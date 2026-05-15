AXIA – Alpha Finance: Ισχυρό το α’ 3μηνο της HELLENiQ ENERGY

Business 15.05.2026, 10:28
Ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY, με την AXIA – Alpha Finance να κάνει λόγο για επιδόσεις που ξεπέρασαν τόσο τις δικές της εκτιμήσεις όσο και τις προβλέψεις της αγοράς.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα EBITDA του α’ τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 293 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62% σε ετήσια βάση, αν και μειωμένα κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της AXIA – Alpha Finance για EBITDA ύψους 276 εκατ. ευρώ, αλλά και το consensus της αγοράς που είχε διαμορφωθεί στα 284 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 140 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 155% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ενώ σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν μείωση 26%.

Το αποτέλεσμα κινήθηκε κοντά στο ανώτερο εύρος των εκτιμήσεων της αγοράς, που τοποθετούνταν στα 153 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις της AXIA – Alpha Finance ήταν χαμηλότερες, στα 117 εκατ. ευρώ.

Αυξημένος δανεισμός λόγω κεφαλαίου κίνησης

Η ανάλυση επισημαίνει ότι ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά περίπου 537 εκατ. ευρώ μέσα στο τρίμηνο, φτάνοντας τα 2,676 δισ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2026, έναντι 2,139 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, λόγω των εργασιών συντήρησης (turnaround) αλλά και των συνθηκών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διοίκηση, η τάση αυτή αρχίζει ήδη να αντιστρέφεται σταδιακά κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Θετικές εκτιμήσεις της διοίκησης για τη συνέχεια της χρονιάς

Η διοίκηση της HELLENiQ ENERGY εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για την πορεία του έτους, εκτιμώντας ότι μπορεί να επιτύχει προσαρμοσμένα EBITDA υψηλότερα από εκείνα του 2025.

Καθοριστική συμβολή αναμένεται να έχει η αυξημένη αποδοτικότητα που προκύπτει από τις εργασίες αναβάθμισης στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, οι οποίες εκτιμάται ότι θα προσφέρουν βελτίωση του μικτού περιθωρίου κατά τουλάχιστον 0,5 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, επιπλέον έργα αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις λειτουργικές αποδόσεις και τα ετήσια οφέλη.

Η AXIA – Alpha Finance σημειώνει επίσης ότι προς το τέλος του έτους προγραμματίζεται turnaround και στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης.

Ενίσχυση της διαφοροποίησης στην προμήθεια αργού

Σε ό,τι αφορά την προμήθεια αργού πετρελαίου, η εταιρεία συνεχίζει τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας, αξιοποιώντας φορτία από τη Νορβηγία, τη Λατινική Αμερική και πιο πρόσφατα από τη Βόρεια Αμερική.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο συνήθης χρονικός ορίζοντας για τις σχετικές κρατήσεις φορτίων ξεπερνά τους δύο μήνες, γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του εφοδιασμού.

Ανθεκτική η ζήτηση καυσίμων στην ελληνική αγορά

Η AXIA μεταφέρει επίσης την εκτίμηση της διοίκησης ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται ουσιαστική κάμψη της ζήτησης στην αγορά καυσίμων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Η ζήτηση για καύσιμα κίνησης παρακολουθείται στενά ενόψει της τουριστικής περιόδου, με τη διοίκηση να εμφανίζεται θετική για την πορεία της εγχώριας κατανάλωσης.

Θετικές προοπτικές για τα περιθώρια διύλισης

Ιδιαίτερα θετική εμφανίζεται η διοίκηση και για τα περιθώρια διύλισης στη Μεσόγειο, τα οποία, όπως σημειώνεται, παραμένουν ισχυρά και υποστηρικτικά για την κερδοφορία του ομίλου.

Η εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι οι συνθήκες αυτές δεν αναμένεται να αλλάξουν δραστικά στο άμεσο μέλλον, στοιχείο που ενισχύει τη θετική εικόνα για τη συνέχεια του έτους.

Πρόοδος και στα έργα έρευνας υδρογονανθράκων

Σε ό,τι αφορά τον τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων (E&P), η AXIA – Alpha Finance σημειώνει ότι τα κοινά θαλάσσια blocks Chevron – HELLENiQ ENERGY βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.

Οι πρώτες σεισμικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στα επόμενα τρίμηνα, ενώ γεώτρηση στη θαλάσσια περιοχή του Βόρειου Ιονίου, δυτικά της Κέρκυρας, προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Παράλληλα, προχωρά και η ανάπτυξη των νέων παραχωρήσεων σε συνεργασία με τη Chevron.

Θετική στάση της AXIA – Alpha Finance για τη μετοχή

Η AXIA – Alpha Finance εκτιμά ότι το περιβάλλον για τη HELLENiQ ENERGY παραμένει υποστηρικτικό για το επόμενο διάστημα, με τα έργα βελτίωσης αποδοτικότητας να αναμένεται να προσθέσουν επιπλέον λειτουργικά οφέλη σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι αναλυτές της διατηρούν θετική στάση για τη μετοχή και θεωρούν ότι οι τρέχουσες εκτιμήσεις του για προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 875 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 303 εκατ. ευρώ για το 2026 ενδέχεται να αναθεωρηθούν ανοδικά.

Σύμφωνα με την AXIA – Alpha Finance, η αγορά αναμένεται να αντιδράσει θετικά στα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ενώ οι συνθήκες του δεύτερου τριμήνου του 2026 παραμένουν υποστηρικτικές.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι η μετοχή υπεραποδίδει σε σχέση με τον εγχώριο ανταγωνισμό και την ελληνική αγορά συνολικά, χωρίς ωστόσο να έχει αποτυπώσει πλήρως τη δυναμική που εμφανίζουν αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου.

Όπως αναφέρει, ο δείκτης EV/EBITDA για το 2026 διαμορφώνεται στις 5,1 φορές, επίπεδο χαμηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο της εταιρείας, ενώ ο δείκτης P/E για το 2026 βρίσκεται στις 7,6 φορές, περίπου 28% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Κατά την AXIA, τα δεδομένα αυτά αφήνουν περιθώρια για περαιτέρω επαναξιολόγηση της μετοχής από την αγορά, με την τιμή στόχο τα 9,50 ευρώ.

