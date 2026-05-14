Lotus CEO: Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης απέχουν μια δεκαετία από μαζική παραγωγή

Ο CEO της Lotus, δήλωσε ότι θα μπορούσε να περάσει άλλη μια δεκαετία πριν η πολλά υποσχόμενη τεχνολογία μπαταριών στερεάς κατάστασης υλοποιήσει την υπόσχεσή της.

Τεχνολογία 14.05.2026, 23:55
Σχολιάστε
Lotus CEO: Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης απέχουν μια δεκαετία από μαζική παραγωγή
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ιδέα ότι η εμπορευματοποίηση των μπαταριών στερεάς κατάστασης για ηλεκτρικά οχήματα είναι προ των πυλών απέρριψε ο διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας σπορ αυτοκινήτων Lotus.

Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης λέγεται ότι προσφέρουν σημαντικά υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα από τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου, τροφοδοτώντας τις προσδοκίες ότι θα μπορούσαν να αναδείξουν την επόμενη γενιά ηλεκτρικών οχημάτων, αναφέρει το CNBC.

Μερικές φορές χαρακτηρίζεται ως το «άγιο δισκοπότηρο» της βιώσιμης οδήγησης, η τεχνολογία έχει από καιρό κολλήσει μεταξύ της θεωρίας και της υπόσχεσης εμπορευματοποίησης τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια.

Οι γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας και οι παραγωγοί κυψελών έχουν διαφημίσει την προοπτική της μαζικής παραγωγής μπαταριών στερεάς κατάστασης πριν από το τέλος της δεκαετίας, αν και οι αναλυτές και οι ειδικοί του κλάδου διατηρούν υψηλό βαθμό σκεπτικισμού σχετικά με αυτήν την υπόσχεση.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής για το μέλλον του αυτοκινήτου των Financial Times, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lotus, Κινφένγκ Φενγκ, δήλωσε στο CNBC ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα στον αγώνα για τον μετασχηματισμό της επιστήμης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Lotus

Δεν είναι μόνο η Lotus

«Δεν είναι μόνο η Lotus που εργάζεται και καταβάλλει προσπάθειες για αυτήν την τάση, είναι στην πραγματικότητα η Geely που πρωτοστατεί στην ανάπτυξη στερεών μπαταριών», δήλωσε ο Φενγκ.

«Η Geely πρόσφατα ίδρυσε κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης που επικεντρώνεται σε τεχνολογίες που σχετίζονται με στερεές μπαταρίες και παρακολουθεί στενά την τάση – και αναπτύσσει ενεργά σχετικές τεχνολογίες», δήλωσε ο Φενγκ, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν ως επικεφαλής τεχνολογίας στην Geely.

«Ωστόσο, κατά την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη πολύς χρόνος πριν μπορέσουμε να επιτύχουμε τη μαζική παραγωγή τέτοιων τεχνολογιών. Η άποψή μου είναι, ας πούμε, τρία έως πέντε χρόνια – ή ακόμα και μια δεκαετία».

Με έδρα το Νόρφολκ στην ανατολική Αγγλία, η Lotus ελέγχεται από τον κινεζικό γίγαντα της αυτοκινητοβιομηχανίας Geely, ο οποίος έχει επίσης μεγάλες επενδύσεις στην Polestar και την Volvo Cars, καθώς και μικρότερα μερίδια στις αυτοκινητοβιομηχανίες πολυτελών αυτοκινήτων Mercedes-Benz και Aston Martin.

LOTUS

«Ένα πρόβλημα που δεν έχει ακόμη διορθωθεί»

Όπως υποδηλώνει το όνομα, οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης περιέχουν έναν στερεό ηλεκτρολύτη, κατασκευασμένο από υλικά όπως κεραμικά. Αυτό τις διαφοποιεί από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες περιέχουν υγρό ηλεκτρολύτη.

Οι υποστηρικτές λένε ότι οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης προσφέρουν ασφαλέστερες, φθηνότερες και πιο ισχυρές μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και ταχύτερους χρόνους φόρτισης.

Εν τω μεταξύ, οι επικριτές έχουν επισημάνει το σχετικά υψηλό κόστος παραγωγής και τη διόγκωση της μπαταρίας κατά τη φόρτιση, καθώς και την υποβάθμιση του στοιχείου μετά από εκτεταμένη φόρτιση.

Ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν προτιμήσει την ανάπτυξη ημι-στερεάς κατάστασης έναντι των στερεάς κατάστασης. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούν έναν υβριδικό σχεδιασμό στερεού και υγρού ηλεκτρολύτη.

«Δεν πιστεύω ακόμη ότι η τεχνολογία έχει ωριμάσει στο επίπεδο που να τροφοδοτεί μαζικές παραγωγές για να παρέχει τις συνεπείς, βιώσιμες επιδόσεις που θα χρειάζονταν στον κλάδο», δήλωσε ο Φενγκ.

