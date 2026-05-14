Wood: Ανεβάζει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών

Ένα νέο αφήγημα ξετυλίγεται για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την Wood & Company στην έκθεση της για τις ελληνικές τράπεζες. Οι μετοχές του κλάδου δεν θεωρούνται πλέον ένα στοίχημα ανάκαμψης, καθώς η αποκατάσταση των ισολογισμών έχει ολοκληρωθεί.

Η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη διάρκεια της κερδοφορίας και των διανομών προς τους μετόχους, συνεπώς, οι ισχυρές επιδόσεις σε αυτά τα δύο μέτωπα είναι αυτά που θα δώσουν την επόμενη φάση ανόδου των ελληνικών τραπεζών.

Η ανάλυση δεν στηρίζεται πλέον στο επιχείρημα ότι οι αποτιμήσεις είναι εξόφθαλμα φθηνές. Το νέο ζητούμενο είναι αν οι τράπεζες μπορούν να πείσουν την αγορά ότι η υψηλή κερδοφορία, οι επαναλαμβανόμενες διανομές κεφαλαίου και οι αποδόσεις ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στα μέσα επίπεδα της δεκάδας μπορούν να διατηρηθούν ακόμη και μετά την ομαλοποίηση των επιτοκίων.

Ο ρόλος των διανομών

Όπως επισημαίνεται, οι συνεχείς διανομές μειώνουν το βάρος του πλεονάζοντος κεφαλαίου, ενισχύουν την αποδοτικότητα κεφαλαίου, βελτιώνουν τις αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROTE) και επιταχύνουν τη μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs), αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα των κεφαλαίων. Όλα αυτά, σύμφωνα με τη Wood, στηρίζουν υψηλότερους και δικαιολογημένους πολλαπλασιαστές αποτίμησης P/TBV.

Θετική παραμένει και η εικόνα για την πιστωτική επέκταση, καθώς η Wood θεωρεί ότι η ανάπτυξη των δανείων είναι ανθεκτική και στηρίζεται κυρίως στις επιχειρηματικές επενδύσεις και όχι στην καταναλωτική πίστη, γεγονός που την καθιστά λιγότερο ευάλωτη σε βραχυπρόθεσμες γεωπολιτικές ή ενεργειακές αναταράξεις. Επιπλέον, σημαντικό μέρος της αναμενόμενης πιστωτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2028 εκτιμάται ότι θα στηριχθεί από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της Wood για μεσοπρόθεσμη αύξηση της ιδιωτικής πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα κατά περίπου 5%-5,5%.

Οι συστάσεις ανά τράπεζα

H Wood διατηρεί τη σύσταση buy για έξι τράπεζες, την Εθνική Τράπεζα, τη Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank, τη Eurobank, την Optima Bank και την Τράπεζα Κύπρου.

Η Εθνική Τράπεζα είναι η πιο «καθαρή ιστορία ως προς την επιστροφή κεφαλαίου». Διαθέτει ισχυρό πλεόνασμα κεφαλαίων, φθηνή καταθετική βάση, σαφή πορεία διανομών και πρόσθετη ώθηση από τη συνεργασία με την Allianz, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες. Η τιμή στόχος αυξάνεται στα 17,80 με περιθώριο ανόδου περίπου 22% και συνολική προσδοκώμενη απόδοση περίπου 28%. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο νέο τραπεζικό σύστημά της, που είναι το πιο τεχνολογικά προηγμένο με δυνατότητα ενσωμάτωσης τεχνητής νοημοσύνης

Η Eurobank είναι η πιο ισορροπημένη ποιοτική εταιρεία σύνθετων επενδύσεων. Η τιμή στόχος τίθεται στα 4,90 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 23% και συνολική προσδοκώμενη απόδοση 29%. Ο οίκος θεωρεί ότι η αγορά εξακολουθεί να χρεώνει στη μετοχή υπερβολικό ασφάλιστρο πολυπλοκότητας, λόγω της έκθεσης σε Κύπρο και Βουλγαρία, της ενσωμάτωσης της Ελληνικής Τράπεζας και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, η Wood θεωρεί ότι η Eurobank διαθέτει υψηλή κερδοφορία, χαμηλή ένταση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης και μία από τις ισχυρότερες πλατφόρμες επαναλαμβανόμενων προμηθειών στον κλάδο.

Η Alpha Bank προσφέρει το υψηλότερο δυναμικό συνολικής απόδοσης. Η τιμή στόχος αυξάνεται στα 4,60 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 25% και συνολική προσδοκώμενη απόδοση 32%. Ωστόσο για τη Wood παραμένει μια ιστορία εκτέλεσης. Θα πρέπει να αποδείξει ότι οι οι εξαγορές, η συνεργασία με τη UniCredit, η αύξηση των προμηθειών και η δέσμευση για διανομή 60% μπορούν να μετατραπούν σε κερδοφορία.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζεται καλύτερα ως μια μακροπρόθεσμη ιστορία ανάπτυξης με γνώμονα την εκτέλεση και την απόδοση κεφαλαίου. Έχει τιμή στόχο 10,30 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 19% και συνολική προσδοκώμενη απόδοση 26%.Ο οίκος αναγνωρίζει ότι το επιχειρησιακό σχέδιο είναι πειστικό, με αύξηση ισολογισμού, βελτίωση προμηθειών μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής, αυστηρό έλεγχο κόστους και στόχο υψηλής απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, η Πειραιώς ξεκινά με τον χαμηλότερο δείκτη CET1 μεταξύ των ελληνικών συστημικών, αφήνοντας λιγότερο περιθώριο αστοχίας.

Η Τράπεζα Κύπρου παραμένει το πιο καθαρό μέσο εισοδήματος. Έχει τιμή στόχο 11,50 ευρώ και συνολική προσδοκώμενη απόδοση 25%. Η τράπεζα έχει καθαρό κεφάλαιο, κυρίαρχο και εξαιρετικά κερδοφόρο εγχώριο franchise και πολύ υψηλή ορατότητα στις πληρωμές.

Η Optima Bank παραμένει η πιο καθαρή ιστορία ανάπτυξης, με ισχυρή αύξηση δανείων, την καλύτερη κερδοφορία στην κατηγορία της, χωρίς υπερβολικό κεφάλαιο και μια απλή ιστορία μετοχικού κεφαλαίου. Η τιμή στόχος είναι τα 11,50 ευρώ και προσδοκώμενη συνολική απόδοση 21%.