ. ευρώ αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υδατοκαλλιέργεια, ανέφερε ο Μ. Σχοινάς

Ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία: Στα 114,52 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Μάρτιο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εκτοξεύτηκαν οι οφειλέτες - Στα 114,5 δισ. τα ληξιπρόθεσμα

Εκτόξευση καταγράφηκε στον αριθμό των οφειλετών για ληξιπρόθεσμα χρέη, οι οποίοι ανήλθαν σε 4.797.755 έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο

ΕΔΟΡΕΛ: Νέος πρόεδρος ο Βασίλης Κουκουρίκης
AGRO

Στο τιμόνι της ΕΔΟΡΕΛ ο Βασίλης Κουκουρίκης

Στον τομέα των παραγωγών πέρασε η προεδρία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ)

Ακίνητα: Οι περιοχές «πρωταθλητές» στο ράλι των τιμών [πινακες]
Ακίνητα

Οι περιοχές - πρωταθλητές στο ράλι των ακινήτων [πινακες]

Τι δείχνει έρευνα της REMAX για τα ακίνητα - Οι περιοχές με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές - Αναλυτικοί πίνακες για όλη την επικράτεια -

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
AGRO

Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Ο Γιάννης Ανδριανός στην εκδήλωση παρουσίασης του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ολιστική Υγεία και Βοτανική Φαρμακευτική» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Youth Pass: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ
Economy

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass - Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το Yuth Pass - Δείτε εάν είστε δικαιούχος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας ενόψει της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση
Economy

Πώς το ενεργειακό σοκ χτυπά την ελληνική οικονομία

Οι αντοχές των νοικοκυριών μπροστά στην ενεργειακή κρίση - Σε χαμηλό 42 μηνών η καταναλωτική εμπιστοσύνη - Ποια δημοσιονομικά μέτρα υπάρχουν για νέα μέτρα στήριξης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκονται οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies