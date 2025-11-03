Metlen: Νέες business σε μπαταρίες και ΑΠΕ

Την επέκταση του «πράσινου» χαρτοφυλακίου της στην αγορά των Βαλκανίων και σε δεύτερο χρόνο στη ΝΑ Ευρώπη έχει αποφασίσει η Metlen, η οποία προχωρεί το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά στρατηγικές κινήσεις, ως εκπρόσωπος έργων ΑΠΕ και μπαταριών τρίτων επενδυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Metlen ξεκίνησε από τις αρχές Νοεμβρίου να δραστηριοποιείται στην αγορά της Ρουμανίας -με ένα χαρτοφυλάκιο έργων 10 MW. Ακολουθεί η Βουλγαρία εντός του 2026 και εν συνεχεία -σε δεύτερο χρόνο- άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης όπως η Κροατία και η Ουγγαρία.

Η Metlen αποτελεί επί της ουσίας τον πρώτο ελληνικό Φορέα Σωρευτικής Εκπρόσωπησης (ΦοΣΕ) με δραστηριότητα εκτός συνόρων Πρόκειται για εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση στις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο των μονάδων ΑΠΕ, (είτε των ομίλων όπου ανήκουν, είτε τρίτων παραγωγών- πελατών), αλλά και των μπαταριών τους.

Για παράδειγμα στην περίπτωση της Metlen, το τμήμα ΦοΣΕ της εταιρείας εκπροσωπεί έργα συνολικής ισχύος 2,1 GW, μεταξύ των οποίων 1 GW ΑΠΕ στην Ελλάδα (απ’ αυτά τα 450-500 MW είναι δικά της και τα υπόλοιπα τρίτων), 130 MW στη γειτονική Ιταλία, ανάμεσα στα οποία και μια μπαταρία 6 MW στη Σαρδηνία, καθώς και ένα φωτοβολταϊκό 10 MW στη Ρουμανία.

«Στα φωτοβολταϊκά και αιολικά ο ΦοΣΕ απλώς καλείται απλώς να προβλέψει τη παραγωγή τους την επόμενη ημέρα, ωστόσο στη περίπτωση των μπαταριών κάνει βελτιστοποίηση (optimization) της λειτουργίας τους. Οταν οι χονδρεμπορικές τιμές είναι χαμηλές, δίνει εντολή να φορτίσουν οι μπαταρίες, και όταν οι τιμές είναι υψηλές, δίνει εντολή να εκφορτίσουν, δηλαδή παρεμβαίνει ενεργά στη παραγωγής τους και επιλέγει σε ποια αγορά θα πουλήσουν την αποθηκευμένη τους ενέργεια», εξήγησε ο Γιώργος Ζαζιάς, Long Term Optimisation & Aggregation Director της εταιρείας, σε workshop της Μetlen για τους δημοσιογράφους.

Η Metlen, αξιοποιώντας την εμπειρία στο trading φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφέρει αυτή την κουλτούρα και τεχνογνωσία στην αγορά ΑΠΕ. Το νέο μοντέλο γίνεται πλέον data-driven και στηρίζεται στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων και στον ακριβή υπολογισμό κινδύνου.

Τηλεδιαχείριση

Παράλληλα, στόχος του ΦοΣΕ της Metlen είναι να τηλεδιαχειρίζεται τα έργα του χαρτοφυλακίου που εκπροσωπεί. Αυτός είναι και ο λόγος που αναπτύσσει μια κεντρική πλατφόρμα χειρισμού (Virtual Power Plant, VPP) αρχικά για τα έργα ΑΠΕ και στη συνέχεια για τις μπαταρίες, σε συνεργασία με ένα τρίτο παίκτη, λεπτομέρειες για τον οποίο αναμένεται να ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο.

Το εργαλείο της τηλεδιαχείρισης επιτρέπει στα έργα που εκπροσωπεί ο ΦοΣΕ της Μetlen να συμμετέχουν και στην αγορά Εξισορρόπησης, παρέχοντας τους μια επιπλέον αμοιβή κάθε φορά που ο Διαχειριστής ζητά να μειωθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευστάθεια του συστήματος.

Στο κεφάλαιο της αγοράς Εξισορρόπησης, η εταιρεία διαχειρίζεται εδώ και χρόνια την παραγωγή των θερμικών μονάδων του ομίλου, συνολικής ισχύος 2 GW, γεγονός που σημαίνει ότι έχει εμπειρία από το χώρο. Η εμπειρία αυτή έχει τη σημασία της ενόψει της επικείμενης λειτουργίας μέσα στο 2026 των πρώτων από τις μπαταρίες που κέρδισαν τους διαγωνισμούς της ΡΑΑΕΥ (αυτά που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης).

Τα πράσινα πιστοποιητικά

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δυνατότητα στους παραγωγούς να αγοράσει η ίδια η εταιρεία τα πράσινα πιστοποιητικά από τα έργα τους αυξάνοντας τα εισοδήματά τους, η σύναψη διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας της παραγωγής μονάδων ΑΠΕ που δεν έχουν λειτουργική ενίσχυση, όπως και έργων ΑΠΕ με ταρίφα που οι παραγωγοί έχουν επιλέξει να αναστείλουν για μία 2ετία.

Ειδικότερα για τις μπαταρίες, και κυρίως αυτές που θα λειτουργούν με αμιγώς εμπορικούς όρους (merchant), η εταιρεία θα προσφέρει μια σειρά από ευέλικτα προϊόντα εκπροσώπησης: από συμβάσεις σταθερού εσόδου και επομένως μειωμένου ρίσκου, μέχρι συμφωνίες διαμοιρασμού του κέρδους.

Τροχοπέδη στις πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν διάφορες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη πρόσκληση του ΥΠΕΝ για τις merchant μπαταρίες με αμιγώς αδειοδοτικά κίνητρα (δηλαδή χωρίς τη παραμικρή ενίσχυση), με την οποία απαγορεύεται σε μία εταιρεία όχι μόνο να κατέχει αλλά και να εκπροσωπεί έργα πάνω από 500 MW μέχρι το 2029.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι με δεδομένο ότι ελληνική αγορά εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν μπαταρίες ισχύος περίπου 6.000 MW, θα πρέπει να δημιουργηθούν τουλάχιστον 12 εγχώριοι ΦοΣΕ, για να αναλάβουν την εκπροσώπησή τους.