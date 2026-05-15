Eurobank Equities για ΔΕΗ: «Χρηματοδοτεί το επόμενο άλμα ανάπτυξης» – Νέα τιμή στόχος στα 23 ευρώ

Τη θετική της στάση για τη ΔΕΗ επαναλαμβάνει η Eurobank Equities, διατηρώντας σύσταση «Buy» για τη μετοχή και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 23 ευρώ από 21 ευρώ προηγουμένως, μετά την αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το νέο στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης για την περίοδο 2026-2030.

Η Eurobank Equities προχωρά σε αύξηση των προβλέψεων για τα EBITDA της περιόδου 2028-2029 κατά 6%-10%, ενσωματώνοντας μέρος της αναμενόμενης επιτάχυνσης που προβλέπει το νέο επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να υιοθετεί πλήρως τις πιο φιλόδοξες εκτιμήσεις της διοίκησης.

Με βάση τις νέες προβλέψεις, η Eurobank Equities εκτιμά ότι τα EBITDA της ΔΕΗ θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 12% την περίοδο 2026-2029, φτάνοντας περίπου τα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030. Το επίπεδο αυτό παραμένει περίπου 1 δισ. ευρώ χαμηλότερα από τον στρατηγικό στόχο της διοίκησης για EBITDA ύψους 4,6 δισ. ευρώ.

Πιο συντηρητικές παραδοχές από τη διοίκηση

Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με την ανάλυση, αντανακλά κυρίως πιο συντηρητικές παραδοχές όσον αφορά την υλοποίηση των επενδύσεων, την ανάπτυξη των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τον χρόνο συνεισφοράς νέων έργων στα οικονομικά αποτελέσματα.

Παρόλα αυτά, η Eurobank Equities επισημαίνει ότι ακόμη και με αυτές τις πιο προσεκτικές εκτιμήσεις, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ βελτιώνεται σημαντικά.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες ΑΠΕ μαζί με τα υδροηλεκτρικά εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% των EBITDA έως το 2027, ενώ οι δραστηριότητες υψηλότερης αποτίμησης, όπως οι ΑΠΕ χωρίς τα υδροηλεκτρικά και τα δίκτυα, αναμένεται να φτάσουν περίπου το 57% των EBITDA την ίδια χρονιά.

Κατά την Eurobank Equities, η μεταβολή αυτή αυξάνει το ποσοστό των πιο ποιοτικών και υψηλότερης αποτίμησης κερδών, δημιουργώντας προϋποθέσεις για επαναξιολόγηση της μετοχής από την αγορά.

«Μία από τις ισχυρότερες ιστορίες ανάπτυξης στην Ευρώπη»

Η Eurobank Equities χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ ως μία από τις πιο ελκυστικές ιστορίες μετασχηματισμού και ανάπτυξης στον ευρωπαϊκό κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εκτιμήσεις της κάνουν λόγο για μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EBITDA 12% και καθαρών κερδών 31% την περίοδο 2026-2030, επιδόσεις που, όπως αναφέρει, συγκρίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας.

Η Eurobank Equities σημειώνει ότι αρκετές ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες προσφέρουν είτε σταθερές ρυθμιζόμενες αποδόσεις είτε έκθεση στις ΑΠΕ, ωστόσο λίγες συνδυάζουν ταυτόχρονα εξυγίανση ισολογισμού, περιφερειακή επέκταση, ανάπτυξη στις ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα και προοπτικές από data centers σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Όπως τονίζει, η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σταδιακά από μια εγχώρια ιστορία αναδιάρθρωσης σε έναν περιφερειακό ενεργειακό και υποδομικό όμιλο για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, την ώρα που η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά τη μετοχή με χαρακτηριστικά πιο παραδοσιακής εταιρείας κοινής ωφέλειας.

Επενδυτικό πρόγραμμα 24 δισ. ευρώ έως το 2030

Το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ προβλέπει σωρευτικές επενδύσεις περίπου 24 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030, με στόχο την αύξηση των EBITDA από περίπου 2 δισ. ευρώ το 2025 σε 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030.

Αυτό συνεπάγεται, σύμφωνα με τη Eurobank Equities, αύξηση EBITDA κατά περίπου 2,6 δισ. ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια, στηρίζοντας τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου και πιο «πράσινου» ενεργειακού ομίλου.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί αξιόπιστο το πλαίσιο αποδόσεων των επενδύσεων, με τη διοίκηση να στοχεύει:

– σε αποδόσεις 11%-14% στις ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των ωφελειών από την κάθετη ολοκλήρωση,

– σε αποδόσεις 8%-10% στην ευέλικτη παραγωγή,

– σε αποδόσεις 12%-14% στα data centers,

– ενώ οι ρυθμιζόμενες αποδόσεις των δικτύων εκτιμώνται περίπου στο 7%.

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου

Πέρα από τις αποδόσεις των επιμέρους επενδύσεων, η Eurobank Equities υπογραμμίζει ότι η ΔΕΗ δημιουργεί ένα πλήρως ολοκληρωμένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, στο οποίο πελάτες, συμβόλαια προμήθειας ενέργειας (PPAs), εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευση, μονάδες φυσικού αερίου και δίκτυα λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους.

Η ευέλικτη παραγωγή αναμένεται να αξιοποιεί τη μεταβλητότητα της αγοράς, οι ΑΠΕ να επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας και καλύτερη διαχείριση ενέργειας, ενώ η ισχυρή παρουσία στη λιανική αγορά θα λειτουργεί ως φυσικό αντιστάθμισμα, μειώνοντας τη μεταβλητότητα των κερδών.

Περιθώρια ανόδου για τη μετοχή

Η Eurobank Equities προχώρησε σε αναθεώρηση της αποτίμησής της για τη ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη το διευρυμένο επενδυτικό σχέδιο, και αύξησε την τιμή-στόχο στα 23 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποτίμηση βασίζεται στην παραδοχή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ με τιμή διάθεσης 18,5 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που αντιστοιχεί σε discount περίπου 9% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η τρέχουσα αποτίμηση της ΔΕΗ παραμένει ελκυστική, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 8 φορές EV/EBITDA για το 2027, επίπεδο που εξακολουθεί να βρίσκεται περισσότερο από 10% χαμηλότερα σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου.

Παράλληλα, η Eurobank Equities επισημαίνει ότι μετά την αναμενόμενη ενίσχυση κεφαλαίων, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA αναμένεται να υποχωρήσει κοντά στις 2 φορές, βελτιώνοντας περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ακόμη ότι το μοντέλο αποτίμησής της δεν ενσωματώνει πλήρως περίπου 5,7 δισ. ευρώ επιπλέον επενδύσεων, τις οποίες αντιμετωπίζει ως δυνητική πρόσθετη αξία και όχι ως βασικό σενάριο, αφήνοντας έτσι περιθώρια περαιτέρω ανόδου για τη μετοχή της ΔΕΗ.