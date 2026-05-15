Ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία: Στα 114,52 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Μάρτιο

Στα 11452 δισ. ευρώ ανήλθαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανήλθαν τον Μάρτιο του 2026, παρουσιάζοντας μείωση 0,02% σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Τα ανεπίδεκτα είσπραξης ανήλθαν σε 35,26 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,48%, ενώ το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο υποχώρησε στα 79,25 δισ. ευρώ από 79,44 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας μείωση 0,24%.

Εκτόξευση καταγράφηκε στον αριθμό των οφειλετών, οι οποίοι ανήλθαν σε 4.797.755 έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας άνοδο 30,31%. Σε ετήσια βάση, ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 3,99%, καθώς τον Μάρτιο του 2025 είχαν καταγραφεί 4.613.523 οφειλέτες.

Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη

Αναφορικά με το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στο συνολικό υπόλοιπο, συμπεριλαμβανομένων των μη φορολογικών κατηγοριών, αυτό ανήλθε τον Μάρτιο στα 888 εκατ. ευρώ, έναντι 881 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 0,79%. Το μεγαλύτερο μέρος, ποσοστό 96,21%, προήλθε κυρίως από οφειλές ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και λοιπούς άμεσους φόρους.

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΦΠΑ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 10,14% και διαμορφώθηκαν σε 418 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, μειώσεις σημειώθηκαν στους λοιπούς άμεσους φόρους (-54,22%), στους φόρους περιουσίας (-7,33%) και στα πρόστιμα άμεσων φόρων (-73,89%). Ισχυρές αυξήσεις καταγράφηκαν στα πρόστιμα ΚΒΣ (+98,67%), στα λοιπά μη φορολογικά πρόστιμα (+120,9%) και στα τέλη και χαρτόσημα (+92,72%).

Σε επίπεδο τριμήνου, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος ανήλθε σε 3,023 δισ. ευρώ έναντι 2,841 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,41%.

Εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών, το νέο ληξιπρόθεσμο για τον Μάρτιο διαμορφώθηκε σε 840 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,52% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στο τρίμηνο καταγράφηκε αύξηση 3,83%, με το ποσό να ανέρχεται σε 2,819 δισ. ευρώ.

Οι εισπράξεις

Θετική εικόνα παρουσίασαν οι εισπράξεις έναντι παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους. Τον Μάρτιο του 2026 ανήλθαν σε 335,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,69% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου, οι συνολικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 1,062 δισ. ευρώ έναντι 988,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 7,43%.

Παράλληλα, οι εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου χρέους, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών, ανήλθαν τον Μάρτιο σε 297 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,58% σε ετήσια βάση. Η μεγαλύτερη συνεισφορά προήλθε από τον ΦΠΑ, με εισπράξεις 149 εκατ. ευρώ και ετήσια αύξηση 25,47%.

Τέλος, οι συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε 1,78 δισ. ευρώ, έναντι 1,62 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,67%. Μόνο τον Μάρτιο, οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 652 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,13% σε σχέση με πέρυσι.