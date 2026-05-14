ΒRICS: «Πόλεμος» Ιράν και ΗΑΕ στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών

Για άμεση συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας του κατηγόρησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατά τη διάρκεια συνάντησης των χωρών BRICS στο Νέο Δελχί την Πέμπτη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

O Αρακτσί υποστήριξε ότι ούτε οι αμερικανικές βάσεις ούτε η συμμαχία με το Ισραήλ παρείχαν ασφάλεια στα ΗΑΕ και ότι θα έπρεπε να επανεξετάσουν την πολιτική τους απέναντι στο Ιράν.

Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται μία μέρα αφότου τα ΗΑΕ διέψευσαν δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με την οποία επισκέφθηκε τη χώρα του Κόλπου κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, στην οποία ο Αρακτσί είχε ήδη αντιδράσει λέγοντας ότι «όσοι συμπράττουν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν».

Κόντρα στις BRICS

«Δεν ανέφερα τα ΗΑΕ στη δήλωσή μου (στο πλαίσιο των BRICS) για λόγους ενότητας. ⁠Όμως η αλήθεια είναι ότι τα ΗΑΕ συμμετείχαν άμεσα στην επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας μου. Όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις, δεν εξέδωσαν καν καταδίκη», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι δήλωσε ο Αρακτσί την Πέμπτη, απαντώντας σε σχόλια του εκπροσώπου των ΗΑΕ.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν διευκρίνισαν τι ακριβώς είπε ο εκπρόσωπος των ΗΑΕ.

«Πρέπει να ζούμε δίπλα-δίπλα ειρηνικά, και αυτό απαιτεί ειρηνικές σχέσεις και πλήρη κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών», πρόσθεσε ο Αρακτσί.

Ο πόλεμος με το Ιράν ξεκίνησε με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της χώρας στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ η Τεχεράνη αντέδρασε εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών βάσεων και άλλων στόχων σε χώρες του Κόλπου.

Η εφημερίδα Wall Street Journal δημοσίευσε ένα άρθρο τη Δευτέρα, σύμφωνα με το οποίο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν στις αρχές Απριλίου. Η Σαουδική Αραβία έχει επίσης εξαπολύσει πολυάριθμες, μη δημοσιοποιημένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως έχουν δηλώσει δυτικοί και ιρανοί αξιωματούχοι.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν εκφράσει αμφιβολίες ως προς το αν οι συμμετέχοντες στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των χωρών BRICS στην Ινδία θα καταφέρουν να εκδώσουν τελικό ανακοινωθέν, λόγω των διαφορών μεταξύ του Ιράν και των ΗΑΕ, με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι να αναφέρεται ότι υπήρχαν «προβλήματα και επικοινωνιακά ζητήματα» λόγω της παρουσίας των ΗΑΕ.