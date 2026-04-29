Microsoft: Πάνω από τις προσδοκίες τα αποτελέσματα – Στα 82,89 δισ. τα έσοδα

Η Microsoft ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη, και ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση AI της έχει πλέον έναν ετήσιο ρυθμό εσόδων 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένο κατά 123% σε σχέση με πέρυσι.

Η μετοχή της Microsoft έχει υποχωρήσει περίπου 20% τους τελευταίους έξι μήνες λόγω ανησυχιών σχετικά με τη χωρητικότητα υπολογιστών Azure και την ανάπτυξη της AI.

Για το τρίμηνο, η Microsoft κατέγραψε κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 4,27 δολαρίων σε έσοδα 82,89 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Wall Street προέβλεπε EPS 4,04 δολάρια σε έσοδα 81,46 δισεκατομμυρίων, βάσει των εκτιμήσεων συναίνεσης των αναλυτών του Bloomberg.

Η Microsoft είχε EPS 3,46 δολάρια και έσοδα 70,06 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι.

Το τμήμα Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικών Διαδικασιών της εταιρείας δημιούργησε 34,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα 34,48 δισεκατομμύρια, ενώ η επιχείρηση Intelligent Cloud κατέγραψε έσοδα 34,68 δισεκατομμυρίων. Η Wall Street προέβλεπε 34,31 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πριν από τα κέρδη, η Microsoft ενημέρωσε τη Wall Street για τη σχέση της με την OpenAI τη Δευτέρα, αναφέροντας ότι αναδιαμόρφωσε τη μεταξύ τους συμφωνία και δεν θα χρειάζεται πλέον να καταβάλει πληρωμές εσόδων στην startup τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η OpenAI θα συνεχίσει να κάνει πληρωμές στη Microsoft.

Ωστόσο, ο τεχνολογικός γίγαντας έχασε επίσης την αποκλειστική πρόσβαση στην πνευματική ιδιοκτησία και στα μοντέλα AI της OpenAI. Αν και θα εξακολουθεί να έχει πρόσβαση, η OpenAI μπορεί επίσης να μοιράζεται τα δεδομένα της με άλλες εταιρείες. Η OpenAI θα μπορεί επίσης να παρέχει τα προϊόντα της μέσω συνεργατών cloud, και όχι μόνο μέσω του Azure.

Στον τομέα των υπολογιστών, το τμήμα Personal Computing της Microsoft είδε πωλήσεις ύψους 13,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για 12,64 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η βιομηχανία των υπολογιστών αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της παγκόσμιας έλλειψης μνήμης που προκλήθηκε από την παγκόσμια κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Αυτό αναγκάζει ορισμένους κατασκευαστές να αυξήσουν τις τιμές των υπολογιστών ή να καταργήσουν ορισμένα μοντέλα χαμηλού κόστους, μειώνοντας τις συνολικές πωλήσεις. Σύμφωνα με την International Data Corporation, οι παγκόσμιες αποστολές υπολογιστών αναμένεται να μειωθούν κατά 11,3% φέτος.