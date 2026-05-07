ΕΕ -Ιαπωνία: Δεσμεύονται να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε κρίσιμα ορυκτά και μπαταρίες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ΕΕ και η Ιαπωνία δεσμεύθηκαν να εμβαθύνουν τις εμπορικές σχέσεις και από κοινού για την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου (HLED) μεταξύ Ιαπωνίας και ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Από την πλευρά της ΕΕ συμπροήδρευσε ο κ. Stéphane Séjourné, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, και ο κ. Maroš Šefčovič, Ευρωπαίος Επίτροπος για το Εμπόριο και την Οικονομική Ασφάλεια, τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διαφάνεια, και από την ιαπωνική πλευρά ο κ. Akazawa Ryosei, υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας, και ο κ. Hori Iwao, υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας.

Κατά τη διάρκεια του Διαλόγου, και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη μακροχρόνια στρατηγική τους σχέση και συμφώνησαν να την ενισχύσουν περαιτέρω. Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Αυτό περιλαμβάνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους για τη μεταρρύθμιση και την υποστήριξη πολυμερών φόρουμ όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), καθώς και για τη συνεργασία στο πλαίσιο πολυμερών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της G7 και μέσω του διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Συνολικής και Προοδευτικής Συμφωνίας για την Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού (CPTPP).

Επιπλέον, ανταλλάσσοντας απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία των εύρυθμων, σταθερών και διαφανών ενεργειακών αγορών και επιβεβαίωσαν τη σημασία των ασφαλών και αδιάλειπτων εμπορικών ροών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων οδών και υποδομών.

Η Συμμαχία Ανταγωνιστικότητας ΕΕ-Ιαπωνίας

Οι υπουργοί εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για όλες τις μορφές οικονομικού καταναγκασμού που εφαρμόζονται από τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, εξέφρασαν τη λύπη τους για την πρόσφατη επέκταση των αδικαιολόγητων περιορισμών στις εξαγωγές και επανέλαβαν τη σημασία της διασφάλισης ότι τα μέτρα ελέγχου των εξαγωγών είναι στενά καθορισμένα, δεν εισάγουν διακρίσεις και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και πρακτική, ώστε να μην διαταράσσονται οι στρατηγικές αλυσίδες εφοδιασμού, ιδίως εκείνες για κρίσιμα ορυκτά.

Εξέφρασαν επίσης τις σοβαρές ανησυχίες τους σχετικά με τη χρήση μη εμπορικών πολιτικών και πρακτικών που οδηγούν σε επιβλαβή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και στρεβλώσεις της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ και η Ιαπωνία επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού και, ως εκ τούτου, να υλοποιήσουν τη Συμμαχία Ανταγωνιστικότητας ΕΕ-Ιαπωνίας που συστάθηκε στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας τον Ιούλιο του 2025, ιδίως ενισχύοντας τη συμπληρωματικότητα και δημιουργώντας ανθεκτικές και ασφαλείς αγορές σε στρατηγικά προϊόντα, ιδίως σε κρίσιμα ορυκτά, μπαταρίες, καθαρή τεχνολογία, καθαρή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, του υδρογόνου και της ηλιακής ενέργειας, του χάλυβα, της ρομποτικής και της βιοτεχνολογίας, της αμυντικής και διαστημικής βιομηχανίας, βασιζόμενοι στο έργο στα σχετικά διμερή φόρουμ, καθώς και σε εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιήθηκαν στην Εβδομάδα Επιχειρηματικής και Βιομηχανικής Δραστηριότητας ΕΕ-Ιαπωνίας.

H συνεργασία ΕΤΕπ και Ιαπωνικής Τράπεζας Διεθνούς Συνεργασίας

Επίσης, αναγνώρισαν τις συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ιαπωνικής Τράπεζας Διεθνούς Συνεργασίας (JBIC) σχετικά με τη συνεργασία τους. Οι υπουργοί χαιρέτισαν επίσης την πρόοδο που σημειώθηκε μέσω των συνεδριάσεων αντιστοίχισης για τα Στρατηγικά Έργα στο πλαίσιο του Νόμου της ΕΕ για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA) και επανέλαβαν την πρόθεσή τους να διερευνήσουν την υποστήριξη για την υλοποίηση πρόσθετων κοινών έργων κρίσιμων ορυκτών μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας.

Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές προόδους του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Μπαταριών για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Μπαταριών και του RECHARGE, με βάση τη Συμμαχία Ανταγωνιστικότητας ΕΕ-Ιαπωνίας, οι Υπουργοί θα εφαρμόσουν πολιτικές για την προώθηση της συνεργασίας και των δύο βιομηχανιών για την περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας στις μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης ευκαιριών για τις βιομηχανίες μπαταριών και στις δύο πλευρές, ώστε να διερευνήσουν πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Βασιζόμενοι στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε πέρυσι μεταξύ του Οργανισμού Επιτάχυνσης της Πράσινης Μετάβασης (GX) της Ιαπωνίας, του JETRO και της InnoEnergy, και οι δύο πλευρές σκοπεύουν επίσης να προωθήσουν πρωτοβουλίες όπως η παροχή υποστήριξης σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την καινοτομία και στις δύο πλευρές.

Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τον ρόλο της Επιχειρηματικής Στρογγυλής Τράπεζας ΕΕ-Ιαπωνίας ως τόπου ανταλλαγής πολιτικής και ως επενδυτικής πλατφόρμας για τη διευκόλυνση επιχειρηματικών έργων μεταξύ Ευρώπης και Ιαπωνίας.

Επιπλέον, μετά την έκκληση των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής του 2025 και βασιζόμενοι στην κοινή τους δέσμευση για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της οικονομικής ασφάλειας και αντιμετώπιση κρίσιμων εξαρτήσεων και συστημικών τρωτών σημείων, οι Υπουργοί συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας στο πλαίσιο της αναβαθμισμένης Ομάδας Εργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας για την Οικονομική Ασφάλεια και τα Συναφή Αναδυόμενα Εμπορικά και Οικονομικά Θέματα, τονίζοντας την ανάγκη για στενότερη συνεργασία στην προώθηση και προστασία κρίσιμων και αναδυόμενων τεχνολογιών. Αυτή η συνεργασία θα περιλαμβάνει κοινή εργασία για την αξιολόγηση του κινδύνου μεταφοράς τεχνολογίας, μέτρα μετριασμού, συντονισμένες αντιδράσεις και δομημένη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τους κατόχους τεχνολογίας. Και οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν την προώθηση αυτής της συνεργασίας εντός της G7 και με άλλους ομοϊδεάτες εταίρους.

Η συζήτηση για το χάλυβα

Στο πλαίσιο των ανησυχιών της Ιαπωνίας σχετικά με το προτεινόμενο μέτρο της ΕΕ για τον χάλυβα, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας και τις συμφωνίες που καλύπτονται από τον ΠΟΕ, τονίζοντας παράλληλα ότι απαιτείται ισχυρότερη παγκόσμια δράση για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας χάλυβα.

Και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις αντίστοιχες βιομηχανικές πολιτικές τους, με στόχο την αναζήτηση μιας αμοιβαία επωφελούς λύσης και θα συνεχίσουν τις συζητήσεις για τη διατήρηση και την περαιτέρω ενίσχυση ελεύθερων, ανοιχτών, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανών εμπορικών αλυσίδων και αλυσίδων εφοδιασμού μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας, ιδίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μπαταριών, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.