Lotus CEO: Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης απέχουν μια δεκαετία από μαζική παραγωγή

Την ιδέα ότι η εμπορευματοποίηση των μπαταριών στερεάς κατάστασης για ηλεκτρικά οχήματα είναι προ των πυλών απέρριψε ο διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας σπορ αυτοκινήτων Lotus.

Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης λέγεται ότι προσφέρουν σημαντικά υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα από τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου, τροφοδοτώντας τις προσδοκίες ότι θα μπορούσαν να αναδείξουν την επόμενη γενιά ηλεκτρικών οχημάτων, αναφέρει το CNBC.

Μερικές φορές χαρακτηρίζεται ως το «άγιο δισκοπότηρο» της βιώσιμης οδήγησης, η τεχνολογία έχει από καιρό κολλήσει μεταξύ της θεωρίας και της υπόσχεσης εμπορευματοποίησης τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια.

Οι γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας και οι παραγωγοί κυψελών έχουν διαφημίσει την προοπτική της μαζικής παραγωγής μπαταριών στερεάς κατάστασης πριν από το τέλος της δεκαετίας, αν και οι αναλυτές και οι ειδικοί του κλάδου διατηρούν υψηλό βαθμό σκεπτικισμού σχετικά με αυτήν την υπόσχεση.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής για το μέλλον του αυτοκινήτου των Financial Times, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lotus, Κινφένγκ Φενγκ, δήλωσε στο CNBC ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα στον αγώνα για τον μετασχηματισμό της επιστήμης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Δεν είναι μόνο η Lotus

«Δεν είναι μόνο η Lotus που εργάζεται και καταβάλλει προσπάθειες για αυτήν την τάση, είναι στην πραγματικότητα η Geely που πρωτοστατεί στην ανάπτυξη στερεών μπαταριών», δήλωσε ο Φενγκ.

«Η Geely πρόσφατα ίδρυσε κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης που επικεντρώνεται σε τεχνολογίες που σχετίζονται με στερεές μπαταρίες και παρακολουθεί στενά την τάση – και αναπτύσσει ενεργά σχετικές τεχνολογίες», δήλωσε ο Φενγκ, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν ως επικεφαλής τεχνολογίας στην Geely.

«Ωστόσο, κατά την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη πολύς χρόνος πριν μπορέσουμε να επιτύχουμε τη μαζική παραγωγή τέτοιων τεχνολογιών. Η άποψή μου είναι, ας πούμε, τρία έως πέντε χρόνια – ή ακόμα και μια δεκαετία».

Με έδρα το Νόρφολκ στην ανατολική Αγγλία, η Lotus ελέγχεται από τον κινεζικό γίγαντα της αυτοκινητοβιομηχανίας Geely, ο οποίος έχει επίσης μεγάλες επενδύσεις στην Polestar και την Volvo Cars, καθώς και μικρότερα μερίδια στις αυτοκινητοβιομηχανίες πολυτελών αυτοκινήτων Mercedes-Benz και Aston Martin.

«Ένα πρόβλημα που δεν έχει ακόμη διορθωθεί»

Όπως υποδηλώνει το όνομα, οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης περιέχουν έναν στερεό ηλεκτρολύτη, κατασκευασμένο από υλικά όπως κεραμικά. Αυτό τις διαφοποιεί από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες περιέχουν υγρό ηλεκτρολύτη.

Οι υποστηρικτές λένε ότι οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης προσφέρουν ασφαλέστερες, φθηνότερες και πιο ισχυρές μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και ταχύτερους χρόνους φόρτισης.

Εν τω μεταξύ, οι επικριτές έχουν επισημάνει το σχετικά υψηλό κόστος παραγωγής και τη διόγκωση της μπαταρίας κατά τη φόρτιση, καθώς και την υποβάθμιση του στοιχείου μετά από εκτεταμένη φόρτιση.

Ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν προτιμήσει την ανάπτυξη ημι-στερεάς κατάστασης έναντι των στερεάς κατάστασης. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούν έναν υβριδικό σχεδιασμό στερεού και υγρού ηλεκτρολύτη.

«Δεν πιστεύω ακόμη ότι η τεχνολογία έχει ωριμάσει στο επίπεδο που να τροφοδοτεί μαζικές παραγωγές για να παρέχει τις συνεπείς, βιώσιμες επιδόσεις που θα χρειάζονταν στον κλάδο», δήλωσε ο Φενγκ.

«Τα ζητήματα ασφάλειας έχουν ήδη επιλυθεί. Ωστόσο, το πρόβλημα εδώ είναι ότι όταν ο ρυθμός εκφόρτισης αυξάνεται, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται και επίσης όταν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας αυξάνεται, ο ρυθμός εκφόρτισης μειώνεται. Αυτό είναι απλώς ένα πρόβλημα που δεν έχει ακόμη διορθωθεί».