«Τα ζητήματα ασφάλειας έχουν ήδη επιλυθεί. Ωστόσο, το πρόβλημα εδώ είναι ότι όταν ο ρυθμός εκφόρτισης αυξάνεται, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται και επίσης όταν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας αυξάνεται, ο ρυθμός εκφόρτισης μειώνεται. Αυτό είναι απλώς ένα πρόβλημα που δεν έχει ακόμη διορθωθεί».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τα ακίνητα
Ακίνητα

Οι όροι και οι ρήτρες για την κοινωνική αντιπαροχή
ELBISCO: Τι απαντά για τις δικαστικές εξελίξεις
Business

Τι απαντά η ELBISCO για τις δικαστικές εξελίξεις
ΕΑΕΕ: Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025
Business

Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια
Euroxx Securities: Νέα τιμή στόχος στη μετοχή του ΟΤΕ – Ποιες οι προοπτικές
Business

Euroxx Securities: Γιατί αναβάθμισε τη μετοχή του ΟΤΕ
ΔΕΗ: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα με TechLiving Zone
Business

TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας
Πετρέλαιο

Από πετρέλαιο της Λ. Αμερικής τα καύσιμα στην Ελλάδα

Πώς η HELLENiQ ENERGY αντικατέστησε το ιρακινό πετρέλαιο με ποσότητες ακόμη και από τη Λατινική Αμερική

Χρήστος Κολώνας
Trastor: Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην ΑΜΚ – Ποιοι μπαίνουν στην εταιρεία
Business

«Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην Trastor - Το προφίλ των επενδυτών

Υπερκάλυψη 1,6 φορές στην ΑΜΚ της Trastor με προσφορές 245 εκατ. ευρώ - Στο διεθνές βιβλίο το 88% των προσφορών

Γιώργος Μανέττας
Allwyn Forward: 10 χρόνια success story για την ελληνική επιχειρηματικότητα
Startups

Allwyn: «Τα καλύτερα έρχονται» για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Πάνω από 700 εκατ. ευρώ αύξηση τζίρου και χιλιάδες θέσεις εργασίας αποτυπώνουν την επιτυχία του προγράμματος Forward της Allwyn που γιόρτασε τα 10 χρόνια του

Γιώργος Πολύζος
Ryanair: Μάχη υπέρ του επιβάτη ή στρατηγική αναζήτησης υψηλότερων κερδών;
Τουρισμός

Οι... ατελείωτες κόντρες της Ryanair 

Γιατί τα «βάζει με όλους» η Ryanair - Τα μέτωπα της low cost αεροπορικής εταιρείας από την Ελλάδα μέχρι την Γερμανία

Λάμπρος Καραγεώργος
Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP
Business

Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP

Στον άλλοτε οικογενειακό τυπογραφείο από το Κορωπί έκανε πρόταση εξαγοράς η DNP - Τι διέβλεψε στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ίσες αμοιβές: Οι τρείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για την άρση της μισθολογικής απόκλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι τρεις υποχρεώσεις για ίσες αμοιβές ανδρών γυναικών

Σε εξέλιξη ο κοινωνικός διάλογος - Πενήντα προτάσεις των κοινωνικών εταίρων έχει ενσωματώσει το υπουργείο Εργασίας στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο  

Κώστας Παπαδής
Γιάννης Ιωσηφάκης (Nvidia): Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα γίνεται
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia προς ελληνικές επιχειρήσεις: «Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα»

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαίο εργαλείο για την ταχύτερη ανάπτυξη εταιρειών, startups και κλάδων, δήλωσε Γιάννης Ιωσηφάκης, αντιπρόεδρος της Nvidia

Γιώργος Πολύζος
Shiseido: Η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 6 μηνών – Δίχως τέλος η κρίση ταυτότητας
World

Κρίση ταυτότητας δίχως τέλος για τη Shiseido

Συνεχίζει να προβληματίζει η Shiseido λόγω των χαμηλών πωλήσεων, παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Τεχνολογία
Γιάννης Ιωσηφάκης (Nvidia): Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα γίνεται
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia προς ελληνικές επιχειρήσεις: «Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα»

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαίο εργαλείο για την ταχύτερη ανάπτυξη εταιρειών, startups και κλάδων, δήλωσε Γιάννης Ιωσηφάκης, αντιπρόεδρος της Nvidia

Γιώργος Πολύζος
Smartphones: Από το 2027 η ανάκαμψη της αγοράς
Τεχνολογία

Από το 2027 η ανάκαμψη της αγοράς smartphone

Η premium κατηγορία κρατά όρθια την αγορά smartphones - Οι εκτιμήσεις της Counterpoint Research

Αναστάσιος Μαντικίδης
Amazon: Εγκαταλείπει το chatbot Rufus και λανσάρει το «Alexa Shopping Agent»
Tεχνητή νοημοσύνη

Αλλάζει... chatbot η Amazon - Από τον Rufus στην Αlexa fo Shopping

Η Amazon παρουσίασε το «Alexa for Shopping», ένα bot e-commerce που μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις και να εκτελεί ενέργειες εκ μέρους των χρηστών

Alibaba: Κατάρρευση κερδών κατά 84% παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud
Τεχνολογία

Κατάρρευση κερδών για Alibaba παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud

Η Alibaba ανέφερε ότι τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ανήλθαν σε 9 δισ. γιουάν

Tencent: Αύξηση εσόδων χάρη στα games και τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνολογία

Αύξηση εσόδων χάρη στα games και την ΑΙ για την κινεζική Tencent

Ο CEO της Tencent δήλωσε ότι η εταιρεία σημείωσε «σημαντική αρχική πρόοδο» όσον αφορά τα νέα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης κατά το α΄ τρίμηνο

Nvidia: Ο Χουάνγκ θα συνοδεύσει τελικά τον Τραμπ στην Κίνα
Τεχνολογία

Ο Χουάνγκ της Nvidia θα συνοδεύσει τελικά τον Τραμπ στην Κίνα

«Ο Τζένσεν παρευρίσκεται στη σύνοδο κορυφής κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Τραμπ για να υποστηρίξει την Αμερική και τους στόχους της κυβέρνησης», δήλωσε εκπρόσωπος της Nvidia

Samsung Electronics: Η δεύτερη ασιατική εταιρεία στο club του τρισεκατομμυρίου [γράφημα]
Τεχνολογία

Στο «χρυσό» club του ενός τρισ. η Samsung [γράφημα]

Μετά την TSMC της Ταϊβάν, η Νοτιο Κορεάτικη Samsung Electronics ξεπέρασε σε κεφαλαιοποίηση το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Latest News
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τα ακίνητα
Ακίνητα

Οι όροι και οι ρήτρες για την κοινωνική αντιπαροχή

Νέα ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή - Ποια είναι τα δύο βασικά είδη συμβάσεων - Διάστημα έως 50 ετών για το σκέλος της διαχείρισης από τους αναδόχους

ELBISCO: Τι απαντά για τις δικαστικές εξελίξεις
Business

Τι απαντά η ELBISCO για τις δικαστικές εξελίξεις

Η ELBISCO «συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της, χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή της δραστηριότητα

ΕΑΕΕ: Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025
Business

Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025

Οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια

Τι φέρνει η τετραμερής Υπουργική Συνάντηση για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό τον Έλληνα ΥΠΕΝ Σταύρο Παπασταυρου, με συμμετοχή Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας

Euroxx Securities: Νέα τιμή στόχος στη μετοχή του ΟΤΕ – Ποιες οι προοπτικές
Business

Euroxx Securities: Γιατί αναβάθμισε τη μετοχή του ΟΤΕ

Σύσταση «αύξησης θέσεων» με τιμή στόχο τα 21,3 ευρώ εξέδωσε η Euroxx Securities - Ανθεκτική η θέση του ΟΤΕ στον κλάδο

ΔΕΗ: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα με TechLiving Zone
Business

TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ

Τα 47 καταστήματα ΔΕΗ διαθέτουν ήδη TechLiving Zone, με το δίκτυο να επεκτείνεται δυναμικά

Fraport Greece: Αύξηση 3,2% των επιβατών τον Απρίλιο του 2026
Τουρισμός

«Πέταξαν» Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη - Τα στοιχεία της Fraport

Άνοδος στην επιβατική κίνηση σημείωσαν τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Απρίλιο

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής
AGRO

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής

Το πρόγραμμα ΠΑΛΥΘ 2021-2027 ύψους 519 εκατ. ευρώ αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υδατοκαλλιέργεια, ανέφερε ο Μ. Σχοινάς

Ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία: Στα 114,52 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Μάρτιο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εκτοξεύτηκαν οι οφειλέτες - Στα 114,5 δισ. τα ληξιπρόθεσμα

Εκτόξευση καταγράφηκε στον αριθμό των οφειλετών για ληξιπρόθεσμα χρέη, οι οποίοι ανήλθαν σε 4.797.755 έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο

ΕΔΟΡΕΛ: Νέος πρόεδρος ο Βασίλης Κουκουρίκης
AGRO

Στο τιμόνι της ΕΔΟΡΕΛ ο Βασίλης Κουκουρίκης

Στον τομέα των παραγωγών πέρασε η προεδρία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ)

Ακίνητα: Οι περιοχές «πρωταθλητές» στο ράλι των τιμών [πινακες]
Ακίνητα

Οι περιοχές - πρωταθλητές στο ράλι των ακινήτων [πινακες]

Τι δείχνει έρευνα της REMAX για τα ακίνητα - Οι περιοχές με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές - Αναλυτικοί πίνακες για όλη την επικράτεια -

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
AGRO

Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Ο Γιάννης Ανδριανός στην εκδήλωση παρουσίασης του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ολιστική Υγεία και Βοτανική Φαρμακευτική» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Youth Pass: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ
Economy

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass - Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το Yuth Pass - Δείτε εάν είστε δικαιούχος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας ενόψει της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση
Economy

Πώς το ενεργειακό σοκ χτυπά την ελληνική οικονομία

Οι αντοχές των νοικοκυριών μπροστά στην ενεργειακή κρίση - Σε χαμηλό 42 μηνών η καταναλωτική εμπιστοσύνη - Ποια δημοσιονομικά μέτρα υπάρχουν για νέα μέτρα στήριξης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκονται οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies